A futball új korszaka Budapesten: ahol a pályán a gólok, a háttérben az adatok döntenek – érkezik a The Science of Football
2026. május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A futballvilág figyelme május végén amúgy is Budapestre irányul – a város az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének is helyszíne lesz –, ezt a kivételes helyzetet pedig a Budapesti Corvinus Egyetem és a Portfolio arra használja, hogy a labdarúgást ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassa meg.

A The Science of Football ígérete szerint egy napra közös térbe hozza a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplőit, hogy azt vizsgálják: miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal – és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági-társadalmi folyamatokban is.

Idén Budapest ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének, amely a világ egyik legrangosabb sporteseménye. Május 26-án a Corvinus Egyetem és a Portfolio egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy ne csupán játékként, hanem az üzletet, a technológiát és a társadalmat formáló erőként vizsgálja a labdarúgást. Találkozzunk a Science of Futball üzleti networking eseményen!
A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé.

A rendezvény kiemelt témái között szerepel többek között:

  • hogyan alakítják át a futballipart az adatok, a digitalizáció és az adatelemzés,
  • miként lett a futball a tudás és innováció látványosan fejlődő területe,
  • hogyan lehet a futballiparban felhalmozott módszereket és tapasztalatokat átültetni az üzleti életbe,
  • és miért tekinthető a futball olyan erőnek, amely üzletet, technológiát és társadalmat is formál.

Nemzetközi és hazai döntéshozók egy színpadon

A konferencián a leírás szerint UEFA- és FIFA-kapcsolódású, illetve vállalati és hazai üzleti szereplők is részt vesznek. A „Fókuszban” blokkban többek között olyan előadók neve szerepel, mint Sefton Perry (Head, UEFA Intelligence Centre), Pikéthy Árpád (Country General Manager, IBM Hungary), Ratatics Péter (MOL Csoport, Újpest FC), Bogdán Ádám (sportigazgató, Debreceni VSC), Bombera Krisztina (CEO, CauseArt Platform) és Eszterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója.

MOL Csoport, Újpest FC, fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnök, elnök
Ratatics Péter magyar üzletember, az Újpest FC elnöke, a MOL Csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke, valamint a MOL Retail Zrt. vezérigazgatója. 2006-ban szerzett közgazdász d
A The Science of Football azoknak szól, akik nemcsak a meccsnapokat akarják érteni, hanem a mögötte dolgozó rendszereket is: adatot, stratégiát, szervezetet, üzleti logikát – és mindazt, ami ma egy klubot, ligát vagy futballhoz kapcsolódó vállalkozást versenyképessé tesz.

