A futball új korszaka Budapesten: ahol a pályán a gólok, a háttérben az adatok döntenek – érkezik a The Science of Football

A The Science of Football ígérete szerint egy napra közös térbe hozza a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplőit, hogy azt vizsgálják: miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal – és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági-társadalmi folyamatokban is.
A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé.
A rendezvény kiemelt témái között szerepel többek között:
- hogyan alakítják át a futballipart az adatok, a digitalizáció és az adatelemzés,
- miként lett a futball a tudás és innováció látványosan fejlődő területe,
- hogyan lehet a futballiparban felhalmozott módszereket és tapasztalatokat átültetni az üzleti életbe,
- és miért tekinthető a futball olyan erőnek, amely üzletet, technológiát és társadalmat is formál.
Nemzetközi és hazai döntéshozók egy színpadon
A konferencián a leírás szerint UEFA- és FIFA-kapcsolódású, illetve vállalati és hazai üzleti szereplők is részt vesznek. A „Fókuszban” blokkban többek között olyan előadók neve szerepel, mint Sefton Perry (Head, UEFA Intelligence Centre), Pikéthy Árpád (Country General Manager, IBM Hungary), Ratatics Péter (MOL Csoport, Újpest FC), Bogdán Ádám (sportigazgató, Debreceni VSC), Bombera Krisztina (CEO, CauseArt Platform) és Eszterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója.
A The Science of Football azoknak szól, akik nemcsak a meccsnapokat akarják érteni, hanem a mögötte dolgozó rendszereket is: adatot, stratégiát, szervezetet, üzleti logikát – és mindazt, ami ma egy klubot, ligát vagy futballhoz kapcsolódó vállalkozást versenyképessé tesz.
Ne maradjon le, regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
Asztalt borít Amerika: vége a közös munkának a legközelebbi katonai szövetségesükkel
Washington szerint nem teljesítik a védelmi vállalásaikat.
Nyíltan üzent az új kormánynak a magyar nagyváros fideszes polgármestere: kiderült, mi lesz a sorsa a hatalmas befizetéseknek
Sokan csalódottak, de nyitottak az egyeztetésekre.
Kimondta Angela Merkel: egy dolgot másképp kell csinálnia Európának a békéhez – Ő maga tárgyalhat Putyinnal?
A volt német kancellár palástolva reagált az ötletre.
Egyetlen tollvonással 7 ezer banki alkalmazott munkáját veszi el a mesterséges intelligencia
A back office munkakörökben dolgozók 15 százalékát leépítik.
Meghalt egy újabb hantavírusos beteg, ám ő nem a hajón fertőződött meg, vizsgálat indult
Coloradóban betegedett meg egy felnőtt.
Évtizedek óta nem láttak ilyen válságot: alig vette át a hatalmat az új elnök, máris elsöprő tüntetések robbantak ki
Az éves infláció áprilisban elérte a 14 százalékot.
Fontos határidő közeleg: sokan elfelejtik ezt a lépést az adóbevallásnál, pedig rengeteg múlhat rajta
Még több százezren nem léptek.
Itt a bejelentés: súlyos büntetést kapott a nyakába a sziget, ami Trump céltáblájára került
Számos szankciót kiosztottak.
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?