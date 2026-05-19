A vagyonadó problematikusabb kérdéseire hívja fel a figyelmet az Adótanácsadók Egyesülete

„Nem rejthetjük véka alá azokat az alapvető kérdéseket, amelyek megnehezíthetik a vagyonadó bevezetését” – fogalmaz a Portfolio-hoz eljuttatott közleményében az Adótanácsadók Egyesülete. Értékelésük szerint az egyik problémás kérdést az jelenti, hogy miként kerülne meghatározásra az adó alapját képező vagyon. Úgy vélik, a vállalati és ingatlanvagyon értékelése, valamint az ingó vagyon számbavétele is számos kérdést felvet.

A közlemény emlékeztet arra, hogy Kármán András pénzügyminiszter – még miniszterjelöltként tett – parlamenti meghallgatásán leszögezte, hogy a vagyonadó nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségű eleme a kormány adócsomagjának, illetve május 14-én ezzel kapcsolatban már kormányhatározat is született. Emiatt – fogalmaz a közlemény – „nem rejthetjük véka alá azokat az alapvető kérdéseket, amelyek megnehezíthetik a vagyonadó bevezetését”.

Az egyesület kiemelte: a vagyonadóról az elmúlt évben sokszor és sok helyen fogalmaztak már meg éles kritikákat. Ezek központi elemeiként rendre megjelenik, hogy

a hatékony vagyonadó elől a vagyonos réteg – más országba – elvándorol,

súlyos nehézséget okoz a vállalati (vállalkozásokban fekvő) vagyon számbevétele a tulajdonosoknál – hiszen ki tudja, hogy egy vállalat a saját tőkéjét éri-e csak, vagy jövedelemtermelő képessége alapján ennek sokszorosát,

elriaszthatja a befektetőket a magyarországi beruházásoktól, visszafoghatja a beruházási kedvet, és azt az üzenetet közvetítheti, hogy a felhalmozott, sok esetben már korábban leadózott vagyonra újabb adóteher kerül.

Az egyesület szerint a fentieken túl az is a hatékony vagyonadó-rendszer kialakítása ellen szól, hogy épp a legvagyonosabb réteg az, amely szakértői csapatai révén leginkább képes (és motivált) lesz az új adók elkerülését célzó adózási struktúrák kialakítására.

A közlemény a vagyonadó bevezetésével kapcsolatos problémás tényezők között elsőként azt a kérdést emeli ki, hogy miként kerülne meghatározásra az adó alapját képező vagyon. „Már az ingatlanvagyon meghatározása során is különösen körültekintően kell eljárni, mert egy családon belül a nagyszülők, szülők (és testvérek) és gyermekek nevén lévő ingatlanok összeszámítása könnyen olyan vagyonszintet mutathat, amely papíron eléri a vagyonadó küszöbét, miközben ténylegesen nem egy koncentrált, szabadon mozgatható vagyonról van szó. Négy átlagos értékű lakás vagy családi ingatlan együttes értéke már könnyen magasnak tűnhet, de ez nem feltétlenül jelent kiemelkedő fizetőképességet vagy adóztatható likvid vagyont” – fogalmaz a közlemény.

A fizetőképesség kapcsán azonban nem csak utóbbi kérdésben lát problémát az egyesület. Tapasztalataik szerint „egy gyorsan növekvő startup tulajdonosa a legritkább esetben rendelkezik likvid vagyonnal: minden pénze egy olyan vállalkozásban van, amelyet – annak újabb és újabb körös befektetői – a piacon nagyon magasan értékelnek, de közben szerződéses struktúrájukban akár tilthatják is az alapító cégből történő vagyonhoz jutását”. E körülmények pedig azt okozhatják az egyesület szerint, hogy

épp a leggyorsabban növekvő vállalatokat (és alapítóikat) veszíti el Magyarország.

A közlemény arra is kitér, hogy a múlt tapasztalatai alapján nemcsak a vállalati, hanem az ingatlanvagyon értékelése is számos kérdést felvet.

Egy alacsonyan meghatározott – vélelmezett – négyzetméterár ugyan segítheti az adó beszedését, ugyanakkor épp az új adónemmel megcélzott legfontosabb cél, a társadalmi igazságosság ellen hat

– hangsúlyozza az egyesület.

Továbbá jelentős kérdéseket vethet fel az Adótanácsadók Egyesülete szerint az ingó vagyon számbavétele is. „Egy generációkon át a család birtokában levő műtárgy értékének megbecsülése, otthon tartott nemesfémek, különleges jogokat biztosító szerződések, vagy más országban tartott eszközök felkutatása (és kiemelten ezek ellenőrzése) megugorhatatlan akadályt jelenthet az adóhatóság számára” – állapítja meg a közlemény.

Kármán András parlamenti meghallgatásán elhangzott terv – miszerint az adóhatóság rendelkezésére álló (pénzügyi- és ingatlanvagyonra vonatkozó) adatbázisok felhasználásával egyfajta (módosítható) adótervezetet állítana össze a NAV – az egyesület szerint azt a kétes érzetet keltheti számos adózóban, hogy aki nem kapott adótervezetet, annak ezzel a kérdéssel nem kell foglalkoznia. „Ez azonban a későbbi években – a vagyon gyarapodásával – vagy egyszeri láthatóvá válásával kellemetlen helyzetet okozhat, akár egy vagyongyarapodási vizsgálat keretében is” – fogalmaz a közlemény.

Mire lehetne azonban mégis jó a vagyonadó?

– teszi fel a kérdést az egyesület. „Egy alacsony adókulcsú adó, amely a teljes vagyon számbavétele mellett, annak függvényében, csak jól körülhatárolt vagyonelemeket adóztatna, alkalmas lehetne a vagyonosabb réteg beazonosítására, és jobb áttekintést biztosítana az évről évre megadózott jövedelmük ellenőrzése során, csökkentve ezzel a korrupciós kockázatokat is” – állapítja meg összességében az Adótanácsadók Egyesülete.

Az egyesület megjegyzi: nagy várakozásokkal tekintenek a kormányzat által ígért társadalmi egyeztetésekre. „Úgy véljük, hogy szakmai és piaci ismereteink révén már a jogalkotás folyamatában is tudjuk konstruktív észrevételeinkkel segíteni a jogalkotó munkáját” – zárul a közlemény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images