Bekövetkezett, amitől a G7-országok rettegtek: 2004 óta nem látott dolog történik a világ legnagyobb gazdaságaiban

A költségvetési politikát ígértek az iráni háború okozta gazdasági kockázatok kezelésére, miközben a fejlett országok államkötvény-piacain 2004 óta nem látott feszültségek alakultak ki – figyelmeztettek a G7-országok pénzügyminiszterei párizsi találkozójukon. A közös nyilatkozatban elismerték, hogy a közel-keleti konfliktus az energia- és élelmiszerellátási láncokon keresztül növeli az inflációs kockázatokat. A jegybankok az árstabilitás megőrzését jelölték meg elsődleges célként, miközben a háború kitörése óta egyik G7-ország sem emelt kamatot. A kötvényhozamok utoljára 2004-ben voltak ilyen magasan, de az amerikai hosszúoldalon három évtizede nem látott szinten áll. A G7 országok miniszterei emellett megerősítették Ukrajna támogatását, és a mesterséges intelligencia pénzügyi stabilitásra gyakorolt kockázataival is foglalkoztak.

A G7-országok pénzügyminiszterei párizsi találkozójukon fegyelmezett fiskális politikát ígértek az iráni háború okozta gazdasági kockázatok közepette. Mindeközben a fejlett országok államkötvény-piacain komoly feszültségek alakultak ki – tudósított a Bloomberg.

A kedden kiadott közös nyilatkozatban a világ hét legfejlettebb gazdaságának pénzügyi vezetői ismertették a közel-keleti konfliktus negatív hatásait, így hogy a válság fokozta a globális gazdasági bizonytalanságot, valamint növelte a növekedési és az inflációs kockázatokat. Ez a nyomás különösen az energia-, az élelmiszer- és a műtrágyaellátási láncokon keresztül érvényesül.

A miniszterek ígérete szerint a válaszlépések ideiglenesek, célzottak és fiskálisan felelősek lesznek.

A hétfőn kezdődött tanácskozás idején az államkötvényhozamok az összes G7-országban emelkedtek. Ezt a Hormuzi-szoros energiaellátási válsága miatt felerősödő inflációs félelmek okozták.

Az amerikai 30 éves államkötvények hozama 2007 óta nem látott szinthez közelít.

Torsten Slok, az Apollo vezető közgazdászának kutatása szerint a G7-országok kötvényhozamai összességében 2004 óta nem voltak ilyen magasan.

A jegybankok szerepével kapcsolatban a közlemény leszögezte, hogy továbbra is az árstabilitás megőrzése és a pénzügyi rendszer ellenálló képességének fenntartása az elsődleges cél. A szöveg szerint a monetáris politika adatvezérelt marad. A központi bankok szorosan nyomon követik az energia- és nyersanyagárak inflációra, valamint az inflációs várakozásokra gyakorolt hatását. Megjegyezték, hogy az iráni háború kitörése óta egyik résztvevő ország jegybankja sem emelt kamatot.

A befektetők aggodalmait a kormányzati lépések sem oszlatták el, amit jól mutat, hogy Japánban Takaicsi Szanae miniszterelnök pótköltségvetés elfogadását sürgette, míg Olaszországban Giorgia Meloni kormányfő az Európai Bizottságtól kért nagyobb költségvetési mozgásteret, hogy kiterjeszthessék a fogyasztóknak nyújtott energiatámogatásokat.

Eközben az Egyesült Királyságban Andy Burnham, Manchester polgármestere és Keir Starmer miniszterelnök kihívója kénytelen volt kizárni az adósságszabályok enyhítését, tartva a piacok ideges reakciójától.

A közleményben ismételten elítélték az Ukrajna elleni orosz háborút, a G7-csúcson résztvevő miniszterek megerősítették, hogy továbbra is támogatják Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Csakhogy ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok új mentességet vezetett be a már tankerekre rakott orosz kőolajra vonatkozóan.

A mesterséges intelligencia kapcsán a G7-országok további erőfeszítéseket vállaltak: céljuk a kiberbiztonsági kockázatok feltérképezése és az információmegosztás erősítése.

A nyilatkozat utalást tett az Anthropic által a múlt hónapban bemutatott új, nagy teljesítményű MI-modellre is. Ez az innováció ugyanis a globális pénzügyi stabilitásra gyakorolt lehetséges hatásai miatt komoly aggodalmakat keltett a kormányzati tisztviselők és a jegybankárok körében.

