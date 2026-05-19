Bekövetkezhet, amitől a gazdák rettegtek: soha nem látott fordulat jön a hazai földeken

Az előrejelzések szerint a délkeleti országrészben, különösen a Dél-Alföldön, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben, valamint a Tiszántúlon már

2040 és 2050 között súlyos veszélybe kerülhet a rentábilis kukoricatermesztés.

A Duna–Tisza közén, amely már napjainkban is rendkívül aszályérzékeny, 2050 és 2070 között válhat kritikussá a helyzet. Ezzel szemben a Dunántúl nyugati felén és az Északi-középhegység térségében a század végéig is fennmaradhat a termelés. Ezt a kedvezőbb mikroklíma, a domborzati viszonyok és a magasabb csapadékmennyiség teszi lehetővé.

A problémát elsősorban nem a csapadék teljes hiánya, hanem a rendkívüli nyári hőség és a fokozott párolgási veszteség okozza.

A kukorica különösen érzékeny a virágzáskori hőstresszre. Ha ebben az időszakban a hőmérséklet tartósan 35 Celsius-fok fölé emelkedik, a megtermékenyülés drasztikusan leromlik. Ilyenkor hiába magas és zöld az állomány, a növény alig hoz csövet, ami a jelenlegi gazdálkodási formát egyszerűen gazdaságtalanná teszi.

A gazdák egy része már megkezdte az alkalmazkodást. Egyre többen választanak rövidebb tenyészidejű, szárazságtűrő hibrideket, és korábbra hozzák a vetés idejét a júliusi hőhullámok elkerülése érdekében. Emellett precíziós öntözéssel, vízmegtartó eljárásokkal és forgatás nélküli talajműveléssel próbálják védeni a termést. A mezőgazdaság alkalmazkodóképessége azonban nem korlátlan. Ennek következtében a leginkább érintett térségekben a kukorica helyét fokozatosan más növényeknek kell átvenniük.

A vetésszerkezet átalakulásának egyik legnagyobb nyertese a forróságot jól tűrő cirok lehet, bár a stabil hazai felvevőpiac kiépítése még komoly kihívást jelent.

Azokon a területeken, ahol az öntözés megoldható, jelentősen felértékelődhet a szója. Emellett stabil alternatívát nyújthatnak a szárazságtűrő őszi kalászosok, mint például a durumbúza és az őszi árpa, valamint a megváltozott viszonyokhoz már most is jól alkalmazkodó napraforgó. A jövőben olyan, ma még kevésbé elterjedt növénykultúrák is nagyobb teret nyerhetnek, mint a köles vagy a csicseriborsó. A hazai vetésszerkezet várhatóan sokkal diverzifikáltabbá válik, elmozdulva a jelenlegi, erősen a kukoricára és az őszi búzára épülő rendszertől.

A kukorica vetésterületének visszaszorulása nem jelenti a magyar agrárium összeomlását, sokkal inkább egy szükségszerű korszakváltást jelez. A sikeres alkalmazkodás kulcsa a teljes mezőgazdasági rendszer átalakítása. Ide tartozik a tudatos vízgazdálkodás, a talajmegújító mezőgazdaság gyakorlatainak bevezetése és a precíziós technológiák alkalmazása. A melegedő éghajlat ugyanakkor hosszabb vegetációs időszakot és új, mediterrán növényfajok meghonosítását is lehetővé teheti. A jövő hazai mezőgazdasága kevesebb kukoricával, de fokozott klímaadaptációs képességgel működhet tovább.

