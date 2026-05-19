Bezzegország leszünk? Szinte hihetetlen, amit Magyarország művel, és hol van még a vége?

Utoljára több mint hat éve, 2020 elején volt példa olyanra, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk: a tízéves magyar kötvények másodpiaci hozama a hasonló futamidejű lengyel papíroké alá csökkent. Az év eddig eltelt négy és fél hónapjában egyértelműen a magyar állampapírok az európai piac sztárjai, rajtunk kívül egyetlen európai piacon sem volt hozamcsökkenés, miközben a magyar tízéves hozam mintegy 100 bázisponttal lett alacsonyabb. Az elmúlt években volt már szó Észtországról, Lengyelországról, Szlovákiáról és Romániáról, mint a régió éltanulói, most úgy tűnik, hogy eljöhet a „bezzeg Magyarország” időszaka. Egyelőre azonban ez még csak az ígéret, és az arra épülő spekuláció, a bizonyítékot a következő hónapokban kell szállítani hozzá.

Évek óta nem láttunk ilyet a magyar kötvénypiacon

A hét elején gyakorlatilag „utolérte” a tízéves magyar kötvényhozam a lengyelt, sőt, a múlt hét végére több mint 20 bázisponttal alá is csökkent. Hasonlóra legutóbb 2020 elején volt példa, vagyis

egy olyan hatéves trend tört meg a magyar állampapírok esetében, melynek csúcsán a 3 százalékot is meghaladta a hozamfelárunk.

A grafikonon jól látszik, hogy hasonló folyamat ment végbe a cseh kötvényekhez viszonyított felárunkban is, azon a piacon utoljára 2021-ben voltunk 1 százalékon belül a mostanit megelőzően. Az év eleje óta mindkét régiós versenytárshoz viszonyítva több mint 150 bázisponttal szűkült a felárunk, vagyis jelentős felülteljesítés jellemezte a magyar kötvényeket.

Mindezt úgy, hogy a magyar hitelminősítés több fokozattal alacsonyabb, mint a régiós versenytársaké, a lengyelek jelenleg három, a csehek pedig hat fokozattal vannak magasabban.

És ez nem csak a régióban volt látványos, hanem a fejlett állampapírokhoz képest is. A német-magyar hozamkülönbség 2,5% környékére szűkült, amire szintén hosszú évek óta nem volt példa. Az amerikai-magyar különbség pedig lassan az 1 százalékot közelíti, ami szintén több mint ötéves mélypontot jelent.

A fentiek egyértelműen azt mutatják, hogy magyar specifikus esettel van dolgunk, vagyis nem arról beszélhetünk, hogy az egyébként is szárnyaló kötvénypiacon felülteljesítjük kicsit a trendet.

De mi lehet ennek az oka? Jórészt a választásokkal kapcsolatos piaci bizalom. Először tavaly ősszel jelent meg a befektetői várakozásokban reálisan a Tisza Párt esetleges választási győzelme (Tisza-bet), azonban kétharmados parlamenti győzelemre szinte senki nem számított. Így a párt vártnál nagyobb győzelme további pozitív piaci reakciót váltott ki.

A befektetők ugyanis most az eddiginél hitelesebb, kiszámíthatóbb és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. Emellett az uniós források felszabadításának lehetősége és hosszabb távon az euró bevezetése mind pozitív üzenet a piac felé. Az EU-források ugyanis tehermentesítik a költségvetést és segíthetnek beindítani a növekedést, míg az euró bevezetése hosszabb távon automatikus konvergenciát okoz. Gondoljunk csak bele: a befektető most megvehet egy magyar tízéves állampapírt 5,5-6%-os hozammal, miközben az az ígéret, hogy a lejáratkor már euróval fogunk fizetni igazodva a 3 százalék körüli eurózónás hozamszintekhez. Ez jelentős árfolyam-felértékelődést vetít előre a következő évekre, hiszen a kötvénypiacon a hozam csökkenése az árfolyam emelkedését jelenti. Vagyis

a mostani helyzet kiváló beszállási pont lehet a befektetőknek, ha valóban elhiszik, hogy belátható időn belül Magyarországon euróval fogunk fizetni.

Európában sincs most még egy ilyen kötvénypiaci sztori

A régiós felülteljesítés mellett európai összehasonlításban is érdemes megvizsgálni a magyar kötvénysztorit az elmúlt hónapokban. Összesítésünk szerint január eleje óta több mint 100 bázisponttal csökkent a tízéves magyar referenciahozam. Ezzel több mint két éve, 2024 eleje óta nem látott szinten járt a referenciahozam.

A választási rally a többi futamidő esetében is megjelent, a rövidebb oldalon kisebb mértékben. Március vége óta a magyar állampapírok hozamai 72-159 bázisponttal csökkentek. A hosszabb oldal meredek esése (és ezzel a hozamgörbe meredekség csökkenése, sőt, inverzbe fordulása) arra utal, hogy nem az azonnali kamatcsökkentést árazza a piac, hanem azt, hogy fundamentális tényezők (uniós források, euróbevezetés) hosszabb távon áraznak alacsonyabb kamatpályát, lejjebb tolva ezzel a kötvényhozamokat.

Ha pedig megnézzük, hogyan viszonyul ez az európai kötvénypiacok teljesítményéhez, akkor egészen elképesztő adatokat kapunk. Miközben a kontinens nagy részén a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak növelték az inflációs kockázatokat, ami a hozamok emelkedésében csapódott le, nálunk meredeken esett a tízéves referenciaérték.

Látható, hogy a magyar piacon kívül egyetlen európai piacon sem volt hozamcsökkenés az első félévhez képest, de a magyar tízéves kötvény látványosan kilóg a kontinens trendjéből. Ez pedig

egyértelműen megmutatja, hogy hazai specifikus folyamatról van szó.

Nem csak Európában, hanem a globális feltörekvő piacon is kiemelkedik az utóbbi egy hónap magyar kötvénypiaci sztorija. A Bloomberg pénteki cikke szerint április 12. óta dollárban 9,6%-os hozamot lehetett elérni a forintkötvényekkel, miközben a lengyel, a cseh és a román állampapírok veszteséget termeltek ugyanebben az időszakban.

Meddig tarthat a menetelés?

A következő fontos kérdés, meddig tarthat a hozamok esése, hiszen ilyen ütemben nem folytatódhat a végtelenségig. Egyelőre úgy tűnik, hogy a befektetők minden újabb erősödési hullámot „megvesznek”, akárcsak a forint esetében, vagyis rövid távon még lehet tér lefelé a hozamokban. Akár az is előfordulhat, amire „emberemlékezet óta” nem volt példa, hogy a magyar tízéves hozam megközelítse a cseh szintet – mondta a Portfolio Checklist podcastjában a múlt héten Bebesy Dániel, az Erste Alapkezelő portfóliómenedzsere.

Néhány napja azt fejtegette a Portfoliora írt cikkében Szőnyi Dávid, az Accorde Alapkezelő szakembere is, hogy meddig tarthat a kötvénypiaci szárnyalás. A korábbi euróbevezetések tapasztalatai alapján az sem kizárt, hogy 4 százalék körüli tízéves hozam alakul ki az euróbevezetési folyamat végére. Addig persze még hosszú éveknek el kell telni, vagyis

rövidtávon nem biztos, hogy sok lendület maradt még a magyar kötvényekben az elmúlt hetek több mint 100 bázispontos hozamcsökkenése után.

Jól jelzi a forintkötvények iránti felfokozott érdeklődést, hogy a külföldiek állománya új történelmi csúcsra emelkedett ebben az instrumentumban, már több mint 8700 milliárd forintot tartanak magyar állampapírokban az ÁKK adatai alapján. Ezzel az év eleje óta már több mint 2500 milliárd forinttal nőtt az állomány, de a hagyományos év végi pozíciózárást leszámítva tavaly őszhöz képest is több mint 1000 milliárdos volt a növekedés.

Talán minden eddiginél erősebb long pozícióban vagyunk a magyar eszközökben

- mondta a Bloombergnek James Novotny, a Jupiter Asset Management befektetési igazgatója. Szerinte az elmúlt tíz évben komoly strukturális problémákkal küzdött Magyarország, mint az alacsony gazdasági növekedés és a termelékenység hiánya, ezért csak a folyamat kezdete, amit most látunk a piacon.

Novotny az elmúlt hetekben eladta lengyel kötvénykitettségeit, melyek helyett magyar állampapírokat vásárolt. Szerinte ugyanis a következő egy évben még további 50 bázispontos hozamcsökkenés jöhet a fejlett európai kötvényekhez képest.

Az elemzők körében egyébként egyelőre vita van azzal kapcsolatban, hogy az EU-pártibb magyar politika a többi régiós országtól szipkázza el a befektetőket vagy az egész régiót felértékeli hosszabb távon. A reálbefektetőket (tehát akik nem pénzügyi befektetések hozamaiért jönnek az országba) bizonyára érdekelni fogja majd, hogy mindazok a várakozások, amelyeket most még inkább spekulatív alapon áraz a piac, mennyire teljesülnek. Ennek mérföldkövei lehetnek az uniós pénzek visszaszerzése, az euróbevezetési program, a költségvetési hiány csökkentése, a gazdaságpolitika visszatérése egy tisztább, kiszámíthatóbb pályára - vagyis összességében a konvergenciafolyamat útján tett következetes lépések erősíthetik tovább az ország iránti bizalmat.

