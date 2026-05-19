Döntést hozott Magyar Péter kormánya: eltávolítják tisztségéből Krucsainé Herter Anikót

A mai napon felfüggesztem vezérigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján”

– indokolja döntését a miniszter.

Miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát”

– írja.

Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy

belső vizsgálatot indít és teljes körű felelősségre-vonás lesz az Nemzeti kulturális alap (NKA) és a Nemzeti Kulurális Támogatáskezelő (NKTK) által kiosztott támogatások kapcsán.

Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is”

– írja a politikus.

Az NKTK az NKA forráskezelője, az alap által meghozott támogatási döntések kivitelezéséért felelős szervezet.

