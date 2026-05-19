Döntést hozott Magyar Péter kormánya: eltávolítják tisztségéből Krucsainé Herter Anikót

A mai napon felfüggesztem vezérigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján”
– indokolja döntését a miniszter.
Miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát”
– írja.
Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy
belső vizsgálatot indít és teljes körű felelősségre-vonás lesz az Nemzeti kulturális alap (NKA) és a Nemzeti Kulurális Támogatáskezelő (NKTK) által kiosztott támogatások kapcsán.
Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is”
– írja a politikus.
Az NKTK az NKA forráskezelője, az alap által meghozott támogatási döntések kivitelezéséért felelős szervezet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
