Döntést hozott Magyar Péter kormánya: eltávolítják tisztségéből Krucsainé Herter Anikót
Meneszti az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vezérigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.

A mai napon felfüggesztem vezérigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján”

– indokolja döntését a miniszter.

Miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát”

– írja.

Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy

belső vizsgálatot indít és teljes körű felelősségre-vonás lesz az Nemzeti kulturális alap (NKA) és a Nemzeti Kulurális Támogatáskezelő (NKTK) által kiosztott támogatások kapcsán.

Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is”

– írja a politikus.

Az NKTK az NKA forráskezelője, az alap által meghozott támogatási döntések kivitelezéséért felelős szervezet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

A Karmelita

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

