Egy hét múlva jön az AI in Energy 2026, ahol az adat stratégiai versenyelőnnyé válik
Mindössze egy hét múlva, május 27-én a budapesti Marriott Hotelben kerül megrendezésre az AI in Energy 2026 konferencia, amely az energetikai szektor digitális átalakulásának legaktuálisabb kérdéseire keresi a válaszokat. Az esemény azoknak szól, akik nem csak beszélni akarnak a mesterséges intelligenciáról, hanem konkrét üzleti eredményeket várnak tőle.

A konferencia központi témája, hogy

az energia- és adatintenzív gazdaság új korszakában hogyan válik az adat és az energia konkrét üzleti erőforrássá.

A résztvevők megtudhatják, miként fordítható a vállalati adatvagyon mérhető pénzügyi eredménnyé, hogyan épülnek be az algoritmusok a napi döntésekbe, és hol húzódik a határ a valódi versenyelőnyt jelentő beruházások és a drága, de alacsony megtérülésű fejlesztések között.

Az első szekció az energetikai adatok világába vezet be, feltérképezve a különböző vállalatoknál keletkező információk típusait és az ezek mögött álló mérési architektúrát. A résztvevők megismerhetik, hogyan épül fel egy tudatos, üzleti értéket teremtő AI-stratégia, és milyen út vezet a hagyományos analitikától a generatív AI-megoldásokig.

  • A konferencia nyitóelőadását Prof. Dr. Aszódi Attila tartja, aki az AI villamosenergetikára gyakorolt rendszerszintű hatásairól beszél majd. Az előadás várhatóan arra is kitér, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia az energiatermelés, az ellátásbiztonság és a rendszeroptimalizáció jelenlegi működését.
  • Ezt követően Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese mutatja be, hogy a rendszerirányítás oldaláról milyen kihívásokat és lehetőségeket jelent az AI megjelenése. A villamosenergia-rendszer működtetése egyre összetettebbé válik: a megújuló termelés időjárásfüggése, a decentralizált termelők tömeges csatlakozása, valamint az energiatárolás és a rugalmassági piacok terjedése olyan új működési környezetet teremt, ahol az adatalapú döntéshozatal stratégiai jelentőségűvé válik.
  • A gyakorlati alkalmazások oldaláról érkezik az E.ON két szakértője, Káplár-Zagyi Evelin és Székely Magor Illés is, akik azt mutatják be, hogyan lehet a hálózati infrastruktúra-rekonstrukció és a vegetációmenedzsment területén AI-alapú döntéstámogatási rendszereket alkalmazni. A hálózatüzemeltetésben ugyanis egyre fontosabbá válik az előrejelzés, a prediktív karbantartás és a kockázatok automatizált azonosítása, különösen egy olyan időszakban, amikor a villamosenergia-hálózatokra minden korábbinál nagyobb terhelés nehezedik.

A délelőtt egyik kiemelt programja lesz a „A mérőtől a döntésig – hogyan lesz adatból stratégia?” című panelbeszélgetés, amelyet Kabát Krisztián moderál. A beszélgetés résztvevői között lesz Karagich Bálint, Kiss Gergely, valamint Tőzsér Áron is.

