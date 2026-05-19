Egy hét múlva jön az AI in Energy 2026, ahol az adat stratégiai versenyelőnnyé válik

A konferencia központi témája, hogy
az energia- és adatintenzív gazdaság új korszakában hogyan válik az adat és az energia konkrét üzleti erőforrássá.
A résztvevők megtudhatják, miként fordítható a vállalati adatvagyon mérhető pénzügyi eredménnyé, hogyan épülnek be az algoritmusok a napi döntésekbe, és hol húzódik a határ a valódi versenyelőnyt jelentő beruházások és a drága, de alacsony megtérülésű fejlesztések között.
Az első szekció az energetikai adatok világába vezet be, feltérképezve a különböző vállalatoknál keletkező információk típusait és az ezek mögött álló mérési architektúrát. A résztvevők megismerhetik, hogyan épül fel egy tudatos, üzleti értéket teremtő AI-stratégia, és milyen út vezet a hagyományos analitikától a generatív AI-megoldásokig.
- A konferencia nyitóelőadását Prof. Dr. Aszódi Attila tartja, aki az AI villamosenergetikára gyakorolt rendszerszintű hatásairól beszél majd. Az előadás várhatóan arra is kitér, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia az energiatermelés, az ellátásbiztonság és a rendszeroptimalizáció jelenlegi működését.
- Ezt követően Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese mutatja be, hogy a rendszerirányítás oldaláról milyen kihívásokat és lehetőségeket jelent az AI megjelenése. A villamosenergia-rendszer működtetése egyre összetettebbé válik: a megújuló termelés időjárásfüggése, a decentralizált termelők tömeges csatlakozása, valamint az energiatárolás és a rugalmassági piacok terjedése olyan új működési környezetet teremt, ahol az adatalapú döntéshozatal stratégiai jelentőségűvé válik.
- A gyakorlati alkalmazások oldaláról érkezik az E.ON két szakértője, Káplár-Zagyi Evelin és Székely Magor Illés is, akik azt mutatják be, hogyan lehet a hálózati infrastruktúra-rekonstrukció és a vegetációmenedzsment területén AI-alapú döntéstámogatási rendszereket alkalmazni. A hálózatüzemeltetésben ugyanis egyre fontosabbá válik az előrejelzés, a prediktív karbantartás és a kockázatok automatizált azonosítása, különösen egy olyan időszakban, amikor a villamosenergia-hálózatokra minden korábbinál nagyobb terhelés nehezedik.
A délelőtt egyik kiemelt programja lesz a „A mérőtől a döntésig – hogyan lesz adatból stratégia?” című panelbeszélgetés, amelyet Kabát Krisztián moderál. A beszélgetés résztvevői között lesz Karagich Bálint, Kiss Gergely, valamint Tőzsér Áron is.
