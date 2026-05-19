Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását

A Sándor-palota együttműködik a korábbi köztársasági elnök „kegyelmi ügyeként” ismertté vált, KEH/2787-6/2023 ügyszámú döntés iratainak nyilvánosságra hozatalában – közölte Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Facebookon közzétett közleménye szerint
az államfő hivatala a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban, a kiemelt közérdeklődésre tekintettel jár el, és hivatalos megkeresés esetén a Sándor-palotán rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormány képviselőjének.
Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóin is felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.
A kormányfő kedden, a dokumentáció egyik felét – amely az igazságügyi minisztériumban keletkezett – már bemutatta. A miniszterelnök szerint az iratokból az derül ki, hogy az igazságügyi tárca nem támogatta azt a felterjesztést, amelyben K. Endre is szerepelt, miközben más kegyelmi döntések esetében támogató álláspontot képviselt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Lépett az olasz kormány: meghosszabbítják a válságkezelő kedvezményt
Sztrájk fenyeget Olaszországban.
Jönnek az új lakossági állampapírok: mutatjuk, melyik papírra érdemes most azonnal lecsapni!
Fenekestül felforgatták a piacot.
Nukleáris fegyvereket és több száz rakétát vesz elő Oroszország: 65 ezer katonát mozgat meg a Kreml
És közel 8 ezer haditechnikai eszközt.
Rengeteg utast érintő tervekről egyeztettek - teljesen átrajzolhatják a főváros legforgalmasabb útvonalait
Korszerűsödhet a BKK járműparkja is.
Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája
De van egy szépséghibája a rubel erősödésének.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Gyomorszájon vágja a magyarokat Donald Trump legértelmetlenebb konfliktusa
Az Európai Bizottság már kényszermegoldásokra kényszerül emiatt.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?