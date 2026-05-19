Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását

Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy a Sándor-palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában. Az államfő hivatala a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban, a kiemelt közérdeklődésre tekintettel hivatalos megkeresés esetén átadja a rendelkezésre álló dokumentumokat a kormány képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök már a dokumentumok azon részét, amelyhez a kabinetjének hozzáférése volt, bemutatta.

A Sándor-palota együttműködik a korábbi köztársasági elnök „kegyelmi ügyeként” ismertté vált, KEH/2787-6/2023 ügyszámú döntés iratainak nyilvánosságra hozatalában – közölte Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Facebookon közzétett közleménye szerint

az államfő hivatala a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban, a kiemelt közérdeklődésre tekintettel jár el, és hivatalos megkeresés esetén a Sándor-palotán rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormány képviselőjének.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóin is felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.

A kormányfő kedden, a dokumentáció egyik felét – amely az igazságügyi minisztériumban keletkezett – már bemutatta. A miniszterelnök szerint az iratokból az derül ki, hogy az igazságügyi tárca nem támogatta azt a felterjesztést, amelyben K. Endre is szerepelt, miközben más kegyelmi döntések esetében támogató álláspontot képviselt.

