  • Megjelenítés
Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról
Gazdaság

Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról

Portfolio
Magyar Péter miniszterelnök már hétfő bejelentette, hogy minden részletet nyilvánosságra hoznak a bicseki pedofilbotrány érintettjének 2024-es kegyelmi ügyéről. A kormányfő már kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal.
Megosztás

Magyar Péter: sok részletet ki kell takarnunk

Görög Márta igazságügyi miniszter a hétfői kormányülésen ismertette azokat az adatokat, amelyeket ismertethetett – kezdte tájékoztatóját a miniszterelnök. Magyar Péter azt is jelezte, hogy sok lesz a kitakarás a szövegben, de a jelenlegi szabályozás ennyit tesz lehetővé.

Azért tudtunk most kivételt tenni a titoktartás ügyében ezeknél a védett dokumentumoknál, mert az elkövető, K. Endre könyvet írt, ezzel maga oldotta fel a titkosítást – tette hozzá a kormányfő.

Megosztás

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait

Már elérhető Magyarország kormányának honlapján az összes a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó dokumentum – jelentették be.

Megosztás

Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról

A keddi napot újabb bejelentésekkel indítja a kormány, Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemről.

A „kegyelmi ügy” lényege, hogy Novák Katalin köztársasági elnök elnöki kegyelemben részesített egy olyan személyt, akit jogerősen elítéltek egy, gyermekotthonhoz kapcsolódó bűncselekményben:

a vád lényege szerint segített eltussolni egy pedofil bűncselekmény-sorozatot elkövető vezető ügyét.

A kegyelem ténye nyilvánosságra került, és gyorsan országos felháborodást váltott ki, mert sokak szerint a döntés ellentétes volt a gyermekvédelem elvével, és azt a benyomást keltette, hogy a rendszer „kiment” valakit egy olyan ügyben, ahol különösen sérülékeny áldozatok érintettek.

A politikai következmények rendkívül gyorsak és súlyosak voltak: Novák Katalin 2024 februárjában lemondott, és röviddel utána Varga Judit is visszavonult a közélettől (az ügyben korábban igazságügyi miniszterként szerepe merült fel a kegyelmi folyamat kapcsán). A botrány társadalmi vitát indított a kegyelmi jogkör átláthatóságáról, a felelősségi láncról és arról, milyen garanciák szükségesek ahhoz, hogy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó ügyekben ne szülessenek a közbizalmat romboló döntések.

Az ügy kirobbanását követően áll ki a nyilvánosság elé Magyar Péter és indult el a politikai karrierje.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility