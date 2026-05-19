Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról

A keddi napot újabb bejelentésekkel indítja a kormány, Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemről.

A „kegyelmi ügy” lényege, hogy Novák Katalin köztársasági elnök elnöki kegyelemben részesített egy olyan személyt, akit jogerősen elítéltek egy, gyermekotthonhoz kapcsolódó bűncselekményben:

a vád lényege szerint segített eltussolni egy pedofil bűncselekmény-sorozatot elkövető vezető ügyét.

A kegyelem ténye nyilvánosságra került, és gyorsan országos felháborodást váltott ki, mert sokak szerint a döntés ellentétes volt a gyermekvédelem elvével, és azt a benyomást keltette, hogy a rendszer „kiment” valakit egy olyan ügyben, ahol különösen sérülékeny áldozatok érintettek.

A politikai következmények rendkívül gyorsak és súlyosak voltak: Novák Katalin 2024 februárjában lemondott, és röviddel utána Varga Judit is visszavonult a közélettől (az ügyben korábban igazságügyi miniszterként szerepe merült fel a kegyelmi folyamat kapcsán). A botrány társadalmi vitát indított a kegyelmi jogkör átláthatóságáról, a felelősségi láncról és arról, milyen garanciák szükségesek ahhoz, hogy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó ügyekben ne szülessenek a közbizalmat romboló döntések.

Az ügy kirobbanását követően áll ki a nyilvánosság elé Magyar Péter és indult el a politikai karrierje.

