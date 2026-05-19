Bemutatta legfontosabb államtitkárát Kapitány István is
Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bemutatta a tárca közigazgatási államtitkárát, Zimmer Mátyást.
A miniszter közlése szerint Zimmer jogász, európai és nemzetközi üzleti jogi másoddiplomával rendelkezik, és jelentős tapasztalatot szerzett munkaügyi jogi, HR- és szervezetfejlesztési területen. Pályafutása során a versenyszférában, a tanácsadói szektorban és a közigazgatásban is dolgozott, nagyvállalati vezetőként munkaügyi, adatvédelmi és belső szabályozási ügyekkel, jogvitákkal, vállalati portfóliók működtetésével és szervezeti átalakításokkal foglalkozott.
A Bajnokok Ligája-döntő is terítékre került
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel ma este külön egyeztetésre hívtuk a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében résztvevő legfontosabb szereplőket – közölte Pósfai Gábor bel- és sportügyi miniszter hétfő éjjel.
Tájékoztatása szerint a megbeszélésen többek között áttekintették a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, de felmerültek olyan kérdések, amelyek még megoldásra várnak.
Hamarosan új bejelentést tesz Magyar Péter, azonnali vizsgálatok sorát rendelte el az új kormány
Hétfőn tovább gyorsult a hatalomátvétel: az új kormány apparátusának felállítása zajlik, a Magyar Közlönyben megjelentek az első közigazgatási államtitkári kinevezések, és egyre több név vált ismertté az új minisztériumi vezetésből.
A kinevezettek keddi hatállyal kezdik meg munkájukat, miközben Magyar Péter miniszterelnök kedden újabb kormánytagokat és államtitkárokat nevezhet meg a nap folyamán.
A hétfői nap egyik legfontosabb fejleménye a kormány második ülése volt, amely után a kabinet több érzékeny területen is teljes körű, soron kívüli vizsgálatot rendelt el. A döntések érintik többek között:
- a 2026-os költségvetést,
- a nyugat-magyarországi azbeztszennyezést,
- a bírósági végrehajtás rendszerét,
- az egészségügyet,
- az MTVA működését,
- a vendégmunkás-szabályozást,
- a paksi atomerőművet,
- az önkormányzati finanszírozást
- és az állami beruházási szerződéseket.
Külön konfliktuspontnak tűnik az új és az előző kabinetek között a költségvetés ügye: Magyar Péter szerint az előző Orbán-kormány eltitkolt tételekkel és valótlan adatokkal hagyta hátra az idei büdzsét, ezért a kabinet azonnali felülvizsgálatot rendelt el. A Fidesz–KDNP visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy a korábbi kormány minden tételt nyilvánosan és szabályosan szerepeltetett az átadás-átvételi dokumentumokban.
A nap közjogi konfliktusát Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilatkozata adta, miután az államfő közölte: nem kíván lemondani tisztségéről Magyar Péter korábbi utasítására sem. A miniszterelnök erre ismét távozásra szólította fel, így az államfő személye és szerepe továbbra is a kormányalakítás egyik fontos politikai ütközőpontja maradt.
A külpolitikai irányváltás jeleként Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy magyar–ukrán tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Valamint a külügyér felmentette posztjáról Íjgyártó István varsói nagykövetet is.
Magyar Péter emellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett az ügyről, miközben a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezet, ahová több miniszter is elkísérheti. A héten tárgyalásokat kezd az Európai Bizottsággal a kormány, Vitézy Dávid beruházási, Kármán András pénzügy- és Kapitány István gazdasági miniszter is egyeztet a magyar EU-források hazahozataláról.
A keddi napot várhatóan újabb bejelentések határozzák meg: Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemnél. A kormányalakításról és a kapcsolódó döntésekről folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
