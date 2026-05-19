Kármán András már Budapesten tárgyal Ursula von der Leyen embereivel

Hétfőn megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, amellyel a magyar kormány péntekig tárgyal az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter szerint nagyon fontos hét kezdődött, hiszen nagyok az elvárások az előrelépéssel kapcsolatban. A tárgyalások párhuzamosan, több szekcióban zajlanak a feldolgozandó témák nagy száma miatt. A miniszter bizakodónak nevezte magát, de hozzátette, csak a hét végére derül ki, mennyire sikerült érdemben előrelépni a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében.

Kármán András pénzügyminiszter szerint hétfőn megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, amellyel a magyar kormány péntekig tárgyal az uniós források felszabadításáról. A miniszter úgy fogalmazott, hogy

nagyon fontos hét kezdődött, mert nagyok az elvárások és a várakozások azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e érdemben előrelépni a Magyarországnak járó európai uniós pénzek ügyében.

A pénzügyminiszter elmondása szerint sok témát kell lefedniük, ezért a tárgyalások időnként párhuzamosan, különböző szekciókban zajlanak.

Ezek mellett olyan egyeztetések is vannak, amelyeken áttekintik, mely kérdéseket sikerült lezárni, és mely területeken van szükség további megbeszélésekre.

Kármán András az eddigi tárgyalási tapasztalatok alapján bizakodónak nevezte magát, de jelezte, hogy csak a hét végére derül ki, ebben a tárgyalási fordulóban mennyire sikerült valódi előrelépést elérni az uniós források felszabadítása kapcsán.

Magyarországnak a 2021–2027-es uniós ciklusban három nagy forráscsomagból jár, illetve áll rendelkezésére érdemi uniós pénz: a kohéziós politikai keretből csaknem 22 milliárd euró, a helyreállítási alapból 10,4 milliárd euró, valamint a közös agrárpolitika magyar stratégiai tervén keresztül 8,4 milliárd euró. Utóbbi az egyetlen alap, amelyből Magyarország minden támogatáshoz hozzáfér, míg a helyreállítási pénzek teljes összege blokkolva van. A 2023-as igazságügyi reform révén az előző, Orbán Viktor vezette kormány már 12,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást szabadított fel.

