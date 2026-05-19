Kegyelmi állapot a piacokon, kényszer a költségvetésben – így lavírozhatnak a KKV-k a fordulat után

A Portfolio székesfehérvári üzleti fórumán a KKV-szegmenst érintő legforróbb témák kerültek terítékre. Rögtön az elején egy izgalmas panelbeszélgetés keretében Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetőjének moderálása mellett a magyar és külföldi gazdasági folyamatokat értékelték a szakértők.
Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdász szerint külföldről nézve most kifejezetten erős a Magyarországról szóló történet: senkit nem érdekelnek a költségvetés kapcsán napvilágot látó rossz hírek, sokan inkább a hosszú távú sztoriban hisznek, és jó belépési pontokat keresnek. A vonzerőt szerinte tovább növelheti az euró bevezetésének ígérete.
Hormuz dönt
Becsey Zsolt a hitelpiaci képet úgy írta le, hogy mind a bankoknál, mind a KKV-szektorban van mozgástér és likviditás. A hitelezés felfutása ugyanakkor időt kér: a cégeknek stabilabb előrejelzési és tervezési környezetre van szükségük, ebben pedig a Hormuz körüli helyzet is kulcsszerepet játszik.
Az árfolyamról konkrét év végi várakozást is említett, azzal a kiegészítéssel, hogy az MNB-nek nincs árfolyamcélja, és a hazai piac sajátossága, hogy a pénzpiaci szereplők gyakran itt „játsszák le” a nagy mozgásokat.
Hosszabb távon a demográfiai trendeket és az energiahatékonyságot nevezte a kkv-k számára megkerülhetetlen alkalmazkodási pontnak.
Nincs vészhelyzet, de a kockázati ablak szűk
Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője úgy vélekedett, hogy a magyar gazdaságban egyszerre vannak költségvetési problémák és növekedési nehézségek, összességében azonban nem indokolt a pánikhangulat. Meglátása szerint az induló politikai bizalmi tőke jelentős, és ezt erősítheti az euró bevezetésének belengetése is. A hangulatváltozást a hosszú kötvényhozamok is tükrözik, hiszen az EU-ben egyedül nálunk csökkentek a 10 éves államkötvények hozamai.
A külső kockázatok közül Hormuzra helyezte a hangsúlyt: ha a feszültség gyorsan oldódik, az MNB előtt nagyobb tér nyílhat a kamatcsökkentésre, akár gyors ütemben is. Ha viszont a bizonytalanság elhúzódik, annak rövid időn belül látható következményei lehetnek.
Az árfolyam kapcsán a vállalati alkalmazkodást emelte ki: a 360–370-es sáv önmagában nem feltétlenül kezelhetetlen, a nehézséget inkább az okozza, hogy sok szereplő a forint tartós gyengüléséhez szokott, és most gyors újratervezésre kényszerül.
Üzenete a cégeknek az volt: vízió és stratégia nélkül nehéz hosszú távon stabilan működni.
Nem a hitelkedv hiányzik, hanem a jó projekt
A vállalati oldalról Sinkó Ottó, a VIDEOTON Holding Zrt. társvezérigazgatója azt emelte ki, hogy a finanszírozás önmagában nem cél, a fejlesztésekhez megtérülő, értelmes projektek kellenek. A hitel szerinte elsősorban ott indokolt, ahol nincs elegendő belső forrás a növekedéshez.
A konjunktúrával kapcsolatban jelezte, hogy az elmúlt években vállalatánál megtorpant a növekedés, és a jelenséget nem kizárólag magyar sajátosságnak látja, mivel európai szinten is érzékelhető gyengülés figyelhető meg. A kockázatoknál Hormuz mellett Tajvant is megemlítette, utalva arra, hogy az energiaárakon túl az ellátási láncok – különösen a félvezetők – sérülékenysége is gyorsan globális turbulenciát okozhat.
Az energiahatékonyságot és energiafüggetlenséget stratégiai kérdésnek nevezte, miközben a támogatási rendszer mellékhatásaként kapacitásfelesleget érzékelt. A hitelpiaci dilemmát pedig úgy foglalta össze:
nem a hitelfelvételi kedv a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy mire érdemes felvenni a forrást.
"Jósolni nehéz, különösen, ha a jövőről van szó. Figyeljük a világ rezdüléseit, igyekezzünk hozzá alkalmazkodni" - zárta gondolatait a szakember.
Exportra lépést: nem könnyű, de a diverzifikációt nagyban segíti
előadásában Kulbert Miklós, ügyvezető igazgató, Trade&Correspondent Banking, UniCredit Bank Hungary arra hívta fel a figyelmet, hogy az exportpiacra lépés nem kötelező jó irány, hanem egy beruházási döntés logikájával kezelendő: kockázattal korrigált megtérülést, hosszú távú cash-flow-hatást és cégérték-növelő potenciált kell nézni. Kiemelte, hogy
európai összevetésben Magyarországon különösen nagy a rés a nagyvállalatok és a KKV-k exportaktivitása között, miközben a külföldi piacra lépés a növekedés mellett diverzifikációt is adhat.
A szakember hangsúlyozta ugyanakkor az „up front” és folyamatos költségeket, a szükséges menedzsment- és szervezeti kapacitás lekötését, valamint azt, hogy a termék/szolgáltatás hazai sikere nem garancia a külföldi működésre. Figyelmeztetett: exportnál új kockázatok jelennek meg (árfolyam-, ország-, partner- és csalási kockázat), és több kutatás alapján az exportba belépő KKV-k jelentős része 1–2 éven belül visszalép a belföldi fókuszhoz.
A banki szerepet nem csupán finanszírozásként, hanem mintegy kísérésként írta le: a nemzetközi jelenlét, az alap pénzforgalmi és treasury megoldások, valamint a vevő- és partnerkockázatok kezelése (biztosítás, faktorálás, supply chain finance, garanciák, akkreditív) együtt adhat stabilabb keretet a külpiaci növekedéshez.
Címlapkép forrása: Portfolio
Mutatunk egy részvényt, ami most 40 százalékkal többet érhet!
Új fázisba lép az AI-forradalom.
Ursula von der Leyen kimondta a kíméletlen igazságot Európáról
Amíg ezt használjuk, teljesen sebezhetőek maradunk.
Jobb lett a vártnál a Home Depot negyedéve, de nagy fordulat még nincs a lakásfelújítási piacon
Itt vannak a friss számok.
Utasítást adott Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatosan
Eredményekre számít az elnök.
Egy egész országot bedöntött az elképesztő pénzügyi botrány, most egy kishallal vitetnék el a balhét
Teljességgel hihetetlen sztori.
Kiszivárgott a jelentés: titkos alagutakból ássa elő rakétáit Amerika legnagyobb ellensége, készülnek a háború folytatására
Bármikor kiújulhatnak a harcok.
Teljesen kiakadt Ukrajna: nukleáris vörös vonalak átlépésével vádolják Putyint – Új offenzíva készül Kijev ellen?
Az atomfegyverek miatt határozott nyugati reakciót sürget Ukrajna.
Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők
Olyan vevők térhetnek vissza, akik teljesen felforgatják a piacot - lakóingatlanpiaci hangulatfelmérés, II. rész.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?