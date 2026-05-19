Kegyelmi állapot a piacokon, kényszer a költségvetésben – így lavírozhatnak a KKV-k a fordulat után

A Portfolio székesfehérvári üzleti fórumán a KKV-szegmenst érintő legforróbb témák kerültek terítékre. Rögtön az elején egy izgalmas panelbeszélgetés keretében Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetőjének moderálása mellett a magyar és külföldi gazdasági folyamatokat értékelték a szakértők.

Becsey Zsolt, az Unicredit közgazdásza fejti ki véleményét a Portfolio székesfehérvári üzleti fórumán

Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdász szerint külföldről nézve most kifejezetten erős a Magyarországról szóló történet: senkit nem érdekelnek a költségvetés kapcsán napvilágot látó rossz hírek, sokan inkább a hosszú távú sztoriban hisznek, és jó belépési pontokat keresnek. A vonzerőt szerinte tovább növelheti az euró bevezetésének ígérete.

Hormuz dönt

Becsey Zsolt a hitelpiaci képet úgy írta le, hogy mind a bankoknál, mind a KKV-szektorban van mozgástér és likviditás. A hitelezés felfutása ugyanakkor időt kér: a cégeknek stabilabb előrejelzési és tervezési környezetre van szükségük, ebben pedig a Hormuz körüli helyzet is kulcsszerepet játszik.

Az árfolyamról konkrét év végi várakozást is említett, azzal a kiegészítéssel, hogy az MNB-nek nincs árfolyamcélja, és a hazai piac sajátossága, hogy a pénzpiaci szereplők gyakran itt „játsszák le” a nagy mozgásokat.

Hosszabb távon a demográfiai trendeket és az energiahatékonyságot nevezte a kkv-k számára megkerülhetetlen alkalmazkodási pontnak.

Nincs vészhelyzet, de a kockázati ablak szűk

Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője úgy vélekedett, hogy a magyar gazdaságban egyszerre vannak költségvetési problémák és növekedési nehézségek, összességében azonban nem indokolt a pánikhangulat. Meglátása szerint az induló politikai bizalmi tőke jelentős, és ezt erősítheti az euró bevezetésének belengetése is. A hangulatváltozást a hosszú kötvényhozamok is tükrözik, hiszen az EU-ben egyedül nálunk csökkentek a 10 éves államkötvények hozamai.

Telt hát Fehérváron

A külső kockázatok közül Hormuzra helyezte a hangsúlyt: ha a feszültség gyorsan oldódik, az MNB előtt nagyobb tér nyílhat a kamatcsökkentésre, akár gyors ütemben is. Ha viszont a bizonytalanság elhúzódik, annak rövid időn belül látható következményei lehetnek.

Az árfolyam kapcsán a vállalati alkalmazkodást emelte ki: a 360–370-es sáv önmagában nem feltétlenül kezelhetetlen, a nehézséget inkább az okozza, hogy sok szereplő a forint tartós gyengüléséhez szokott, és most gyors újratervezésre kényszerül.

Üzenete a cégeknek az volt: vízió és stratégia nélkül nehéz hosszú távon stabilan működni.

Nem a hitelkedv hiányzik, hanem a jó projekt

A vállalati oldalról Sinkó Ottó, a VIDEOTON Holding Zrt. társvezérigazgatója azt emelte ki, hogy a finanszírozás önmagában nem cél, a fejlesztésekhez megtérülő, értelmes projektek kellenek. A hitel szerinte elsősorban ott indokolt, ahol nincs elegendő belső forrás a növekedéshez.

A konjunktúrával kapcsolatban jelezte, hogy az elmúlt években vállalatánál megtorpant a növekedés, és a jelenséget nem kizárólag magyar sajátosságnak látja, mivel európai szinten is érzékelhető gyengülés figyelhető meg. A kockázatoknál Hormuz mellett Tajvant is megemlítette, utalva arra, hogy az energiaárakon túl az ellátási láncok – különösen a félvezetők – sérülékenysége is gyorsan globális turbulenciát okozhat.

Sinkó Ottó, Videoton

Az energiahatékonyságot és energiafüggetlenséget stratégiai kérdésnek nevezte, miközben a támogatási rendszer mellékhatásaként kapacitásfelesleget érzékelt. A hitelpiaci dilemmát pedig úgy foglalta össze:

nem a hitelfelvételi kedv a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy mire érdemes felvenni a forrást.

"Jósolni nehéz, különösen, ha a jövőről van szó. Figyeljük a világ rezdüléseit, igyekezzünk hozzá alkalmazkodni" - zárta gondolatait a szakember.

Exportra lépést: nem könnyű, de a diverzifikációt nagyban segíti

előadásában Kulbert Miklós, ügyvezető igazgató, Trade&Correspondent Banking, UniCredit Bank Hungary arra hívta fel a figyelmet, hogy az exportpiacra lépés nem kötelező jó irány, hanem egy beruházási döntés logikájával kezelendő: kockázattal korrigált megtérülést, hosszú távú cash-flow-hatást és cégérték-növelő potenciált kell nézni. Kiemelte, hogy

európai összevetésben Magyarországon különösen nagy a rés a nagyvállalatok és a KKV-k exportaktivitása között, miközben a külföldi piacra lépés a növekedés mellett diverzifikációt is adhat.

Kulbert Miklós, ügyvezető igazgató, Trade & Correspondent Banking, UniCredit Bank Hungary

A szakember hangsúlyozta ugyanakkor az „up front” és folyamatos költségeket, a szükséges menedzsment- és szervezeti kapacitás lekötését, valamint azt, hogy a termék/szolgáltatás hazai sikere nem garancia a külföldi működésre. Figyelmeztetett: exportnál új kockázatok jelennek meg (árfolyam-, ország-, partner- és csalási kockázat), és több kutatás alapján az exportba belépő KKV-k jelentős része 1–2 éven belül visszalép a belföldi fókuszhoz.

A banki szerepet nem csupán finanszírozásként, hanem mintegy kísérésként írta le: a nemzetközi jelenlét, az alap pénzforgalmi és treasury megoldások, valamint a vevő- és partnerkockázatok kezelése (biztosítás, faktorálás, supply chain finance, garanciák, akkreditív) együtt adhat stabilabb keretet a külpiaci növekedéshez.

