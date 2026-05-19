Két magas rangú minisztériumi vezetőt is kirúgott Magyar Péter

Határ Renátát és Bartal Tamás Lajost a közlekedési és beruházási miniszter javaslatára mentették fel tisztségéből – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatokból.
Bartal Tamás 2022-től a közbeszerzésekért, társaságfelügyeletért és vagyongazdálkodásért volt felelős.
Előtte 2018-2022 között a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói, valamint 2014-2018 között a Miniszterelnökség helyettes államtitkára volt.
Határ Renáta az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár volt, 2022. február-augusztus között a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. osztályvezetőjeként dolgozott.
Közben Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy felfüggeszti vezérigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Alap vezetőjét.
A miniszter indoklása szerint Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján.
Tarr Zoltán azt is közölte, hogy belső vizsgálatot indít az NKA és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által kiosztott támogatások ügyében, és teljes körű felelősségre vonást ígért. A miniszter szerint a támogatások kezelésének átláthatónak és tisztességesnek kell lennie, ezért olyan vezetőre van szükség, aki élvezi a tárcavezető és a nyilvánosság bizalmát; egyúttal jelezte, hogy a vizsgálat alatt is biztosítják az NKTK zavartalan működését.
