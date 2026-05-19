  • Megjelenítés
Kiderült, ki lesz Vitézy Dávid egyik legfontosabb embere
Gazdaság

Kiderült, ki lesz Vitézy Dávid egyik legfontosabb embere

Portfolio
Miután a tulajdonosi jogokat gyakorló Közlekedési és Beruházási Minisztérium felmentette pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét, a terület vezetését Bakos Krisztinára bízták - közölte a MÁV közleményben.

A cégcsoport munkatársainak küldött tájékoztatás szerint a vezetőváltás egy működési korszak lezárását, valamint egy új, elsősorban közlekedésszakmai alapokon nyugvó struktúra kiépítésének kezdetét jelenti. A gazdasági terület irányítására Bakos Krisztina kapott megbízást. Ő eddig kontrolling főigazgatóként dolgozott a cégcsoportnál, és eredeti pozícióját a továbbiakban is megtartja.

Azt írják, a minisztérium – a portfóliójába tartozó más állami vállalatokhoz hasonlóan – megkezdte a MÁV-csoport átvilágítását.

A közlemény azzal zárul, hogy a folyamat eredményeként további személyi változások is várhatók.

Kapcsolódó cikkünk

Vitézy Dávid máris felmentett egy csúcsvezetőt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility