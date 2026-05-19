Kiderült, ki lesz Vitézy Dávid egyik legfontosabb embere

A cégcsoport munkatársainak küldött tájékoztatás szerint a vezetőváltás egy működési korszak lezárását, valamint egy új, elsősorban közlekedésszakmai alapokon nyugvó struktúra kiépítésének kezdetét jelenti. A gazdasági terület irányítására Bakos Krisztina kapott megbízást. Ő eddig kontrolling főigazgatóként dolgozott a cégcsoportnál, és eredeti pozícióját a továbbiakban is megtartja.

Azt írják, a minisztérium – a portfóliójába tartozó más állami vállalatokhoz hasonlóan – megkezdte a MÁV-csoport átvilágítását.

A közlemény azzal zárul, hogy a folyamat eredményeként további személyi változások is várhatók.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 19. Vitézy Dávid máris felmentett egy csúcsvezetőt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images