Klaas Knot elmondta, miért úszta meg "olcsón" Európa a legutóbbi inflációs válságot

Klaas Knot a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott előadásában értékelte a holland jegybank élén és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsában eltöltött 14 évét, melyet három korszakra bontva mutatott be. Elmondása szerint az eurózóna adósságválsága, az alacsony inflációs és kamatkörnyezet által meghatározott "békeidők" és az elmúlt évek inflációs sokkja egyaránt fontos tanulságokkal szolgált, a történelem pedig azt igazolja, hogy a jegybanki függetlenség volt a sikeres válságkezelés egyik leghatékonyabb eszköze.

Az Európai Központi Bank (EKB) 2011 és 2025 közötti monetáris politikájának főbb kihívásairól tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Monetáris Politikai Szakosztályának meghívására Klaas Knot, a holland központi bank, a De Nederlandsche Bank korábbi (2011-2025) elnöke és az EKB Kormányzótanácsának tagja a Budapesti Corvinus Egyetemen. Előadásában a holland jegybank egykori vezetője három időszakra osztva értékelte az öreg kontinens gazdaságát meghatározó folyamatokat és a monetáris politika tanulságait. Klaas Knot gondolatai, valamint az EKB elmúlt 15 évének legfőbb tanulságait tartalmazó értékelése különösen annak fényében releváns, hogy sajtóértesülések szerint a holland jegybank tavaly leköszönő vezetője válthatja majd 2027-ben Christine Lagarde-ot az EKB elnöki székében.

1. Euróövezeti adósságválság (2011–2013/2014): amikor az EKB megtanult válságot kezelni

Knot előadásában felidézte, hogy az eurózóna konstrukciója már a kezdetektől tartalmazott egy feszültséget:

a tagországok monetáris politikája 1999-től közös lett, miközben a költségvetési politika nemzeti kézben maradt.

A közös jegybank ráadásul a német Bundesbankokhoz hasonló rendszerben, azaz végső hitelezői mandátum (lender of last resort) nélkül működött, azaz a stabilitás biztosításának jelentős része a nemzeti kormányokra hárult.

A 2008-2009-es pénzügyi válság és az azt követő euróövezeti adósságválság azonban megmutatta, mennyire törékeny is ez a felállás egy fragmentált fiskális politikai, banki és tőkepiaci környezetben.

A bankrendszer likviditása és jövedelmezősége ugyanis az eurózónában ekkor sokkal inkább függött az anyaország adósságának megítélésétől, mint magától a vállalatspecifikus kockázatoktól, azaz valós kockázattá vált, hogy a tagországok elszálló kötvényhozamai (amit a fenntarthatatlan fiskális politikákat minősítő eladási hullámok generáltak) likviditási válságot idéznek elő több ország bankszektorában, megbénítva ezzel a teljes gazdaságot.

A pénzügyi válság után Európa periféria országaiban (Görögországban, Portugáliában, később Spanyolországban, illetve Olaszországban), valamint Írországban jelentősen megingott a finanszírozási bizalom: a centrumországokhoz képest számított hozamfelárak szétnyíltak, valamint megindult a tőkemenekítés is, ami a közös pénz miatt még a korábban megszokottnál is gyorsabban és könnyebben tudott végbemenni.

Knot értelmezése szerint monetáris politikai szempontból a legfőbb problémát a heterogénné váló monetáris transzmisszió jelentette, mivel ugyanaz az EKB-kamat sokkal magasabb hitelköltségeket jelentett a déli országokban, mint a nyugati és északi centrumországokban. A monetáris politika egyik alapfeltétele – a viszonylag egységes hozamgörbe – tehát egyszerűen megszűnt létezni. Ezt a helyzetet fordította meg Mario Draghi 2012-es „Whatever it takes” üzenete: nem azért, mert ezzel radikálisan megváltozott volna a monetáris politika, hanem mert a piac számára hitelesen megjelent egy korlátlan stabilitást biztosító jegybanki eszköz (a végső hitelezői szerep felvétele és a válsággal szembenéző kötvénypiacokon való vevői beavatkozás), ami megállította a pánikszerű spirált.

Klaas Knot elmondása szerint az eurózóna adósságválságának időszakából három fontos tanulságot vonhatott le az eurózóna jegybankja.

Az első, hogy a piaci fegyelem nem finoman adagolt jelzés, hanem gyakran pszichológiai alapon működő, nemlineáris mechanizmus: egy ideig a befektetők hajlamosak elnézni a kockázatokat, majd amikor elbillen a hangulat, egyszerre és túl gyorsan áraznak át mindent, amire a gazdaságpolitika már csak késve tud reagálni. A második tanulság, hogy a közös valuta és a nemzeti adósságkibocsátás párosa eleve sérülékennyé teszi a monetáris transzmissziót: ha a tagállami kockázati felárak elszállnak, az EKB hiába „egy” kamatot állít be, a reálgazdaságban már nem egyféle kamatszint fog működni. A holland jegybank volt elnökének harmadik következtetése pedig az, hogy az EKB-nak válsághelyezetben óhatatlanul vállalnia kell a végső hitelező (lender of last resort) szerepét a piac stabilizálásában. Ellenkező esetben ugyanis a tőkemenekítés és a finanszírozási szűke önbeteljesítő módon sodorhat országokat az euró elhagyásának peremére. Ezen szerep felvállalásának kommunikációs megnyilvánulása volt Mario Draghi "Whatever it takes" nyilatkozata, ami pusztán az elköteleződés hiteles garantálásával képes volt stabilizálni a piacokat.

2. Az adósságválság utáni alacsony inflációs környezet (2013/2014–2020): az effektív alsó korlát és a nemkonvencionális monetáris politika időszaka

Az eurózóna adósságválságának lecsengése után tartósan a kontinens gazdaságát tartósan gyenge kereslet, magas nemteljesítő hitelállomány és makacsul alacsony infláció jellemezte. Knot szerint ekkoriban a döntéshozók egyik visszatérő kérdése az volt, hogy mi tekinthető tartós inflációs trendnek és mi puszta zajnak. Bár a sajtó gyakran túlzóan deflációs nyomásról írt, a rövid deflációs epizódok gyakran energiaár-vezéreltek voltak, miközben a monetáris politika számára meghatározó maginfláció 1 százalék körül ingadozott.

Ez azonban még mindig jelentősen elmaradt az EKB inflációs céljától (amely ekkoriban "2 százalék alatt, de csak egy kicsivel" volt), így az eurózóna jegybankja fokozatosan 0 százalék alá csökkentette az irányadó kamatszintet. Rövid idő alatt azonban a jegybank beleütközött az effektív alsó korlát (effective lower bound, ELB) problémájába: a kamatvágás ugyanis egy bizonyos szint alatt nemcsak hatékonyságából veszít, hanem a bankrendszer közvetítő szerepét is kikezdheti, ha a készpénz – minden költségével együtt – vonzó alternatívává válik.

Az euróövezet jegybankja ebben a helyzetben a hosszú hozamok és a pénzügyi kondíciók formálására helyezte át a hangsúlyt:

előretekintő iránymutatással (forward guidance) próbálta a lejjebb tolni jövőbeli kamatvárakozásokat,

(forward guidance) próbálta a lejjebb tolni jövőbeli kamatvárakozásokat, célzott hosszú lejáratú refinanszírozással (TLTRO) igyekezett növelni a kereskedelmi bankok likviditását és ösztönözni a hitelezést, valamint

(TLTRO) igyekezett növelni a kereskedelmi bankok likviditását és ösztönözni a hitelezést, valamint direkt eszközvásárlásokkal (Asset Purchase Programme, APP) próbálta lecsökkenteni a hosszú lejáratú államkötvények kockázati prémiumait.

Az összességében csak nemkonvencionális monetáris politikai eszközökként ismert intézkedésekkel kapcsolatban Knot kijelentette, hogy

bár stabilizációs helyzetekben különösen hasznosak lehetnek, az infláció tartós feljebb tolásában a hatásuk nem volt meggyőző, miközben mellékhatásaikat sem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Knot olvasatában az alacsony infláció és kamatszint által fémjelzett korszak legfontosabb üzenete az volt, hogy amikor a kamatpolitika eléri a határait, a monetáris politika már nem tankönyvi feladat, hanem kompromisszumok sorozata.

Knot hangsúlyozta, hogy az EKB képes volt a hosszú hozamok lenyomására és a pénzügyi piacok stabilizálására, de a nemkonvencionális eszközök inflációra gyakorolt hatása mérsékelt maradt. A holland jegybank egykori vezetője szerint ebben a globalizáció és a termelési hatékonyságjavulás tartós dezinflációs nyomása, valamint az adósságválság utáni fiskális politika gyors konszolidációs igénye játszotta a legnagyobb szerepet. Mindebből Knot szerint az következik, hogy a fiskális stabilizáció szerepe felértékelődik, mivel bizonyos helyzetekben egyszerűen nem lehet pusztán monetáris eszközökkel elérni ugyanazt a keresleti hatást.

3. Pandémia, gazdaság felpattanás és az orosz-ukrán háború (2020–2025): amikor az infláció visszatért

A 2010-es évek alacsony inflációs időszaka a pandémia 2020-as kitörésével ért véget. A világjárvány egyszerre ütötte meg a keresleti és kínálati oldalt, de Knot szerint

a keresleti visszaesés gyorsabban érkezett, mint a kínálati alkalmazkodás, ezért a kezdeti lazább jegybanki hozzáállás racionális volt.

Az újranyitás viszont ezzel éppen ellentétes dinamikát hordozott: a kereslet hirtelen visszapattant, ráadásul jelentős fiskális támogatással, miközben a kínálat lassabban állt helyre, az ellátási láncok akadoztak, a szűk keresztmetszetek tartósabbnak bizonyultak. A makrogazdasági egyensúlytalanságok következménye hirtelen gyorsuló infláció volt, amit az EKB kezdetben átmenetinek tekintett. 2022 februárjában azonban az orosz–ukrán háború kitörésével egy újabb, erős negatív kínálati sokk érte Európa gazdaságát, amivel egyértelművé vált, hogy

az inflációs nyomás újraéledt, a hosszú távú várakozások mozdulása miatt pedig a jegybanknak is reagálnia kell.

Az eurózóna jegybankja előbb az eszközvásárlások kifuttatásával kezdett szigorítani a pénzügyi kondíciókon, majd 2022 júliusában megindította a kamatemelési ciklust is. Knot elmondása szerint a pénzügyi kondíciók már 2021 végétől szigorodni kezdtek, mivel a kötvénybefektetők eladással reagáltak az inflációs rezsimváltásra. Knot szerint a döntéshozatalt az is nehezítette, hogy a modellek nem voltak pandémiára és háborúra kalibrálva, így kezdetben képtelenek voltak megbízhatóan támogatni a jegybanki döntéshozatalt. A holland jegybank egykori elnöke szerint azonban

a legnagyobb hiba az volt, hogy a jegybank túl sokáig feltételezte: a kínálati zavarok „maguktól” kifutnak, és közben nem érkezik újabb sokk.

Az elmúlt öt év magasabb inflációs időszakának legfontosabb üzenete Knot szerint az, hogy kínálati sokkok esetében az átmeneti narratívával csak nagyon óvatosan szabad élni. Az elmúlt években ugyanis bebizonyosodott, hogy a kereslet tipikusan gyorsabban fordul, mint a kínálat,

és ha a jegybank átnéz egy kínálati oldali dráguláson, akkor valójában nyitott kockázati pozíciót vesz fel arra vonatkozóan, hogy a sokk lecsengéséig semmi más nem történik – márpedig egy fragmentált, geopolitikailag sérülékeny euróövezetben ezt nem lehet adottnak venni.

A sokkok megítélésében Knot szerint a fordulópontot a másodkörös hatások megjelenése hozza el: ha az energia- és nyersanyagsokk beépül a béralkukba és az árképzésbe, a nemlinearitások miatt az inflációs folyamat hirtelen sokkal makacsabbá válhat, mint amit a kezdeti, „átmeneti” jelző sugallt.

Végezetül a holland jegybank volt vezetője elmondta, hogy az elmúlt 2 év dezinflációja történelmi összevetésben kifejezetten „olcsónak” számít, azaz nem járt a hitelezés érdemi visszaesésével. Knot hangsúlyozta, hogy az elmúlt években nem volt szükség az 1970-es években látott extrém kamatszintekre és munkanélküliségre a gazdaság lehűtéséhez, amely megmutatja, hogy milyen sokat is ér a jegybanki függetlenség és hitelesség.

Ha ugyanis a várakozások horgonyzottak maradnak, a visszarendeződés társadalmi költsége is érdemben kisebb lehet

- zárta előadását Klaas Knot.

