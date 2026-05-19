Magyar érdekeltségű cég építheti meg Szerbia új olajvezetékének kulcsszakaszát
Magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el a Magyarországot és Szerbiát összekötő új olajvezeték szerbiai szakaszának kivitelezését. A Horgostól Újvidékig tartó beruházás stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mivel az ország ezzel új importútvonalat teremtene a jelenleg meghatározó horvátországi szállítási irány mellé.

Lezárult a szerb–magyar olajvezeték építéséhez kapcsolódó egyik legfontosabb tender:

a kivitelezést az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el, szerződés értéke 14,5 milliárd dinár (43 milliárd forint)

- írta meg a VG.

A lap úgy tudja, hogy a beruházás körül az elmúlt hónapokban komoly közbeszerzési vita alakult ki. A Millennium Team jogi kifogást nyújtott be a tenderfeltételek miatt, ezért az eljárás egy időre meg is akadt. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert az építési munkára végül csak egy ajánlat érkezett: a most győztesként kihirdetett konzorciumé. A szerb Transnafta indoklása szerint az ajánlat megfelelt minden műszaki, szakmai és minőségi követelménynek. A munkák legnagyobb részét az MVM Juzna Backa végzi majd, amely a projekt 43 százalékáért felel. A feladatok közé tartozik többek között az anyag- és eszközbeszerzés, az energetikai és automatizálási rendszerek kiépítése, valamint több gépészeti és építési munka is.

A vállalat tulajdonosi háttere miatt magyar szempontból is fontos szereplő:

az MVM Juzna Backa 60 százalékban a magyar állami energetikai vállalat, az MVM tulajdonában van

- a fennmaradó 40 százalék a szerb Manexnél maradt.

A projekt műszaki ellenőrzésére külön szerződést kötöttek. Ezt egy nemzetközi konzorcium végzi majd 459 millió dinárért, vezető szerepben az SGS belgrádi leányvállalatával.

Az új olajvezeték Horgostól, vagyis a magyar határ közeléből indulna, és a Transnafta újvidéki termináljáig tartana. A vezeték észak-déli irányban szelné át Vajdaságot, és alternatív importútvonalat nyitna Szerbia számára. Ez különösen fontos Szerbia energiaellátása szempontjából, mivel az ország jelenleg lényegében egyetlen fő irányból, Horvátországon keresztül, a JANAF rendszerén át jut import nyersolajhoz. Az új összeköttetés célja, hogy Magyarország felől is legyen közvetlen szállítási lehetőség.

A projekt geopolitikai és ellátásbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű. Magyarországon keresztül halad a Barátság kőolajvezeték, amely egyelőre még meghatározó szerepet játszik Közép-Európa olajellátásában. Az új szerbiai vezeték ehhez kapcsolódva növelheti Szerbia mozgásterét, és csökkentheti az egyetlen importútvonaltól való függést. A jövőben viszont könnyen elképzelhető, hogy az uniós kívánalmaknak megfelelően nem orosz eredetű, hanem akár kazah olaj érkezhet majd a vezetéken.

