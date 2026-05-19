Magyar érdekeltségű cég építheti meg Szerbia új olajvezetékének kulcsszakaszát

Lezárult a szerb–magyar olajvezeték építéséhez kapcsolódó egyik legfontosabb tender:
a kivitelezést az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el, szerződés értéke 14,5 milliárd dinár (43 milliárd forint)
- írta meg a VG.
A lap úgy tudja, hogy a beruházás körül az elmúlt hónapokban komoly közbeszerzési vita alakult ki. A Millennium Team jogi kifogást nyújtott be a tenderfeltételek miatt, ezért az eljárás egy időre meg is akadt. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.
A döntés azért is figyelemre méltó, mert az építési munkára végül csak egy ajánlat érkezett: a most győztesként kihirdetett konzorciumé. A szerb Transnafta indoklása szerint az ajánlat megfelelt minden műszaki, szakmai és minőségi követelménynek. A munkák legnagyobb részét az MVM Juzna Backa végzi majd, amely a projekt 43 százalékáért felel. A feladatok közé tartozik többek között az anyag- és eszközbeszerzés, az energetikai és automatizálási rendszerek kiépítése, valamint több gépészeti és építési munka is.
A vállalat tulajdonosi háttere miatt magyar szempontból is fontos szereplő:
az MVM Juzna Backa 60 százalékban a magyar állami energetikai vállalat, az MVM tulajdonában van
- a fennmaradó 40 százalék a szerb Manexnél maradt.
A projekt műszaki ellenőrzésére külön szerződést kötöttek. Ezt egy nemzetközi konzorcium végzi majd 459 millió dinárért, vezető szerepben az SGS belgrádi leányvállalatával.
Az új olajvezeték Horgostól, vagyis a magyar határ közeléből indulna, és a Transnafta újvidéki termináljáig tartana. A vezeték észak-déli irányban szelné át Vajdaságot, és alternatív importútvonalat nyitna Szerbia számára. Ez különösen fontos Szerbia energiaellátása szempontjából, mivel az ország jelenleg lényegében egyetlen fő irányból, Horvátországon keresztül, a JANAF rendszerén át jut import nyersolajhoz. Az új összeköttetés célja, hogy Magyarország felől is legyen közvetlen szállítási lehetőség.
A projekt geopolitikai és ellátásbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű. Magyarországon keresztül halad a Barátság kőolajvezeték, amely egyelőre még meghatározó szerepet játszik Közép-Európa olajellátásában. Az új szerbiai vezeték ehhez kapcsolódva növelheti Szerbia mozgásterét, és csökkentheti az egyetlen importútvonaltól való függést. A jövőben viszont könnyen elképzelhető, hogy az uniós kívánalmaknak megfelelően nem orosz eredetű, hanem akár kazah olaj érkezhet majd a vezetéken.
Címlapkép forrása: Portfolio
Gyomorszájon vágja a magyarokat Donald Trump legértelmetlenebb konfliktusa
Az Európai Bizottság már kényszermegoldásokra kényszerül emiatt.
Véleményt mondott a Concorde a Nyomdáról
Jött egy új célár is.
Maradjon alapítványi fenntartású a Corvinus? – Interjú az egyetem rektorával
Bruno van Pottelsberghe a héten új javaslattal áll elő az intézmény jövőbeni irányítására vonatkozóan.
Váratlan fordulat az iratbotrányban: súlyos vádakkal állt elő Magyar Péter, lepattintotta az Állami Számvevőszék
A hivatal szerint a pincében talált minisztériumi dokumentumok ügye nem olyan egyszerű.
Leghűségesebb szövetségesébe gázolt bele az Egyesült Államok? – Leforrázva állnak az európai katonai nagyhatalom vezetői
Váratlanul leállították az amerikai katonák rotációját.
Megkondították a vészharangot: milliók tűntek el Oroszországból, évtizedekre megpecsételődött az állam sorsa
Egészen súlyos vallomást tett az orosz jegybank elnöke.
Melegváltásban kilincselnek a felemelkedő szuperhatalommál: Trump után Putyinnal ráz kezet a kínai vezető
Erről tárgyalnak majd zárt ajtók mögött.
Jelentés érkezett Amerika ellenségétől: kiderült, van-e változás a rezsim követeléseiben
Kitérnek a háború befejezésére "minden fronton, beleértve Libanont is".
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.