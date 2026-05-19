Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök

Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"
Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útján Lengyelországba látogatott, ahol a krakkói Wawel székesegyház előtt tartott sajtótájékoztatót. A miniszterelnököt hat miniszter kíséri el az útra, a delegáció tagjaként már jelen van a helyszínen Orbán Anita, Tarr Zoltán és Vitézy Dávid is. Magyar Péter holnap Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a szejm és a szenátus vezetőjével, valamint Lech Wałęsával is tárgyal.
Kármán András már Budapesten tárgyal Ursula von der Leyen embereivel
Hétfőn megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, amellyel a magyar kormány péntekig tárgyal az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter szerint nagyon fontos hét kezdődött, hiszen nagyok az elvárások az előrelépéssel kapcsolatban. A tárgyalások párhuzamosan, több szekcióban zajlanak a feldolgozandó témák nagy száma miatt. A miniszter bizakodónak nevezte magát, de hozzátette, csak a hét végére derül ki, mennyire sikerült érdemben előrelépni a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében.
Nekiment a BYD-nak Gajdos László miniszter, kemény üzenetet küldött a vezetőknek
Tudomásomra jutott, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit - írta a Facebookon Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter.
Gaudi-Nagy Tamás és a kegyelmi botrány
"Hallom, Gaudi-Nagy Tamás, a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje megszólítva érezte magát a kegyelmi botrány kapcsán" - írta a Facebookon Magyar Péter. "Ha hozzájárul, bemutatjuk a nevéhez köthető iratot. Ha van ilyen" - tette hozzá a miniszterelnök.
Magyar Péter arra reagált, hogy a 24.hu-nak SMS-ben válaszolt Gaudi-Nagy Tamás volt jobbikus ügyvéd: "Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza-kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét".
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy a Sándor-palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában.
Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szolította fel Balásy Gyula ügynökségét
Mészáros Lőrinc médiaértékesítő cége, az Atmedia Kft. közel egymilliárd forintos elmaradt hirdetési díj megfizetésére szólította fel Balásy Gyula egyik érdekeltségét. A korábban állami kampányokon meggazdagodott New Land Médiát már a Rogán Antallal hírbe hozott Balásy felajánlotta az államnak. A helyzetet nehezíti, hogy a cég bankszámláit a hatóságok nemrégiben zárolták – írta meg a Kontroll.
Megint elkapkodták a helyeket a Karmelitába
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy az új időpontok is beteltek az Orbán Viktor leváltott miniszterelnök irodáját is magában foglaló Karmelita bejárására. Emiatt további helyek megnyitását ígéri a politikus.
Így utazik Magyar Péter
Az új miniszterelnökről a kormányszóvivő osztott meg videót, ahogy az Austrian Airlines járatán utazik első hivatalos útjára Lengyelországba.
Ruff Bálint újabb magas rangú pozíciót kapott Magyar Pétertől
Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útjára Lengyelországba indul, ahol a lengyel kormányfővel, a köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével is találkozik. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy Ruff Bálint György minisztert is miniszterelnök-helyettessé nevezte ki arra az esetre, ha Orbán Anitával együtt akadályoztatva lennének.
Két kormánytagot is kirúgott Magyar Péter
Azonnali hatállyal felmentette Magyar Péter miniszterelnök a Közlekedési és Beruházási Minisztérium két helyettes államtitkárát. Reggel Tarr Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját is menesztette.
Már úton van Lengyelországba a kulturális miniszter is
Tarr Zoltán a Krakkóba tartó vonatról jelentkezett be.
Megszólalt a kegyelmi ügyben az ellenzék
Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte – írja Facebook-bejegyzésében a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz.
Állítják, hogya kegyelmi ügyről csak 2024 februárjában értesültek.
Maradjon alapítványi fenntartású a Corvinus? – Interjú az egyetem rektorával
Megőrizné az alapítványi fenntartású kétkamarás irányítási struktúrát a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Bruno van Pottelsberghe a Portfolio-nak adott interjúban elmondta: széles körű egyeztetéseket követően a héten új, szintetizált javaslatot készít a Corvinus jövőbeni irányítására vonatkozóan, amelyet a 2019-es modellváltás előtti állami fenntartású struktúra és a jelenlegi kekva-modell közötti kompromisszumként ír le. Javaslatának lényege, hogy egy hibrid irányítási modellt vezetne be, ahol minden akadémiai, tudományos hatáskör a többségében választott (oktatói, dolgozói, illetve hallgatói) tagokból álló szenátust illetné, viszont a költségvetéssel, a stratégiával és a rektor kinevezésével kapcsolatos döntési jogok részben egy ötfős – döntően külső tagokból álló – board, az Egyetemi Fenntartói Testület hatáskörébe tartoznának, amely a jelenlegi kuratóriumot váltaná fel.
Váratlan fordulat az iratbotrányban: súlyos vádakkal állt elő Magyar Péter, lepattintotta az Állami Számvevőszék
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) visszautasította Magyar Péter miniszterelnök kritikáját a volt Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban. A hivatal hangsúlyozza, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a kampányfinanszírozás ellenőrzése kizárólag a választások után, a pártok által kötelezően benyújtott elszámolások alapján történik – áll az Állami Számvevőszék közleményében.
Leghűségesebb szövetségesébe gázolt bele az Egyesült Államok? – Leforrázva állnak az európai katonai nagyhatalom vezetői
Lengyelország két védelmiminiszter-helyettese Washingtonba utazott, miután az Egyesült Államok váratlanul felfüggesztette négyezer amerikai katona tervezett rotációját. Varsó magyarázatot vár, miközben a lengyel politikai élet szereplői egységesen igyekeznek megerősíteni az amerikai–lengyel szövetséget – számolt be a Politico.
Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV
A MÁV tíz, szinte új első osztályú InterCity-kocsit bérel az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től a nyári szezonra, amelyeket a balatoni vonalakon állítanak majd forgalomba. A megállapodás a korábban megromlott osztrák-magyar közlekedési kapcsolatok rendeződését is jelzi és azonnali, átmeneti megoldást nyújt a hazai vasút súlyos járműhiányára - tudósított a Népszava.
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Magyar Péter miniszterelnök már hétfő bejelentette, hogy minden részletet nyilvánosságra hoznak a bicseki pedofilbotrány érintettjének 2024-es kegyelmi ügyéről. A kormányfő már kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal.
Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani
Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként Magyar Péterrel tart lengyelországi és osztrák látogatására, ahol többek között a GYSEV körüli elmérgesedett helyzet rendezéséről és az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztéséről fog tárgyalni.
Döntést hozott Magyar Péter kormánya: eltávolítják tisztségéből Krucsainé Herter Anikót
Meneszti az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezérigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.
Nyíltan üzent az új kormánynak a magyar nagyváros fideszes polgármestere: kiderült, mi lesz a sorsa a hatalmas befizetéseknek
Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy az önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás egyelőre marad a régiben és elvárják az önkormányzatoktól, hogy azt mindenki befizesse. Ennek kapcsán fejtette ki véleményét Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere egy Facebook-bejegyzésben.
Bemutatta legfontosabb államtitkárát Kapitány István is
Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bemutatta a tárca közigazgatási államtitkárát, Zimmer Mátyást.
A miniszter közlése szerint Zimmer jogász, európai és nemzetközi üzleti jogi másoddiplomával rendelkezik, és jelentős tapasztalatot szerzett munkaügyi jogi, HR- és szervezetfejlesztési területen. Pályafutása során a versenyszférában, a tanácsadói szektorban és a közigazgatásban is dolgozott, nagyvállalati vezetőként munkaügyi, adatvédelmi és belső szabályozási ügyekkel, jogvitákkal, vállalati portfóliók működtetésével és szervezeti átalakításokkal foglalkozott.
A Bajnokok Ligája-döntő is terítékre került
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel ma este külön egyeztetésre hívtuk a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében résztvevő legfontosabb szereplőket – közölte Pósfai Gábor bel- és sportügyi miniszter hétfő éjjel.
Tájékoztatása szerint a megbeszélésen többek között áttekintették a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, de felmerültek olyan kérdések, amelyek még megoldásra várnak.
Hamarosan új bejelentést tesz Magyar Péter, azonnali vizsgálatok sorát rendelte el az új kormány
Hétfőn tovább gyorsult a hatalomátvétel: az új kormány apparátusának felállítása zajlik, a Magyar Közlönyben megjelentek az első közigazgatási államtitkári kinevezések, és egyre több név vált ismertté az új minisztériumi vezetésből.
A kinevezettek keddi hatállyal kezdik meg munkájukat, miközben Magyar Péter miniszterelnök kedden újabb kormánytagokat és államtitkárokat nevezhet meg a nap folyamán.
A hétfői nap egyik legfontosabb fejleménye a kormány második ülése volt, amely után a kabinet több érzékeny területen is teljes körű, soron kívüli vizsgálatot rendelt el. A döntések érintik többek között:
- a 2026-os költségvetést,
- a nyugat-magyarországi azbeztszennyezést,
- a bírósági végrehajtás rendszerét,
- az egészségügyet,
- az MTVA működését,
- a vendégmunkás-szabályozást,
- a paksi atomerőművet,
- az önkormányzati finanszírozást
- és az állami beruházási szerződéseket.
Külön konfliktuspontnak tűnik az új és az előző kabinetek között a költségvetés ügye: Magyar Péter szerint az előző Orbán-kormány eltitkolt tételekkel és valótlan adatokkal hagyta hátra az idei büdzsét, ezért a kabinet azonnali felülvizsgálatot rendelt el. A Fidesz–KDNP visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy a korábbi kormány minden tételt nyilvánosan és szabályosan szerepeltetett az átadás-átvételi dokumentumokban.
A nap közjogi konfliktusát Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilatkozata adta, miután az államfő közölte: nem kíván lemondani tisztségéről Magyar Péter korábbi utasítására sem. A miniszterelnök erre ismét távozásra szólította fel, így az államfő személye és szerepe továbbra is a kormányalakítás egyik fontos politikai ütközőpontja maradt.
A külpolitikai irányváltás jeleként Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy magyar–ukrán tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Valamint a külügyér felmentette posztjáról Íjgyártó István varsói nagykövetet is.
Magyar Péter emellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett az ügyről, miközben a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezet, ahová több miniszter is elkísérheti. A héten tárgyalásokat kezd az Európai Bizottsággal a kormány, Vitézy Dávid beruházási, Kármán András pénzügy- és Kapitány István gazdasági miniszter is egyeztet a magyar EU-források hazahozataláról.
A keddi napot várhatóan újabb bejelentések határozzák meg: Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemnél. A kormányalakításról és a kapcsolódó döntésekről folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.
Beindította a törvénygyárat Magyar Péter: intézkedések sorát rendelte el a miniszterelnök
Magyar Péter kormánya már az első napokban nagyszabású felülvizsgálati hullámot indított: a hétfő esti Magyar Közlönyben számos kormányhatározat jelent meg, amelyek az egészségügytől az MTVA működésén és a vendégmunkás-szabályozáson át a paksi atomerőműig, az önkormányzati finanszírozásig és az állami beruházási szerződésekig terjednek. A kabinet szinte minden érzékeny területen teljes körű és soron kívüli vizsgálatot rendelt el, több esetben a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is megkezdve. A döntések között szerepel a költségvetés felülvizsgálata is, amelyet a miniszterelnök szerint az előző Orbán-kormány meghamisított. Az egyes vizsgálatokhoz rövid határidőket és több tárca bevonását írták elő.
