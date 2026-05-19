  • Megjelenítés
Magyar-kormány: hamarosan új bejelentést tesz Magyar Péter, azonnali vizsgálatok sorát rendelte el az új kabinet
Gazdaság

Magyar-kormány: hamarosan új bejelentést tesz Magyar Péter, azonnali vizsgálatok sorát rendelte el az új kabinet

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Magyar Péter kormánya hétfőn tartotta második ülését, amelyen több érzékeny területen – köztük a költségvetés, az egészségügy, a paksi atomerőmű és az MTVA működése kapcsán – soron kívüli vizsgálatot rendelt el. A kabinet szerint az Orbán-kormány eltitkolt tételekkel és valótlan adatokkal hagyta hátra az idei büdzsét, amit a Fidesz–KDNP visszautasított. Közjogi feszültséget okozott, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök megtagadta a lemondást, a miniszterelnök pedig ismét távozásra szólította fel. A külpolitikai irányváltás részeként magyar–ukrán tárgyalások indulnak a kárpátaljai magyarok jogairól, Magyar Péter első hivatalos külföldi útja pedig Lengyelországba vezet. A keddi napot várhatóan újabb bejelentések határozzák meg: Magyar Péter jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemnél. A kormányalakításról és a kapcsolódó döntésekről folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.
Megosztás

Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról

Magyar Péter jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant kegyelmi üggyel kapcsolatban.

Tovább a cikkhez
Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról
Megosztás

Döntést hozott Magyar Péter kormánya: eltávolítják tisztségéből Krucsainé Herter Anikót

Meneszti az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezérigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.

Tovább a cikkhez
Döntést hozott Magyar Péter kormánya: eltávolítják tisztségéből Krucsainé Herter Anikót
Megosztás

Nyíltan üzent az új kormánynak a magyar nagyváros fideszes polgármestere: kiderült, mi lesz a sorsa a hatalmas befizetéseknek

Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy az önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás egyelőre marad a régiben és elvárják az önkormányzatoktól, hogy azt mindenki befizesse. Ennek kapcsán fejtette ki véleményét Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere egy Facebook-bejegyzésben.

Tovább a cikkhez
Nyíltan üzent az új kormánynak a magyar nagyváros fideszes polgármestere: kiderült, mi lesz a sorsa a hatalmas befizetéseknek
Megosztás

Bemutatta legfontosabb államtitkárát Kapitány István is

Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bemutatta a tárca közigazgatási államtitkárát, Zimmer Mátyást.

A miniszter közlése szerint Zimmer jogász, európai és nemzetközi üzleti jogi másoddiplomával rendelkezik, és jelentős tapasztalatot szerzett munkaügyi jogi, HR- és szervezetfejlesztési területen. Pályafutása során a versenyszférában, a tanácsadói szektorban és a közigazgatásban is dolgozott, nagyvállalati vezetőként munkaügyi, adatvédelmi és belső szabályozási ügyekkel, jogvitákkal, vállalati portfóliók működtetésével és szervezeti átalakításokkal foglalkozott.

Megosztás

A Bajnokok Ligája-döntő is terítékre került

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel ma este külön egyeztetésre hívtuk a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében résztvevő legfontosabb szereplőket – közölte Pósfai Gábor bel- és sportügyi miniszter hétfő éjjel.

 

Tájékoztatása szerint a megbeszélésen többek között áttekintették a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, de felmerültek olyan kérdések, amelyek még megoldásra várnak.

Megosztás

Hamarosan új bejelentést tesz Magyar Péter, azonnali vizsgálatok sorát rendelte el az új kormány

Hétfőn tovább gyorsult a hatalomátvétel: az új kormány apparátusának felállítása zajlik, a Magyar Közlönyben megjelentek az első közigazgatási államtitkári kinevezések, és egyre több név vált ismertté az új minisztériumi vezetésből.

A kinevezettek keddi hatállyal kezdik meg munkájukat, miközben Magyar Péter miniszterelnök kedden újabb kormánytagokat és államtitkárokat nevezhet meg a nap folyamán.

Kapcsolódó cikkünk

Kinevezte a Magyar Péter vezette kormány legfontosabb államtitkárait Sulyok Tamás

A hétfői nap egyik legfontosabb fejleménye a kormány második ülése volt, amely után a kabinet több érzékeny területen is teljes körű, soron kívüli vizsgálatot rendelt el. A döntések érintik többek között:

  • a 2026-os költségvetést,
  • a nyugat-magyarországi azbeztszennyezést,
  • a bírósági végrehajtás rendszerét,
  • az egészségügyet,
  • az MTVA működését,
  • a vendégmunkás-szabályozást,
  • a paksi atomerőművet,
  • az önkormányzati finanszírozást
  • és az állami beruházási szerződéseket.

Külön konfliktuspontnak tűnik az új és az előző kabinetek között a költségvetés ügye: Magyar Péter szerint az előző Orbán-kormány eltitkolt tételekkel és valótlan adatokkal hagyta hátra az idei büdzsét, ezért a kabinet azonnali felülvizsgálatot rendelt el. A Fidesz–KDNP visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy a korábbi kormány minden tételt nyilvánosan és szabályosan szerepeltetett az átadás-átvételi dokumentumokban.

Kapcsolódó cikkünk

Meghamisíthatták a büdzsét, Magyar Péter azonnali határidőt szabott meg a miniszternek

A nap közjogi konfliktusát Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilatkozata adta, miután az államfő közölte: nem kíván lemondani tisztségéről Magyar Péter korábbi utasítására sem. A miniszterelnök erre ismét távozásra szólította fel, így az államfő személye és szerepe továbbra is a kormányalakítás egyik fontos politikai ütközőpontja maradt.

A külpolitikai irányváltás jeleként Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy magyar–ukrán tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Valamint a külügyér felmentette posztjáról Íjgyártó István varsói nagykövetet is.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött Orbán Anita: visszarendeli a nagykövetet Magyarország legfontosabb szövetségesétől

Orbán Anita: magyar-ukrán tárgyalások kezdődnek

Magyar Péter emellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett az ügyről, miközben a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezet, ahová több miniszter is elkísérheti. A héten tárgyalásokat kezd az Európai Bizottsággal a kormány, Vitézy Dávid beruházási, Kármán András pénzügy- és Kapitány István gazdasági miniszter is egyeztet a magyar EU-források hazahozataláról.

A keddi napot várhatóan újabb bejelentések határozzák meg: Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemnél. A kormányalakításról és a kapcsolódó döntésekről folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility