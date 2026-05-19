Magyar-kormány: teljesítette egy ígéretét Magyar Péter; azonnali vizsgálatok sorát rendelte el az új kabinet

Hétfőn tovább gyorsult a hatalomátvétel: az új kormány apparátusának felállítása zajlik, a Magyar Közlönyben megjelentek az első közigazgatási államtitkári kinevezések, és egyre több név vált ismertté az új minisztériumi vezetésből.

A kinevezettek keddi hatállyal kezdik meg munkájukat, miközben Magyar Péter miniszterelnök kedden újabb kormánytagokat és államtitkárokat nevezhet meg a nap folyamán.

A hétfői nap egyik legfontosabb fejleménye a kormány második ülése volt, amely után a kabinet több érzékeny területen is teljes körű, soron kívüli vizsgálatot rendelt el. A döntések érintik többek között:

a 2026-os költségvetést,

a nyugat-magyarországi azbeztszennyezést,

a bírósági végrehajtás rendszerét,

az egészségügyet,

az MTVA működését,

a vendégmunkás-szabályozást,

a paksi atomerőművet,

az önkormányzati finanszírozást

és az állami beruházási szerződéseket.

Külön konfliktuspontnak tűnik az új és az előző kabinetek között a költségvetés ügye: Magyar Péter szerint az előző Orbán-kormány eltitkolt tételekkel és valótlan adatokkal hagyta hátra az idei büdzsét, ezért a kabinet azonnali felülvizsgálatot rendelt el. A Fidesz–KDNP visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy a korábbi kormány minden tételt nyilvánosan és szabályosan szerepeltetett az átadás-átvételi dokumentumokban.

A nap közjogi konfliktusát Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilatkozata adta, miután az államfő közölte: nem kíván lemondani tisztségéről Magyar Péter korábbi utasítására sem. A miniszterelnök erre ismét távozásra szólította fel, így az államfő személye és szerepe továbbra is a kormányalakítás egyik fontos politikai ütközőpontja maradt.

A külpolitikai irányváltás jeleként Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy magyar–ukrán tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Valamint a külügyér felmentette posztjáról Íjgyártó István varsói nagykövetet is.

Magyar Péter emellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett az ügyről, miközben a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezet, ahová több miniszter is elkísérheti. A héten tárgyalásokat kezd az Európai Bizottsággal a kormány, Vitézy Dávid beruházási, Kármán András pénzügy- és Kapitány István gazdasági miniszter is egyeztet a magyar EU-források hazahozataláról.

A keddi napot várhatóan újabb bejelentések határozzák meg: Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemnél. A kormányalakításról és a kapcsolódó döntésekről folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.

