Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"

Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útján Lengyelországba látogatott, ahol a krakkói Wawel székesegyház előtt tartott sajtótájékoztatót. A miniszterelnököt hat miniszter kíséri el az útra, a delegáció tagjaként már jelen van a helyszínen Orbán Anita, Tarr Zoltán és Vitézy Dávid is. Magyar Péter holnap Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a szejm és a szenátus vezetőjével, valamint Lech Wałęsával is tárgyal.

Szondi Vanda kormányszóvivő is a helyszínen van, ő segít a sajtótájékoztató levezénylésében.

Magyar Péter kiemelte: örül, hogy ilyen magas szintű tárgyalások jönnek létre, és a lengyel-magyar kapcsolatok ismét visszakerülnek arra a helyre, amit megérdemelnek. Lengyelországba összesen hat magyar miniszter kíséri el a miniszterelnököt, ebből hárman már jelen vannak.

Holnap Donald Tusk miniszterelnökkel, Karol Nawrocki köztársasági elnökkel, valamint a szejm és a szenátus vezetőjével is tárgyal Magyar Péter, valamint Lech Wałęsával, a lengyel Szolidaritás Mozgalom vezéralakjával, korábbi lengyel elnökkel is találkozik majd. "A legmagasabb várakozásaink vannak" - fogalmazott a miniszterelnök a lengyel-magyar kapcsolatokról.

Minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok, minden adott a V4-ek megerősödéséhez

- húzta alá Magyar Péter.

Speciális történelmi kapcsolat fűzi össze a lengyeleket és a magyarokat, mondta Magyar, felidézve azt a kort, amikor közös királyok uralkodtak a két országban, és konkrét 20. századi példákat is említett az együttműködésre, köztük a második világháborút vagy az 1956-os forradalom időszakát.

A holnapi tárgyalásokon olyan konkrét ügyekben is lefektetik az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra vagy az agrárium, utóbbi területen Lengyelország óriásit lépett előre az utóbbi évtizedekben.

A varsói magyar nagykövet visszahívásáról Magyar elmondta:

teljesen normális folyamat az, hogy egy új kormány visszahívja azokat a politikai kinevezetteket vagy nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat" a fogadó ország és Magyarország kapcsolatának erősítéséért.

Akik viszont sokat tettek, ők pozícióban maradhatnak - jelentette ki a miniszterelnök.

Vissza kell térni a normalitáshoz, beszélni kell egymással, az egyezőségekre és hasonlóságokra kell koncentrálni, ez magyar-lengyel viszonylatban nem lesz nehéz. A 2010-es évek elején még a csúcson volt a visegrádi országok kapcsolata, ide kell visszatérni, sőt, bővíteni is lehet ezt a kört akár Ausztriával és más országokkal. A legszebb idők várnak a lengyel-magyar kapcsolatokra - szögezte le Magyar Péter.

Magyar a sajtóeseményt követően Gerencsér Tibor krakkói magyar főkonzul társaságában elkezdte bejárni a krakkói nevezetes helyszíneket, látványosságokat, miközben a helyszínen megjelent magyarokkal is váltott néhány szót.

