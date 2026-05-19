Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait

A miniszterelnök közölte, hogy nem keresték az ügyben Novák Katalin korábbi köztársasági elnököt, szerinte ennek „nem ez a módja”, majd a parlamenti vizsgálóbizottság előtt kell majd válaszolnia a kérdésekre.

A Sándor-palotában levő akta kapcsán jelezte, hogy feltételezései szerint ott meg kell legyen egy alaposabb vizsgálat, vagy az látszódhat, hogy akár a saját stábja sem javasolta Novák Katalinnak a kegyelem megadását, esetleg az, hogy kitől jött még ajánlólevél az akkori köztársasági elnökhöz.