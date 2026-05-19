Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait

Nem keresték Novák Katalint
A miniszterelnök közölte, hogy nem keresték az ügyben Novák Katalin korábbi köztársasági elnököt, szerinte ennek „nem ez a módja”, majd a parlamenti vizsgálóbizottság előtt kell majd válaszolnia a kérdésekre.
A Sándor-palotában levő akta kapcsán jelezte, hogy feltételezései szerint ott meg kell legyen egy alaposabb vizsgálat, vagy az látszódhat, hogy akár a saját stábja sem javasolta Novák Katalinnak a kegyelem megadását, esetleg az, hogy kitől jött még ajánlólevél az akkori köztársasági elnökhöz.
Bővebb a tartalma az elnöki hivatalnál lévő aktának
Magyar Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy míg a kormány birtokában csak az igazságügyi minisztérium előkészítő anyaga és az aláírás áll rendelkezésre. De a Sándor-palotában a teljes előzetes vizsgálati anyag és javaslat, valamint az elnöki hivatal saját helyzetfelmérésének eredményeinek, kommentárjainak is ott kell lennie.
Sulyok Tamástól is lépéseket vár
Reméli, hogy a köztársasági elnök nyilvánosságra hozza az elnöki hivatal dokumentumait a kegyelmi ügyben.
Ha ezt nem teszi meg Sulyok Tamás, akkor a morális és politikai felelősség is őt terheli
– tette hozzá Magyar Péter.
A parlamenti vizsgálóbizottság kapcsán kijelentette, hogy a Tisza Párt a lehető leghamarabb kezdeményezi annak felállítását, amely reményei szerint a nyár végére már megkezdheti a működését.
Lévai Anikót is meghallgatja majd a parlamenti vizsgálóbizottság
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságnak számos személyt – köztük a köztársasági elnököt, a volt igazságügyi minisztert, a kabinetjét – is meg kell hallgatni.
Arra a kérdésre, hogy Lévai Anikót, Orbán Viktor feleségét is meghallgatják-e, azt mondta, hogy
több név is felmerülhet, köztük az övé is.
Varga Judittól nincs információja
Magyar Péter elmondta, hogy volt feleségétől nem kapott többletinformációt az ügyben. Viszont egy másik korábbi minisztertől jutottak el hozzá hírek.
A kormányfő hozzátette, hogy szerinte nem a védőügyvéd gyakorolt nyomást, hogy K. Endre megkapja a kegyelmet, hanem „annak egy felsőbb hatalomtól kellett érkeznie”.
Magyar hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán Viktor volt miniszterelnöknek
ki kell bújnia a nők szoknyája mögül, vállalnia kell a felelősséget.
22 ügyben adott kegyelmet Novák Katalin
Rekordnak számító 22 ügyben adott kegyelmet Novák Katalin a pápalátogatás előtt, ebből hat a Hunnia-ügyhöz kapcsolódik, amely különösen szenzitív, mert terrorizmushoz kötődik. Szerinte csak feltöltötték a többi kegyelemmel a listát, hogy ne legyen nagy a felháborodás.
A sajtónak azt javasolta a miniszterelnök, hogy kérdezzék meg azokat az ügyvédeket a kegyelmi kérvényekről,
akinek köze van a katalán népi művészethez.
Magyar Péter azt is jelezte, hogy hónapokkal korábban futott be K. Endre kegyelmi kérvénye, minthogy Magyarországra érkezett volna I. Ferenc pápa. Később a kormányszóvivő ismertette a miniszterelnökkel, hogy 2022. júniusában érkezett a kegyelmi kérvény a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekmény eltusolása miatt jogerősen elítélt igazgatójától.
A kegyelmi kérvény tartalmáról is ismertet
Magyar Péter elmondta, hogy noha a reintegrációs őrizetben volt már K. Endre, az idős édesanyja támogatása miatt kérte a pozitív elbírálást.
Valamint azt állította, hogy szeretne újra gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni
– teszi hozzá a miniszterelnök.
Két forgatókönyvet lát a K. Endre-ügyben
A kormány tárgyalt K. Endre kegyelmi kérvényéről és teljesítette Novák Katalin elnök kérését, vagy az igazságügyi minisztert megkerülve született a kegyelmi döntés – vetette fel Magyar Péter.
Ígéretet tett a miniszterelnök, hogy a pozitív kegyelmi döntésekben nyilvánosságra kell majd hozni a dokumentumokat, ha nem is az összes háttéranyagot, de az indokot, a kegyelem tényét igen.
Nem hozhatja nyilvánosságra a védő ügyéd nevét valamint a támogatók neveit
Magyar Péter jelezte, hogy személyiségi okokból nem hozhatja nyilvánosságra a kérvényt fogalmazó ügyvéd nevét. Egy utalásként azt mondta, hogy nagyon szereti a katalán népi művészetet.
Gulyás Gergelyt is idézi
Magyar Péter miniszterelnök emlékeztet, hogy Dávid Ibolya igazságügyi miniszterként egyeztetett Orbán Viktorral a kegyelmi ügyben, amelyet nem támogatott. Míg Gulyás Gergely most leváltott kancelláriaminiszter egy korábbi interjúban ismerte el, hogy a Hunnia-ügy kapcsán egyeztetett a kormány a kegyelmi kérdésről.
Szerinte így kérdés, hogy Orbán Viktor kormánya tárgyalt-e K. Endre ügyéről.
Az aláírás hitelességét is felveti a kormányfő
Magyar Péter felveti, hogy a hivatali út megkerülése kapcsán érdekes körülmény, hogy valóban Varga Judit igazságügyi miniszter aláírása szerepelhet-e a dokumentumon.
Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak
A miniszterelnök felszólította Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az elnöki hivatalban levő dokumentumokat K. Endre ügyéről, amelyekből kiderülhet, hogy Novák Katalin miért bírálta felül Varga Judit ajánlásait.
Tuzson Bence későbbi igazságügyi miniszter jelentése is terítéken
Az ellenjegyzés gyakorlására, a kegyelmi döntés aláírására nem a szolgálati út betartásával került sor a pápalátogatás közelsége miatt. A Köztársasági Elnöki Hivatal kérésére gyors döntést kellett hozni a hivatali utat megkerülve – folytatta a miniszterelnök az ügy ismertetését.
K. Endre mellett 22 ügyben született pozitív kegyelmi döntés, összesen 10 esetben (köztük a Hunnia-ügy 6 terheltjénél) változtatta meg a köztársasági elnök a miniszteri javaslatokat.
A pápalátogatás miatt tehát Novák Katalin államfőként több Varga ajánlásaival szembemenő döntést hozott.
Novák Katalin írta át a javaslatot
Egy napon belül, 2023. április 18-án Varga Judit akkori igazságügyi miniszter a felterjesztésben K. Endre esetében nem javasolt ajánlással küldte azt meg Novák Katalin korábbi államfőnek.
Április 27-én maga Novák már ellenjegyzi a bicskei gyermekotthon igazgató-helyettesének ügyében a kegyelmet.
Ebből már kiderül az is, hogy 5 esetben adott kegyelmet az akkori köztársasági elnök, pedig Varga Judit csak 3 terheltnél tett pozitív ajánlást.
Vagyis – teszi hozzá Magyar Péter – két esetben, köztük K. Endre ügyében kiemelték az eredeti ügycsokorból a kérvényeket, amit még aznap, Ferenc pápa látogatásakor alá is íratták Varga Judittal, anélkül hogy azt a kegyelmi osztály látta volna a minisztériumban.
Elkezdte bemutatni a dokumentumokat a miniszterelnök
Magyar Péter ismertette, hogy 49 terhelt volt, akinek az ügyében kegyelmi döntést kellett hozni. Végül csak 46 személy esetében nem javasoltak kegyelmet. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a szakosztály a minisztériumból nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét.
Azért fontos a 49 fős első létszám azért fontos, mert összesen 3 ember esetében – a Hunnia-ügy, vagyis Budaházy László és társai esetében – támogatták a kegyelmet I. Ferenc pápa 2023-as látogatásakor.
Sok kérdésre választ kapunk
Sok kérdést tettek fel az előző hatalomnak, azóta is sokan firtatták, hogy mi történt. Eddig a titoktartási szabályokra az Orbán-kormány tagjai elutasították, hogy ezekről tájékoztatást adjanak, pedig vannak fontos részletek – tette hozzá Magyar Péter.
Majd azzal folytatta, hogy a kegyelmi eljárásokban az Igazságügyi Minisztériumhoz sok kérvény érkezik, egy külön osztály vizsgálja ezeket. Majd akár több év után, ezek alapos, hiánypótlásos vizsgálata után tesz javaslatot a tárca a mindenkori köztársasági elnöknek. Az esetek többségében negatív ajánlást adnak, majd ez alapján dönt az államfő, aki felülbírálhatja a javaslatokat. Ha döntött az elnök, akkor ez visszakerül az igazságügyi miniszterhez, amely aztán átmegy a minisztérium kegyelmi osztályán, az illetékes államtitkáron és újra a tárcavezetőhöz.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy az igazságügyi miniszter nem jegyez ellen egy elnöki döntést. Talán csak 1998-ban történt ilyen, amikor Göncz Árpád elnök megadta a kegyelmet, majd azt Dávid Ibolya akkori igazságügyi miniszter elutasította. Ekkor egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel – ismertette Magyar Péter.
Szerinte a kormányfő döntése a kérdéses mozzanat most is.
Magyar Péter: sok részletet ki kell takarnunk
Görög Márta igazságügyi miniszter a hétfői kormányülésen ismertette azokat az adatokat, amelyeket ismertethetett – kezdte tájékoztatóját a miniszterelnök. Magyar Péter azt is jelezte, hogy sok lesz a kitakarás a szövegben, de a jelenlegi szabályozás ennyit tesz lehetővé.
Azért tudtunk most kivételt tenni a titoktartás ügyében ezeknél a védett dokumentumoknál, mert az elkövető, K. Endre könyvet írt, ezzel maga oldotta fel a titkosítást – tette hozzá a kormányfő.
Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait
Hamarosan elérhető lesz Magyarország kormányának honlapján az összes a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó dokumentum – jelentették be.
Hamarosan megszólal Magyar Péter a Fidesz egyik legnagyobb botrányáról
A keddi napot újabb bejelentésekkel indítja a kormány, Magyar Péter hétfő este számos vizsgálat elindításáról döntött, és azt is jelezte, hogy kedd reggel újabb részleteket oszt meg a nyilvánossággal a 2024-ben kirobbant ügyhöz kapcsolódó, a bicskei gyermekotthonban történt elnöki kegyelemről.
A „kegyelmi ügy” lényege, hogy Novák Katalin köztársasági elnök elnöki kegyelemben részesített egy olyan személyt, akit jogerősen elítéltek egy, gyermekotthonhoz kapcsolódó bűncselekményben:
a vád lényege szerint segített eltussolni egy pedofil bűncselekmény-sorozatot elkövető vezető ügyét.
A kegyelem ténye nyilvánosságra került, és gyorsan országos felháborodást váltott ki, mert sokak szerint a döntés ellentétes volt a gyermekvédelem elvével, és azt a benyomást keltette, hogy a rendszer „kiment” valakit egy olyan ügyben, ahol különösen sérülékeny áldozatok érintettek.
A politikai következmények rendkívül gyorsak és súlyosak voltak: Novák Katalin 2024 februárjában lemondott, és röviddel utána Varga Judit is visszavonult a közélettől (az ügyben korábban igazságügyi miniszterként szerepe merült fel a kegyelmi folyamat kapcsán). A botrány társadalmi vitát indított a kegyelmi jogkör átláthatóságáról, a felelősségi láncról és arról, milyen garanciák szükségesek ahhoz, hogy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó ügyekben ne szülessenek a közbizalmat romboló döntések.
Az ügy kirobbanását követően áll ki a nyilvánosság elé Magyar Péter és indult el a politikai karrierje.
A címlapkép illusztráció.
