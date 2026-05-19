Maradjon alapítványi fenntartású a Corvinus? – Interjú az egyetem rektorával

Megőrizné az alapítványi fenntartású kétkamarás irányítási struktúrát a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Bruno van Pottelsberghe a Portfolio-nak adott interjúban elmondta: széles körű egyeztetéseket követően a héten új, szintetizált javaslatot készít a Corvinus jövőbeni irányítására vonatkozóan, amelyet a 2019-es modellváltás előtti állami fenntartású struktúra és a jelenlegi kekva-modell közötti kompromisszumként ír le. Javaslatának lényege, hogy egy hibrid irányítási modellt vezetne be, ahol minden akadémiai, tudományos hatáskör a többségében választott (oktatói, dolgozói, illetve hallgatói) tagokból álló szenátust illetné, viszont a költségvetéssel, a stratégiával és a rektor kinevezésével kapcsolatos döntési jogok részben egy ötfős – döntően külső tagokból álló – board, az Egyetemi Fenntartói Testület hatáskörébe tartoznának, amely a jelenlegi kuratóriumot váltaná fel.

Az új kormány a modellváltott egyetemek irányítási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálatát, annak a modellnek az átalakítását tervezi, amelyben közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) lettek az egyetemek fenntartói. A Corvinus mint az elsőként 2019-ben kekva-modellre áttért egyetem rektoraként miként értékeli a kormányzati terveket?

Vannak gyengeségei a jelenlegi kekva-modellnek, így azt mindenképpen át kell alakítani, de ennek nem feltétlen kell teljes felszámolást jelentenie, mert a modellnek vannak erősségei is.

Egy egyetem működését meghatározó fontos tényezők között az akadémiai szabadságot, a stratégiát, a finanszírozást, az operatív irányítást és persze azt kell megemlíteni, hogy a döntéshozó szereplők miként viselkednek vezetői szerepeikben. A Corvinus jövőjéről szóló vitákban időnként sajnos összekeverednek ezek a tényezők. Egyszerű példát mondok: a magyar demokratikus rendszer hozta létre az előző és a jelenlegi kormányt is, amelyek azonban stratégiájukban, intézkedéseikben és működésük módjában teljesen eltérnek egymástól. Nem mondhatjuk, hogy mindaz, ami nem tetszik nekünk a jelenlegi vagy a korábbi kormány működésében, csak magából az intézményi keretből fakad.

A modellváltott egyetemek bizonyos problémáinak oka nem a kekva-rendszer, hanem az, ahogy bizonyos személyek bizonyos kérdésekben eljártak.

Néhány modellváltott egyetemen pénzügyi nehézségek alakultak ki, míg például a Corvinuson a kekva-modell pénzügyileg megbízhatóan működött.

Május elején készített el egy vitaanyagot, amelyben reagálva a Tisza Párt felsőoktatással kapcsolatos elképzeléseire részletesen megfogalmazta javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Corvinus továbbra is megtarthassa az alapítványi fenntartású irányítási struktúrát, ugyanakkor – ahogy azt a vitaanyagban írta – azt teljes mértékben az európai normákhoz igazítva és kezelve az akadémiai szabadsággal és autonómiával kapcsolatos aggályokat. Pontosan milyen irányítási modellt tartana elképzelhetőnek a Corvinus számára?

A hibrid, más néven kettős irányítási modellre tettem javaslatot, amelyet Európában széles körben alkalmaznak az egyetemeken.

A kettős irányítás azt jelenti, hogy az akadémiai, tudományos kérdésekért felelő, több tucatnyi tagból álló szenátus mellett a stratégia és a pénzügyek felett egy jóval kevesebb tagból álló testület, board őrködik. Ezt nevezhetjük felügyelőbizottságnak, kuratóriumnak vagy igazgatótanácsnak. Ez a testület fogadja el az egyetem költségvetését, a szenátus egyetértésével jóváhagyja a stratégiát, és szintén a szenátussal közösen nevezi ki a rektort.

Európában változó, hogy a boardban mekkora arányban vannak külső tagok. Egyre kevesebb helyen fordul elő, hogy egyáltalán ne lennének. Furcsa is volna, hiszen a testület egyik fő feladata az ellenőrzés, amit inkább külső tagok képesek jól ellátni. Az EU 11 tagállamában a board tagjainak kevesebb mint 50%-a külső tag. Tizennégy tagországban pedig a board külső tagjainak száma meghaladja az 50%-ot.

Miután a Corvinus célja, hogy ne csak itthon, hanem az európai színtéren is az élvonalba tartozzon, érdemes megnézni, milyen modellt alkalmaznak a számunkra mintaként szolgáló vezető európai gazdasági és társadalomtudományi egyetemek. A WU Vienna, a Bocconi, a LUISS Rome, a Copenhagen Business School, a St. Gallen vagy a London School of Economics boardjaiban egyaránt messze meghaladja az 50%-ot a külső tagok száma.

A jelenlegi kekva-modellben a Corvinus alapítványát irányító öttagú kuratóriumban öt külső tag található, és a rektor nem tagja a testületnek. Az Ön által javasolt új modellben a Corvinus boardjában hány külső tag kapna helyet?

A javaslatom szerint a kuratóriumot felváltó, a board szerepét betöltő öttagú Egyetemi Fenntartói Testületben (EFT) négyen lennének külső tagok, az ötödik tag pedig a hivatalban lévő rektor lenne. A külső tagok között egy nemzetközi tapasztalatokkal bíró akadémiai vezető, tudós is helyet kapna. A másik három külső tag pedig az üzleti életből, közszektorból érkezne. Emellett azt is kikötnénk, hogy a testületben mindkét nemnek el kell érnie a legalább 25%-os arányt.

Az egyetem vezetése a jövőbeni fenntartói modellel kapcsolatban konzultált-e már az új oktatási kormányzattal bármilyen formában?

Még nem, mert a felsőoktatásért felelős új államtitkárt még nem nevezték ki. Mindamellett

a héten szintetizálom az egyetemen belüli egyeztetések során érkezett javaslatokat, és terveim szerint az így kialakult álláspontot eljuttatom a kormányzatnak.

A vitaanyag első verziója május 4-én jelent meg, azóta folyamatosan módosítom, frissítem az egyetem oktatóival, kutatóival, a professzori testülettel, a diákság képviselőivel, a szakszervezettel való sorozatos egyeztetések eredményeivel. Már több mint 300 emberrel találkoztam online vagy különböző fórumokon a Corvinus jövőbeli irányítási modelljéről szóló egyeztetéseken. Ma este egy nagyobb diákfórumra is sor kerül.

Mire számít, milyen reakciókat kaphatnak javaslatai az oktatási kormányzat részéről?

Reményeim szerint megfontolnak néhány elemet. Ha a kormány a szenátus kezébe adná az operatív irányítást, az a múltbeli tapasztalatok alapján kockázatos lenne, egy egyetem működtetésében profi menedzsmentre és független szakértők által biztosított ellenőrzésre is szükség van.

Európában alig találunk ma már olyan egyetemet, ahol kizárólag a szenátuson alapuló irányítási rendszer érvényesülne.

A Corvinus szakszervezete által a napokban kiadott és az egyetem több mint 150 munkavállalója – oktatója, kutatója, egyetemi dolgozója – által aláírt állásfoglalás a kekva-típusú alapítványi működés megszüntetését sürgeti. A szakszervezet központi követelése szerint a szenátust újra kellene választani, és a testület tagjainak döntő többségét választott tagoknak (oktatók, hallgatók, egyetemi dolgozók) kellene alkotniuk. Mit gondol erről?

A szakszervezeti állásfoglalást valóban több mint 150-en írták alá, de az egyetemen mintegy ezer munkavállaló dolgozik. Az aláírók között vannak nyugdíjas professzorok is, vagyis legfeljebb az aktív dolgozók 15%-át reprezentálja. Egyetértek azzal, hogy a szenátusban a választott tagok számát érdemes növelni. Jelzem, hogy most is többségben vannak. A testületben a választott tagok aránya ma 66%, a javaslatom szerint ez még drasztikusan tovább nőne.

A szakszervezet azt is szeretné, hogy az egyetem jelenlegi vezetése ügyvezetőként működjön tovább az új szenátus felállásáig, és addig ne szülessenek stratégiai döntések, és ne kerüljön sor szakok, tárgyak megszüntetésére vagy dolgozók elbocsátására. Erről mi a véleménye?

Ha ügyvezetőként kellene ténykednem, akkor le kellene állítanom például az előléptetéseket is. A szenátus 98%-a támogatta a megválasztásomat 2024-ben, vagyis a testület választott tagjainak túlnyomó többsége is, ami azt jelenti, hogy megfelelő legitimitással rendelkezem. Azzal egyetértek, hogy az egyetem vezetése a mostani időszakban ne hozzon olyan nagy horderejű döntéseket, mint amelyek például programok leállításáról vagy alkalmazottak nagyszámú elbocsátásáról szólnának. Egyébként sem tervezünk ilyen lépéseket.

A szakszervezet szerint a 2019-ben végrehajtott fenntartóváltás hátrányai egyértelműen meghaladták annak előnyeit. Utóbbiak között elismerik a bérek rendezését és az infrastruktúrafejlesztést, azonban kihangsúlyozzák, hogy a szenátus döntési hatásköre jelentősen leszűkült. Erről az értékelésről mit gondol?

Valóban, a kuratóriumhoz kerültek akadémiai jellegű döntési hatáskörök is. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést rendezzük.

A boardnak kell gondoskodnia a költségvetésről, a stratégiai kérdésekről és a rektor kinevezéséről, de az egyetem életét érintő többi kérdést a szenátusra vagy a napi operatív működést irányító testületre kell hagyni.

Mindazonáltal a szakszervezet értékelését a 2019 óta tartó időszakról annyiban nem tartom korrektnek, hogy az azóta eltelt éveket egy kalap alá vették. Amikor 2024 augusztusában a Corvinus rektora lettem, az egyetem irányítása jelentősen megváltozott. Távozott posztjáról az elnök és a kancellár is. A korábbi háromtagú (elnök, rektor, kancellár) Elnöki Testület helyett létrehoztam a héttagú Vezetői Bizottságot, amelynek három rektorhelyettes is a tagja (a rektor és a rektorhelyettesek mellett a Vezetői Bizottság tagja még a HR-vezető, az operatív főigazgató és a kommunikációs vezető – a szerk.). Egy teljesen másfajta munkamódszert alakítottunk ki, a Vezetői Bizottság hetente ülésezik, míg az Elnöki Testület csak havonta egyszer ült össze.

Emellett a szakszervezet a kekva-modell értékelésénél figyelmen kívül hagyta, hogy erőteljes növekedés mutatható ki a kutatási tevékenység és azok finanszírozása, illetve a publikációk száma terén. A nemzetközi hallgatók száma jelenleg rekordszinten áll (tavaly a nemzetközi hallgatók aránya 23%-ot tett ki a rektor vitaanyagában szereplő adatok szerint – a szerk.), az egyetem nemzetközi márkaépítése, reputációja terén is jó irányba mennek a dolgok.

Mindent egybevetve miért gondolja azt, hogy az Ön által javasolt hibrid irányítási modell – amelyet a vitaanyaga a 2019 előtti modell és a jelenlegi kekva-rendszer közötti kompromisszumnak nevez – lenne a jó megoldás?

A 2019 előtti modellben a fenntartó az állam volt.

Nem hiszem, hogy a szaktárca megfelelően tudna felügyelni mintegy 30, teljesen eltérő profilú, más célokat követő egyetemet, ezért nagyon hiszek a hibrid irányítási modellben.

Jó döntés volt a Corvinus alapítványát létrehozni, és azzal biztosítani a finanszírozását, hogy az állam két nagyvállalatban (a Molban és a Richterben) meglévő 10-10%-os tulajdonrészét átadta neki.

Az alapítványi fenntartás előnyeihez vegyünk egy általam ismert nyugat-európai példát is. Ha egy állami intézménynél 40%-os a nemzetközi, többségében az EU-ból érkező diákok aránya, akkor az ő tanulmányaikat is az adott ország adófizetői finanszírozzák, hiszen az EU-ban nem lehet különbséget tenni uniós diák és diák között.

Egy alapítványi fenntartású egyetem azonban dönthet úgy, hogy saját szempontjai szerint meghatározott számú diák számára biztosít ingyenes képzést. A Corvinus például 5000 magyar diák ingyenes képzését teszi lehetővé, és közülük kétezren tanulmányi ösztöndíjat is kapnak. Vagyis a Corvinus alapítványa kifejezetten a magyar diákok tanulmányait finanszírozza az adófizetők pénzével, hiszen esetünkben is közpénzről van szó, miután az állam Molban és Richterben meglévő 10%-os tulajdonrészét kaptuk meg. A közpénzt így lehet a legjobban felhasználni az egyetemek számára. Ezért is gondolom azt, hogy az alapítványi fenntartású modell egy jó megoldás.

A Mol- és Richter-részvények kérdésénél maradva, mekkora nehézséget okozott az egyetem számára, hogy mindkét vállalat elhalasztotta a tavalyi üzleti év utáni osztalékfizetést (előbbi a harmadik negyedévben fizet, míg az utóbbi legkésőbb szeptember 11-ig), amelynek mértéke összesen mintegy 36 milliárd forintot – a Mol-részvények után kb. 24 milliárdot, a Richter-papírok után mintegy 12 milliárdot – tesz ki?

A kuratórium nagyon prudens, kockázatkerülő vagyonkezelést folytat, kalkulálva az esetleges gazdasági ingadozások lehetőségével.

Ha semennyi osztalékot sem kapnánk, a tartalékokból több mint három évig akkor is biztosítani tudnánk az egyetem mintegy ezer alkalmazottjának bérét és az intézmény zavartalan működését.

Természetesen az egyetemnek vannak saját bevételei is, például a tandíjakból, a vezetőképzéseinkből vagy a kutatási támogatásokból.

Az Ön által javasolt hibrid irányítási modellben az egyetem finanszírozása miként valósulhat meg?

A finanszírozás terén két lehetőség van. Vagy megtarthatjuk az alapítványt, valamint a Mol- és Richter-részvényeket, vagy a többi egyetemhez hasonlóan közvetlenül az államtól kapjuk majd a finanszírozást.

Ha az utóbbi esetben egy hallgatóra vetítve ugyanannyi állami támogatást kapnánk, mint egy másik budapesti társadalomtudományi egyetem, ahol jóval több hallgatóra jut egy oktató, mint nálunk, az komoly nehézség elé állítana minket. Ebben az esetben, ha a felhalmozott pénzügyi tartalék az egyetem rendelkezésére áll, akkor legalább lehetőségünk lenne folytatni a megkezdett fejlesztéseket, hogy az európai élvonalba kerülhessünk.

Ha az állam közvetlenül finanszírozná a Corvinust, azzal is számolnia kell – hogy az előző válaszomra utaljak –, hogy a magyar állam akkor más EU-tagországokból érkező diákok tanulmányait is finanszírozná.

Az Ön által javasolt modell megfelelne az uniós elvárásoknak, és így biztosítaná az Erasmus- és Horizon-programok forrásaihoz való hozzáférést?

A javaslatom teljes mértékben összeegyeztethető az uniós szabályozással. Azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy

valójában az EU-nak semmilyen kifogása sincs önmagában az alapítványi fenntartással szemben, nagyon sok európai egyetem működik ilyen keretek között.

Az EU kifogása nem az irányítási formával volt kapcsolatos, hanem azzal, hogy a kekva-egyetemek kuratóriumaiban kezdetben politikusok, magas rangú kormányzati tisztviselők is helyet kaptak. Amikor 2024 augusztusában a Corvinus rektora lettem, már nem volt ilyen tagja a kuratóriumnak. A másik uniós kifogás pedig arra vonatkozott, hogy a kuratóriumokba delegált tagok mandátuma korlátlan időre szólt, ezt mindenképpen meg kell változtatni.

Azzal nincs problémája az EU-nak, ha a boardba a kormányzat tagokat delegál.

A WU Vienna esetében például a board tagjainak felét a kormányzat nevezi ki, Hollandiában pedig a board összes tagját. Vagyis nem azzal van a baj, hogy kormány által kinevezett személyek kapnak helyet a testületben. A fontos különbség az, hogy amikor a kormány ott kinevez egy tagot a boardba, akkor arról egyeztet az egyetemmel, és olyan személyt jelölnek ki, aki iránt egybehangzó a bizalom.

