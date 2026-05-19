Megjött a feljelentés, indul a vizsgálat a szegedi BYD ellen

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár ügyében. Korábban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

- közölte a szervezet sajtószolgálata az MTI-vel kedden. A közlemény szerint a kormányhivatal a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörében indított ellenőrzést.

A kormányhivatal az első negyedévében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen "letermelt" talajréteg felhasználásával összefüggésben, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen - írták.

A politikus közölte, konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged tiszás országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatta a helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról.

A miniszter azt írta, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk

- hangsúlyozta Gajdos László.

Címlapkép forrása: Portfolio/Gajdos László Facebook-oldala

