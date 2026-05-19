Megkondították a vészharangot: milliók tűntek el Oroszországból, évtizedekre megpecsételődött az állam sorsa

Oroszország történelmi mértékű munkaerőhiánnyal küzd: a Bloomberg Economics becslése szerint jelenleg mintegy 1,5 millió munkavállalóra lenne szükség a piaci egyensúly helyreállításához, de egyes előrejelzések 2030-ig hárommilliós hiányt vetítenek előre. Az elöregedő társadalom, az ukrajnai háború okozta emberveszteség és elvándorlás, valamint a vendégmunkások számának visszaesése együttesen szűkíti a munkaerő-kínálatot. A bérek a termelékenységnél jóval gyorsabban emelkednek, ami tartósan magas inflációt eredményez, és évekre visszavetheti a gazdasági növekedést. Szakértők szerint a helyzet nem átmeneti válság, hanem évtizedekre szóló új normalitás.

Oroszország olyan súlyos munkaerőhiánnyal küzd, amely évekre visszavetheti a gazdasági növekedést. Az elöregedő társadalom és az ukrajnai háború együttesen szűkíti a munkaerő-kínálatot, ráadásul a helyzet javulására rövid távon alig van esély – jelentette a Bloomberg.

Vlagyimir Putyin elnök rendszeresen és büszkén hivatkozik az ország 2,2 százalékos munkanélküliségi rátájára, amely a világon a legalacsonyabbak közé tartozik,

de ez valójában azt jelzi, hogy a munkaerőpiacnak gyakorlatilag nincs már tartaléka, ami korlátozza a gazdaság növekedési potenciálját.

A hírügynökség emlékeztet, hogy Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes májusban úgy fogalmazott, hogy a foglalkoztatottság csúcsszintet ért el, és szabad munkaerő-tartalék lényegében nem maradt.

Elvira Nabiullina jegybankelnök szerint a modern Oroszország még soha nem szembesült ennyire súlyos munkaerőhiánnyal.

A Bloomberg Economics becslése szerint az országnak jelenleg mintegy 1,5 millió további munkavállalóra lenne szüksége a munkaerőpiaci egyensúly helyreállításához, de az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szövetsége 2030-ig hárommilliós hiánnyal számol. Az Ukrajna elleni, már az ötödik évébe lépő háború tovább rontotta a helyzetet, ami miatt a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) úgy látja, hogy Oroszország mintegy 1,2 millió fős katonai veszteséget szenvedett el, amelyből január végéig akár 325 ezer fő is eleshetett.

A demográfiai folyamatok azonban a háborútól függetlenül is válságot okoznának: már a háború előtt, 2015 és 2022 között mintegy 4,9 millióval csökkent az ország munkaképes korú népessége. Ez az arány 2010 óta folyamatosan mérséklődik, így a bázis jelenleg nagyjából 74 millió főt tesz ki. A munkaerőpiacra belépő fiatalok száma jelentősen elmarad a nyugdíjba vonulókétól, ami az 1990-es évek drasztikus születésszám-csökkenésének késleltetett hatása. A 2019-es nyugdíjkorhatár-emelés ugyan enyhítette a problémát, de egyúttal el is öregítette a munkaerőállományt.

Ennek következtében az 55 év feletti dolgozók aránya megnőtt, miközben a 25–39 évesek száma akár 4 millióval is csökkenhetett.

A háború okozta elvándorlásról nem állnak rendelkezésre megbízható adatok, de Igor Jefremov független demográfus becslése szerint a 2022 óta tartó emigráció 300-400 ezer fővel csökkentette a rendelkezésre álló munkaerőt. Ezt csak részben ellensúlyozhatta az a 100-200 ezer munkavállaló, aki a háború alatt elfoglalt ukrán területekről érkezett. A vendégmunkások száma mintegy egymillióval esett vissza 2022 elejéhez képest, ami a már a háború előtt megkezdett szigorúbb bevándorláspolitikának tudható be. Emellett maga a hadsereg is 700-900 ezer embert szívott el a munkaerőpiacról.

A munkaerőhiány tartós marad – állítja Olga Szamber, a Get Experts toborzócég vezetője. Az informatikai, az értékesítési, a könyvelési és a műszaki területek különösen érintettek. A Bloomberg Economics elemzője szerint a rendkívül alacsony munkanélküliség immár komoly gazdasági szűk keresztmetszetet jelent.

A bérek gyorsabban emelkednek a termelékenységnél, ami jelentősen megnehezíti a jegybank inflációellenes küzdelmét.

Ennek hatására az infláció idén már a hetedik egymást követő évben haladhatja meg a jegybanki célértéket. A következő évtizedben némi enyhülést hozhat, hogy a 2000-es évek születésösztönző politikájának köszönhetően egy nagyobb létszámú generáció lép be a munkaerőpiacra. Ez azonban csak átmeneti hatás lesz, mivel az ország népessége tovább öregszik. A születési ráta ráadásul az utóbbi években újra az 1990-es évek végi és a 2000-es évek eleji mélypontok szintjére süllyedt vissza. Ahogy Igor Jefremov fogalmaz:

A munkaerőpiac számára ez már nem egy átmeneti válság, hanem egy évtizedekre szóló új normalitás.

Címlapkép forrása: Shutterstock