Nagy bejelentést tett a MÁV: régóta várt munka valósul meg, rengeteg ember utazása változik
Gazdaság

A MÁV közleménye szerint hamarosan megindulnak a munkák a kulcsfontosságú szakaszon.

Május 27-én megindulnak a karbantartási munkák a Miskolc és Nyíregyháza közötti pályaszakaszon, áll a közleményben. A várhatóan három hónapig tartó munkálatok a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti részt fogják érinteni, a várakozások szerint augusztus végére újra megindulhat itt is az utasforgalom.

A tervek szerint megszüntetik a sebességkorlátozásokat, javítják a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést fognak lehetővé tenni itt.

A forgalmi változások a személyvonatokat és az InterCityket is érintik, buszokkal tehetik meg vonat helyett az érintett szakasznál az utat. A társaság közölte, hogy emiatt átszállásokkal és többletidővel kell számolniuk az utasoknak. A társaság részletesen felsorolta, hogy milyen változásokra számíthatnak a térségben élők, ezeket a linkre kattintva tudják áttekinteni az olvasók.

A komplex karbantartási munkák mintegy 3,2 milliárd forintba fognak kerülni, ezt a MÁV saját forrásokból valósítja meg. Azt írják:

A munkálatokban mintegy 200 szakember vesz részt korszerű nagygépek bevonásával: több mint 44 kilométeren végeznek vágányszabályozást, közel 17 kilométeren síneket, valamint 900 vasbeton aljat és 4 ezer méternyi optikai kábelt is cserélnek, továbbá 8 ezer tonna zúzottkövet építenek be.

A felsoroltakon felül további négy vasúti átjárót korszerűsítenek, de biztosítóberendezés és felsővezeték körüli munkákat is elvégzik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

