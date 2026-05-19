Nagy bejelentést tett a MÁV: régóta várt munka valósul meg, rengeteg ember utazása változik

Május 27-én megindulnak a karbantartási munkák a Miskolc és Nyíregyháza közötti pályaszakaszon, áll a közleményben. A várhatóan három hónapig tartó munkálatok a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti részt fogják érinteni, a várakozások szerint augusztus végére újra megindulhat itt is az utasforgalom.
A tervek szerint megszüntetik a sebességkorlátozásokat, javítják a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést fognak lehetővé tenni itt.
A forgalmi változások a személyvonatokat és az InterCityket is érintik, buszokkal tehetik meg vonat helyett az érintett szakasznál az utat. A társaság közölte, hogy emiatt átszállásokkal és többletidővel kell számolniuk az utasoknak. A társaság részletesen felsorolta, hogy milyen változásokra számíthatnak a térségben élők, ezeket a linkre kattintva tudják áttekinteni az olvasók.
A komplex karbantartási munkák mintegy 3,2 milliárd forintba fognak kerülni, ezt a MÁV saját forrásokból valósítja meg. Azt írják:
A munkálatokban mintegy 200 szakember vesz részt korszerű nagygépek bevonásával: több mint 44 kilométeren végeznek vágányszabályozást, közel 17 kilométeren síneket, valamint 900 vasbeton aljat és 4 ezer méternyi optikai kábelt is cserélnek, továbbá 8 ezer tonna zúzottkövet építenek be.
A felsoroltakon felül további négy vasúti átjárót korszerűsítenek, de biztosítóberendezés és felsővezeték körüli munkákat is elvégzik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása
Ezt már a részvényesek is nehezen viselik.
Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója
Fontos szerepet vállalt a fejlesztésben.
Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben
Bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás a gyanú.
Donald Trump: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy megállapodást kössön
Az amerikai elnök a hétvégéig kivár.
Eddig ilyen nem volt: már Putyin közvetlen környezetében is növekszik a pánik az orosz helyzet miatt
Egyértelmű, mi okozza a bajt.
Kitüntették Angela Merkelt az Európáért tett erőfeszítéseiért
A volt német kancellár mellett még 19-en kaptak elismerést.
Zelenszkij kimondta: fordulat jöhet a magyar kapcsolatokban, és a háború lezárása is terítéken van
Optimista az ukrán elnök.
Több mint tíz éve nem zúdítottak ekkora pénztengert a piacra Soros Györgyék – Mutatjuk a legizgalmasabb befektetéseket!
3 nagyon izgalmas részvényt mutatunk.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.