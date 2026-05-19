Nagy dobásra készül a Kifli

A vállalat első éveit a startupokra jellemző hipernövekedés határozta meg. Mára azonban a stabil piaci jelenlét és a hazai igényekre szabott kínálat vált a legfőbb prioritássá. Szabó Dániel ügyvezető igazgató szerint a biatorbágyi, teljesen automatizált raktár megnyitása teremtette meg a stabil bázist.

Bár a növekedést támogató beruházások miatt a cég nettó nyereségessége még várat magára,

az egy rendelésre jutó profitjuk EBITDA-szinten már évekkel ezelőtt pozitívba fordult. A jelenlegi pénzügyi évben a megrendelések száma és a nettó árbevétel is mintegy harminc százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a havi aktív rendelők száma negyven, az új vásárlóké pedig hetven százalékkal emelkedett.

Országos lefedettség a cél

Bár a hosszú távú cél a teljes országos lefedettség elérése, a kiszállítási területek bővítését alapos logisztikai tervezés előzi meg. Az elmúlt időszakban a szolgáltatás olyan városokban is elérhetővé vált, mint Gyöngyös, Dunaújváros, Esztergom, Hatvan és Szolnok. Az útvonalakat mindig a vásárlói igényekhez és a raktárak távolságához igazítják.

A logisztikai kihívások ellenére a vállalatnál stabil a munkaerőhelyzet.

Bár a szezonalitás okozhat megugró igényeket, például a Balaton térségében, a cég a futárok kiválasztásánál továbbra is elvárja a folyékony magyar nyelvtudást. Mivel a futárok jelentik a közvetlen kapcsolatot a vásárlókkal, a vállalat nem számol külföldi munkaerő bevonásával.

A kínálat jelenleg mintegy tizenötezer termékből áll, ami egy hipermarket választékának felel meg. Ezen belül kiemelt szerepet kapnak a magyar beszállítók. A zöldség-gyümölcs kategóriában például a hazai áruk volumene több mint a duplájára nőtt az elmúlt évben. A kereskedő a jelenlegi, több mint háromszázféle saját márkás termékének számát egy éven belül meg akarja duplázni. Ezek a cikkek ugyanis mintegy tizenöt-huszonöt százalékos árelőnyt biztosítanak a vásárlóknak a csoportszintű beszerzésnek köszönhetően. Ráadásul téves az a feltételezés, hogy az online rendelés kizárólag a prémium kategóriáról szólna. A legnépszerűbb termékek listáját a császárzsemle, a kifli, a kígyóuborka, a paradicsom és a tej vezeti. Ez is jól mutatja, hogy a felhasználók a mindennapi, átlagos élelmiszer-vásárlásaikat is egyre inkább a platformon intézik.

A piaci környezet számos kihívást tartogat

Az árrésszabályozás torzító hatással van a vásárlási szokásokra, így annak kivezetése jótékonyan hatna a kereskedelemre, és élénkítené a piaci árversenyt. Szintén komoly lendületet adna a szektornak, ha az egészséges, friss élelmiszerek általános forgalmi adója huszonhétről öt százalékra csökkenne.

Ami a versenytársakat illeti, a vállalat a gyorskiszállítási platformokat nem tekinti közvetlen ellenfélnek.

Bár a hazai e-kereskedelem még lemaradásban van a régiós átlaghoz képest, az ügyvezető biztos abban, hogy a vásárlói bizalom erősödése és az új technológiák alkalmazása áttörést hozhat. Ilyen innováció lehet például a bevásárlólistákat automatikusan összeállító mesterséges intelligencia.

A hagyományos üzletek várhatóan nem fognak teljesen eltűnni, de a megfelelő katalizátorokkal az online tér idővel a legfontosabb kiskereskedelmi csatornává válhat.

