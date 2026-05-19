Nekiment a BYD-nak Gajdos László miniszter, kemény üzenetet küldött a vezetőknek
Tudomásomra jutott, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit - írta a Facebookon Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter.

Konzultáltam az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatott a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről és a helyi lakosság jogos aggodalmáról - írta Gajdos László.

Ezúton is határozottan és nyomatékosan felszólítom a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek

- áll a bejegyzésben.

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk

- zárul a poszt.

Címlapkép forrása: Portfolio/Gajdos László Facebook-oldala

