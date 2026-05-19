Nyíltan üzent az új kormánynak a magyar nagyváros fideszes polgármestere: kiderült, mi lesz a sorsa a hatalmas befizetéseknek

"Biztos vagyok abban, hogy sokan és köztük sok önkormányzat, polgármester kollégám is csalódott, hiszen azt hitték, szerették volna, hogy az új kormány hipp-hopp azonnal megszünteti a szolidaritási hozzájárulást, volt, nincs" - írja Cser-Palkovics, majd hozzáteszi:

Szerintem azonban ez ennyire rövid idő alatt teljesen irreális elvárás volt.

A polgármester megjegyzi: Székesfehérvár az egyik legnagyobb befizető (2026-ban 9,5 milliárd forintot fizetett). Szerinte a befizetési módszertan és arány alapos reformra szorul, az önkormányzati finanszírozás egészével együtt. De ez egy sokkal bonyolultabb rendszer annál, hogy egy éppen felálló új kormány azonnal megoldja a kérdést.

A szolidaritási hozzájárulás egy kb. 400 milliárdos bevétel az állami költségvetésben, ami az önkormányzati rendszer finanszírozásának szerves része. Úgy véli, csak az önkormányzati finanszírozás és feladatrendszer együttes reformja, vagy korrekciója jelent majd a településeknek és az államnak is elfogadható kompromisszumot. Ehhez pedig a kormánnyal együtt át kell tekinteni a települési feladatok és finanszírozási rendszer egészét, a működéstől, a közszolgáltatásokon keresztül egészen a fejlesztésekig.

Jelezte azt is: Székesfehérvár a szolidaritási hozzájárulás időarányos részét határidőben befizette.

Nyitottak vagyunk az egyeztetésekre a szakminiszterekkel, szívesen adjuk át a korábban készített szakpolitikai javaslatainkat

- írta Cser-Palkovics András.

