  • Megjelenítés
Példátlan találkozó zajlott a belügyminisztériumban: nagyon fontos üzenetet mondott Pósfai Gábor
Gazdaság

Példátlan találkozó zajlott a belügyminisztériumban: nagyon fontos üzenetet mondott Pósfai Gábor

Portfolio
Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere a Facebookon számolt be a legfrissebb fejleményekről.

Különleges állománygyűlést tartottak ma a formálódó belügyminisztériumban, Pósfai szerint ez volt az első olyan, ahol a belügyi ágazat összes első számú vezetője és helyettese részt vett. A belügyminiszter beszélt az előttük álló feladatokról, hangsúlyozta például, hogy működő, emberséges és jogállami Magyarországot kell megteremteni, ehhez biztonságra és kiszámítható intézményrendszerre van szükség. Megszólalt a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatban is:

A jelen lévő vezetőknek jeleztem, hogy támogatom azon volt rendvédelmi dolgozók visszatérését az állományba, akik minden előírt követelménynek megfelelnek. Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény

– emelte ki Pósfai.

A dolgozók megbecsültségének emelése mellett beszéltek az új és kiszámítható életpályamodell kialakításáról, a bérrendszer rendezéséről, az eszközpark modernizálásáról és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítéséről, mint elérendő célok. Hangsúlyozta, hogy szakmaiságnak kell elsőbbséget élveznie a következőkben.

Még több Gazdaság

Nagy bejelentést tett a MÁV: régóta várt munka valósul meg, rengeteg ember utazása változik

Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök

Kiderült, ki lesz Vitézy Dávid egyik legfontosabb embere

Megtartjuk a déli határkerítést, megerősítjük a határvédelmet és zéró toleranciát alkalmazunk az embercsempész-hálózatokkal szemben. Emellett kiemelt feladat lesz a digitális és technológiai megújulás, a kiberbűnözés elleni fellépés erősítése, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülés is

– zárta sorait.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility