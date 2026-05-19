Példátlan találkozó zajlott a belügyminisztériumban: nagyon fontos üzenetet mondott Pósfai Gábor

Különleges állománygyűlést tartottak ma a formálódó belügyminisztériumban, Pósfai szerint ez volt az első olyan, ahol a belügyi ágazat összes első számú vezetője és helyettese részt vett. A belügyminiszter beszélt az előttük álló feladatokról, hangsúlyozta például, hogy működő, emberséges és jogállami Magyarországot kell megteremteni, ehhez biztonságra és kiszámítható intézményrendszerre van szükség. Megszólalt a rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatban is:

A jelen lévő vezetőknek jeleztem, hogy támogatom azon volt rendvédelmi dolgozók visszatérését az állományba, akik minden előírt követelménynek megfelelnek. Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény

– emelte ki Pósfai.

A dolgozók megbecsültségének emelése mellett beszéltek az új és kiszámítható életpályamodell kialakításáról, a bérrendszer rendezéséről, az eszközpark modernizálásáról és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítéséről, mint elérendő célok. Hangsúlyozta, hogy szakmaiságnak kell elsőbbséget élveznie a következőkben.

Megtartjuk a déli határkerítést, megerősítjük a határvédelmet és zéró toleranciát alkalmazunk az embercsempész-hálózatokkal szemben. Emellett kiemelt feladat lesz a digitális és technológiai megújulás, a kiberbűnözés elleni fellépés erősítése, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülés is

– zárta sorait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert