Ruff Bálint újabb magas rangú pozíciót kapott Magyar Pétertől

Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útjára Lengyelországba indul, ahol a lengyel kormányfővel, a köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével is találkozik. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy Ruff Bálint György minisztert is miniszterelnök-helyettessé nevezte ki arra az esetre, ha Orbán Anitával együtt akadályoztatva lennének.

Első hivatalos miniszterelnöki útjára Lengyelországba indul Magyar Péter, aki közlése szerint Bécsi átszállással, kereskedelmi repülőjárattal érkezik Krakkóba, majd még ma este vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfő delegációjához több miniszter is csatlakozik:

Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,

valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

A program szerint Magyar Péter hivatalos tárgyalást folytat a lengyel miniszterelnökkel, emellett találkozik a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével is. A bejegyzésében azt írja, a látogatás a lengyel–magyar kapcsolatok politikai újraindításának egyik első látványos lépése lesz.

Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére Ruff Bálint György minisztert is miniszterelnök-helyettessé nevezi ki.

Orbán Anita külügyminiszterként eddig is Magyar Péter helyettese volt, a mostani döntés pedig egy további helyettesítési láncot rögzít, ha mindkét politikust együttesen akadályoztatják. A kormányfő csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezik, ahol az osztrák kancellárral és az államfővel tárgyal, majd este vonattal tér vissza Budapestre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert