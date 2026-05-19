Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

A kormányhivatal megbízásából április végén vettek mintákat harminc kőszegi és tizenkét szombathelyi helyszínen. A vizsgálatok

minden esetben egyértelműen megerősítették a kőzet azbesztszennyezettségét.

Ezenfelül a kőszegi önkormányzat saját hatáskörben további huszonegy ponton végeztetett ellenőrzést. A friss eredmények itt is kivétel nélkül kimutatták az azbeszt jelenlétét.

A probléma jóval szélesebb kört is érinthet. Egy magánszemély is bevizsgáltatott egy kőzetmintát, amelyet a szállítólevél tanúsága szerint a rohonci bányából szállítottak a területre. Mivel ez a teszt is pozitív lett, megalapozottá vált a gyanú, hogy

a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan a rohonci kőzúzalék is tartalmazhat azbesztet.

A kormányhivatal már értesítette a fejleményekről az illetékes minisztériumokat és az önkormányzatokat. A hatóságok eközben megkezdték a rohonci bányából származó zúzalékok felkutatását és laboratóriumi elemzését. A szakemberek arra kérik az érintett települések lakóit, hogy egészségük megóvása érdekében maradéktalanul tartsák be az önkormányzatok ideiglenes intézkedéseit, valamint a népegészségügyi ajánlásokat.

