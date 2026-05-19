Úgy belobbant a halálos, gyógyíthatatlan járvány, hogy globális riadót fújtak

Kelet-Kongóban 24 óra alatt további 26 feltételezett ebolás halálesetet regisztráltak, ezzel a járványhoz köthető halálesetek száma 131-re emelkedett – számolt be a Reuters.
A kongói egészségügyi hatóságok napi jelentése szerint az országban eddig 516 gyanús és 33 megerősített esetet tartanak nyilván, miközben Ugandában két igazolt esetet azonosítottak.
Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a genfi Egészségügyi Világgyűlésen arról beszélt, hogy legalább 500 gyanús eset és 130 gyanús haláleset kapcsolódik az új járványhoz, de jelezte, hogy ezek a számok a terepi műveletek, a kontaktkutatás és a laborvizsgálatok bővülésével változhatnak.
A járványt a ritkább Bundibugyo ebolavírus-törzs okozza, amely miatt Tedros szombaton nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A WHO-t különösen az aggasztja, hogy a vírus hetekig észrevétlenül terjedhetett Kongó sűrűn lakott keleti térségében, és már városi területeken is megjelent. Butembóban, Észak-Kivu több százezres városában hétfőn regisztrálták az első két megerősített esetet, Goma városában pedig szintén igazoltak egy fertőzést.
Goma külön kockázati pont, mivel a tartományi fővárost tavaly az M23 lázadók foglalták el.
A WHO szerint a további terjedés veszélyét növeli, hogy az esetek városi térségekben is megjelentek, köztük az ugandai Kampalában és a kongói Gomában, illetve a konfliktus sújtotta Ituri tartományban. Tedros azt is kiemelte, hogy egészségügyi dolgozók körében is jelentettek fertőzéseket, ami egészségügyi intézményekhez kötődő terjedésre utal.
Ráadásul az ebola már más országokban is megjelent: Ugandában egy igazolt halálesetet és egy igazolt esetet tartanak nyilván Kampalában, mindkét érintett Kongóból utazott be.
Az amerikai járványügyi központ szerint egy amerikai állampolgár kongói munkája során pozitív ebolatesztet produkált. A személyt keresztény missziós szervezete Peter Staffordként azonosította, és hat másik, a vírussal érintkezett amerikaival együtt Németországba szállítják ellátásra és megfigyelésre. Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy első körben 13 millió dollár külföldi segítséget mozgósított a járvány elleni azonnali válaszlépésekre.
A Bundibugyo-törzzsel szemben jelenleg nincs jóváhagyott, kifejezetten erre a vírusváltozatra szabott terápia vagy vakcina, szemben a gyakoribb Zaire-törzzsel.
Az Egyesült Államok a CDC szerint monoklonális antitestterápia fejlesztésén dolgozik, a WHO által vezetett szakértői testület pedig kedden tárgyal arról, hogy lehetnek-e bevethető vakcinaopciók. A mostani járvány különösen érzékeny térségben bontakozik ki:
a 2018–2020-as, Zaire-törzs okozta észak-kivui és ituri járvány közel 2300 ember halálát okozta, miközben a nemzetközi válaszlépéseket akkor is erősen nehezítette a kelet-kongói fegyveres erőszak.
Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
Lépett az olasz kormány: meghosszabbítják a válságkezelő kedvezményt
Sztrájk fenyeget Olaszországban.
Jönnek az új lakossági állampapírok: mutatjuk, melyik papírra érdemes most azonnal lecsapni!
Fenekestül felforgatták a piacot.
Nukleáris fegyvereket és több száz rakétát vesz elő Oroszország: 65 ezer katonát mozgat meg a Kreml
És közel 8 ezer haditechnikai eszközt.
Rengeteg utast érintő tervekről egyeztettek - teljesen átrajzolhatják a főváros legforgalmasabb útvonalait
Korszerűsödhet a BKK járműparkja is.
Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája
De van egy szépséghibája a rubel erősödésének.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Gyomorszájon vágja a magyarokat Donald Trump legértelmetlenebb konfliktusa
Az Európai Bizottság már kényszermegoldásokra kényszerül emiatt.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?