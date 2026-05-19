Úgy belobbant a halálos, gyógyíthatatlan járvány, hogy globális riadót fújtak
Rohamosan terjed a ritka Bundibugyo ebolavírus-törzs okozta járvány Kelet-Kongóban: a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. A WHO nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, mivel a vírus hetekig észrevétlenül terjedhetett Kongó sűrűn lakott keleti régiójában. Egy amerikai állampolgár is megfertőződött, az Egyesült Államok 13 millió dolláros azonnali segélyt mozgósított. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Bundibugyo-törzzsel szemben jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy célzott terápia.

Kelet-Kongóban 24 óra alatt további 26 feltételezett ebolás halálesetet regisztráltak, ezzel a járványhoz köthető halálesetek száma 131-re emelkedett – számolt be a Reuters.

A kongói egészségügyi hatóságok napi jelentése szerint az országban eddig 516 gyanús és 33 megerősített esetet tartanak nyilván, miközben Ugandában két igazolt esetet azonosítottak.

Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a genfi Egészségügyi Világgyűlésen arról beszélt, hogy legalább 500 gyanús eset és 130 gyanús haláleset kapcsolódik az új járványhoz, de jelezte, hogy ezek a számok a terepi műveletek, a kontaktkutatás és a laborvizsgálatok bővülésével változhatnak.

A járványt a ritkább Bundibugyo ebolavírus-törzs okozza, amely miatt Tedros szombaton nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A WHO-t különösen az aggasztja, hogy a vírus hetekig észrevétlenül terjedhetett Kongó sűrűn lakott keleti térségében, és már városi területeken is megjelent. Butembóban, Észak-Kivu több százezres városában hétfőn regisztrálták az első két megerősített esetet, Goma városában pedig szintén igazoltak egy fertőzést.

Goma külön kockázati pont, mivel a tartományi fővárost tavaly az M23 lázadók foglalták el.

A WHO szerint a további terjedés veszélyét növeli, hogy az esetek városi térségekben is megjelentek, köztük az ugandai Kampalában és a kongói Gomában, illetve a konfliktus sújtotta Ituri tartományban. Tedros azt is kiemelte, hogy egészségügyi dolgozók körében is jelentettek fertőzéseket, ami egészségügyi intézményekhez kötődő terjedésre utal.

Ráadásul az ebola már más országokban is megjelent: Ugandában egy igazolt halálesetet és egy igazolt esetet tartanak nyilván Kampalában, mindkét érintett Kongóból utazott be.

Az amerikai járványügyi központ szerint egy amerikai állampolgár kongói munkája során pozitív ebolatesztet produkált. A személyt keresztény missziós szervezete Peter Staffordként azonosította, és hat másik, a vírussal érintkezett amerikaival együtt Németországba szállítják ellátásra és megfigyelésre. Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy első körben 13 millió dollár külföldi segítséget mozgósított a járvány elleni azonnali válaszlépésekre.

A Bundibugyo-törzzsel szemben jelenleg nincs jóváhagyott, kifejezetten erre a vírusváltozatra szabott terápia vagy vakcina, szemben a gyakoribb Zaire-törzzsel.

Az Egyesült Államok a CDC szerint monoklonális antitestterápia fejlesztésén dolgozik, a WHO által vezetett szakértői testület pedig kedden tárgyal arról, hogy lehetnek-e bevethető vakcinaopciók. A mostani járvány különösen érzékeny térségben bontakozik ki:

a 2018–2020-as, Zaire-törzs okozta észak-kivui és ituri járvány közel 2300 ember halálát okozta, miközben a nemzetközi válaszlépéseket akkor is erősen nehezítette a kelet-kongói fegyveres erőszak.

