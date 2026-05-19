Váratlan fordulat: Amerika meghátrált, nyitva hagyják a hatalmas kiskaput Oroszországnak

Az Egyesült Államok további 30 napra engedélyezte, hogy bizonyos "kiszolgáltatott" országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak - jelentette be az amerikai pénzügyminiszter hétfőn.

Scott Bessent közölte, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ "legsérülékenyebb" országaira vonatkozik, amelyek annak révén hozzáférhetnek jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.

Ez a hosszabbítás további rugalmasságot tesz lehetővé, az érintett országokkal pedig tovább dolgozunk az egyedi engedélyek kiadása érdekében

- olvasható a pénzügyminiszter közleményében. Kiemelte, hogy a lépés célja a nyersolaj piacának stabilizálása, valamint annak biztosítása, hogy az energiahordozó elérje az importnak leginkább kitett országokat.

Az amerikai adminisztráció márciusban adta ki az első felmentést, majd áprilisban a másodikat.

Mindkettő kizárólag a már tankerekre rakodott orosz nyersolajra vonatkozott.

Bessent áprilisban először még azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem újítja meg a felmentést, majd két nappal később mégis kiadott egy újabb engedélyt. Washington a mostani hétvégén látszólag hagyta lejárni a mentességet, tegnap azonban mégis meghosszabbította.

Az intézkedést elemzők egyfajta egyensúlyozás elemeként írják le, ami egyik oldalon fenntartja a nyomást Oroszországon az onnan származó kőolajra vonatkozó szankción keresztül, a másik oldalon pedig megpróbálja mérsékelni az energiapiac fennakadásainak negatív hatásait a szegényebb és energiaimport-függő országokra.

A lépés az európai szövetségesek körében komoly ellenérzéseket váltott ki,

ők ugyanis a szankciókat kulcsfontosságúnak tartják az orosz olajbevételek elvágásában, és ezzel az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images