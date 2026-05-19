Váratlan fordulat az iratbotrányban: súlyos vádakkal állt elő Magyar Péter, lepattintotta az Állami Számvevőszék
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) visszautasította Magyar Péter miniszterelnök kritikáját a volt Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban. A hivatal hangsúlyozza, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a kampányfinanszírozás ellenőrzése kizárólag a választások után, a pártok által kötelezően benyújtott elszámolások alapján történik – áll az Állami Számvevőszék közleményében.

Magyar Péter a hétvégén arról beszélt, hogy a volt Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében olyan iratokat találtak, amelyek felvetik a tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények gyanúját.

A politikus sérelmezte, hogy a dokumentumokat az Állami Számvevőszéknek már vizsgálnia kellett volna.

Az ÁSZ válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a kampányidőszak alatti számonkérés téves, emellett ellentétes a jogszabályokkal. Kiemelték, hogy álláspontjuk szerint

egy folyamatban lévő kampányba történő beavatkozás összeegyeztethetetlen lenne a hivatal alkotmányos szerepével.

Rámutattak továbbá, hogy az említett iratokról kizárólag a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján értesültek. A szervezet egyúttal jelezte: eddig sem kutattak minisztériumi pincékben, és jogszabályi felhatalmazás hiányában a jövőben sem terveznek ilyet.

A törvényi előírások és a kialakult gyakorlat szerint az ÁSZ a kampányköltéseket mindig a választásokat követően ellenőrzi. Ez az idei voksolás esetében is hivatalból, a jogszabályi határidők betartásával fog megtörténni – áll a közleményben.

Az ellenőrzés alapját a pártok által kötelezően közzétett elszámolások adják, amelyek részletezik a kampányra fordított állami és egyéb pénzeszközöket, a támogatások forrását, valamint a felhasználás módját. Az adatok nyilvánosságra hozatalára a választástól számítva hatvan nap áll rendelkezésre. Az ÁSZ szerint ez a határidő még nem járt le, és egyelőre a Tisza Párt sem tette közzé a saját elszámolását.

