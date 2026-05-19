Vita a felsőoktatásról: a bizalmat vissza kell állítani, néhány vezető a közösség akarata ellenére lett megválasztva

Az elmúlt időszakban egyre több szó esik arról, hogy a felsőoktatást és az egyetemek jelentős részének működését meghatározó kekva-modellt át kell alakítani. Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján ugyanakkor elmondta, hogy a pontos reformokról még nincsen döntés, többféle elképzelés van a kormány előtt. A Corvinuson, az elsőként modellváltó egyetemen kedd estére két lehetséges út vitáját szervezték meg a szakkollégiumok: Bruno van Pottelsberghe rektor és Kováts Gergely, a modellváltást kutató szakember vetik össze víziójukat, a hallgatók álláspontját Mészner Gergely, a Hallgatói Önkormányzat elnöke képviseli.
Az esemény kezdetén Mészner Gergely elmondta, hogy a hallgatók gyakran kimaradtak a döntésekből, pedig a diákok korábban többször is megmutatták, hogy képesek és szeretnének is részt venni az őket érintő ügyek formálásában. Az egyetemeknek emellett egy bizonytalan környezetben kellett működnie, a kormányzás centralizáltabb lett, ez az egész egyetemen befolyásolta a bizalmat. Mindeközben fontos megjegyezni, hogy az egyetem számára előnyös volt a pénzügyi és működési rugalmasság, amit a modell adott. Fontos az is, hogy így az egyetem hosszú távú stratégiában is tud gondolkodni, az állami fenntartású egyetemeket jobban köti az egy éves tervezési időszak. "Szerintem nem az a kérdés, hogy az alapítványi modell sikeres-e, vagy sem, hanem hogy melyik része volt sikeres, és melyik nem" – mondta, hozzátéve, hogy a modellváltással együtt több nemzetközi lehetőség nyílt meg a diákok előtt, és az Erasmusból ugyan kiszorultak, de a helyette bevezetett Pannónia program valójában több forrást jelentett a hallgatóknak.
A szenátus nagyon fontos, hiszen ez az a szerv, ahol a diákok aktívan részt tudnak venni, a stratégiai döntések azonban nem itt dőlnek el
– hangzott el az egyetem működési modellével kapcsolatban. Emiatt szerinte strukturált konzultációra van szükség, ebben jelenleg túl nagy az informalitás szerepe. Kiemelte, hogy ezt a beszélgetést diákok szervezték, mivel "túl fontosnak éreztük ahhoz az ügyet, hogy csupán intézményi és politikai szereplőkre hagyjuk", mivel a döntés az ő mindennapjaikat fogja befolyásolni.
Kováts Gergely oktatáskutató felelevenítette, hogy
a modellváltás vezetett ahhoz, hogy a 2,4 milliárd eurónyi uniós forráshoz nem fér hozzá a magyar felsőoktatás.
Ennek két oka van, az EU szerint az alapítványi modell sérti az egyetemi autonómiát, valamint a kuratóriumi vezetők összeférhetetlensége miatt nagy korrupciós kockázatot látnak a rendszerben. A mostani kormány ezen gyorsan változtatni szeretne.
Kováts kiemelte, hogy az akadémiai szabadság megvédésének feltétele, hogy az egyetemi dolgozók meg tudják azt védeni, tehát részt vesznek a fontos döntésekben. Ez jelenleg sérül, hiszen az egyetemet irányító 5 fős kuratóriumnak lehetőségében áll bármiben egyedül, egyoldalúan dönteni – a költségvetésről, a stratégiáról.
A gyakorlatban ezt nem teszik meg, de a szabályok nem kötik arra, hogy figyelembe vegyék a jelentős részben hallgatókból és oktatókból szenátus véleményét. A szenátus kapcsán is problémás azonban, hogy a 40 százalékát a menedzsment választja, ezzel itt is könnyen érvényesíthetik az akaratukat. A kuratóriumra visszatérve megerősítette, hogy a gond az, hogy kevés ember kezében összpontosul a hatalom, akik ráadásul önmaguk döntenek az utódaikról is.
Ezért Kováts azt javasolja, hogy két lépésben változtassák meg a rendszert, erre az uniós források megszerzéséhez szükséges sürgős reformkényszer miatt van szükség. Először a szenátus korábbi jogait állítanák vissza és a kuratórium hatáskörét nyirbálná meg, az alapítványi forma megtartása mellett. Később a teljes rendszer újragondolására is lehetőség nyílna.
Vissza kell állítani a bizalmat
– mondta, hozzátéve, hogy néhány vezető az egyetemi közösség akarata ellenére lett megválasztva.
Minél többet beszélünk a kekváról, annál inkább azt gondolom, hogy rossz vitában vagyunk. Szerinte nem ez a fő kérdés
– mondta Bruno van Pottelsberghe. A kormány hoz majd egy döntést, hogy hogyan képzeli el a modellt, és meglátják, hogy abban milyen mozgástér marad. Az egyetemnek szerinte az akadémiai kiválóságra kell valójában törekednie, hogy világszinten a legjobb oktatókat és diákokat vonzzák be. Ennek érdekében tartja fontosnak az egyetem számára a nemzetköziesedést, illetve azt, hogy minél jobban szerepeljenek a globális rangsorokban. Elismerte, hogy ezek erősen torzítanak, mégis, ha megkérdezi a gyerekeit, hogy melyik egyetemre szeretnének menni, akkor például a Bocconit mondták, hiszen nemzetközileg jegyzettek.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Címlapkép forrása: Portfolio
Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása
Ezt már a részvényesek is nehezen viselik.
Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója
Fontos szerepet vállalt a fejlesztésben.
Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben
Bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás a gyanú.
Donald Trump: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy megállapodást kössön
Az amerikai elnök a hétvégéig kivár.
Eddig ilyen nem volt: már Putyin közvetlen környezetében is növekszik a pánik az orosz helyzet miatt
Egyértelmű, mi okozza a bajt.
Kitüntették Angela Merkelt az Európáért tett erőfeszítéseiért
A volt német kancellár mellett még 19-en kaptak elismerést.
Zelenszkij kimondta: fordulat jöhet a magyar kapcsolatokban, és a háború lezárása is terítéken van
Optimista az ukrán elnök.
Több mint tíz éve nem zúdítottak ekkora pénztengert a piacra Soros Györgyék – Mutatjuk a legizgalmasabb befektetéseket!
3 nagyon izgalmas részvényt mutatunk.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.