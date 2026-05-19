Vita a felsőoktatásról a Corvinuson: éreztetni kell az emberekkel, hogy övék az egyetem

Válaszút előtt áll a magyar felsőoktatás, az uniós források feloldása sürgős reformokat helyez kilátásba az alapítványi fenntartású egyetemek életében. A lehetséges modellekről vitáztak a Corvinuson, ahol az egyik legfőbb kérdés az volt, hogy mennyi hatalmat kellene adni a kekva modellben működő egyetemeket jelenleg irányító kuratóriumoknak. Az eseményről élőben tudósítottunk.

Az elmúlt időszakban egyre több szó esik arról, hogy a felsőoktatást és az egyetemek jelentős részének működését meghatározó kekva-modellt át kell alakítani. Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján ugyanakkor elmondta, hogy a pontos reformokról még nincsen döntés, többféle elképzelés van a kormány előtt. A Corvinuson, az elsőként modellváltó egyetemen kedd estére két lehetséges út vitáját szervezték meg a szakkollégiumok: Bruno van Pottelsberghe rektor és Kováts Gergely, a modellváltást kutató szakember, az egyetem oktatója vetették össze víziójukat. A hallgatók álláspontját Mészner Gergely, a Hallgatói Önkormányzat elnöke képviselte.

Az esemény kezdetén Mészner Gergely elmondta, hogy a hallgatók gyakran kimaradtak a döntésekből, pedig a diákok korábban többször is megmutatták, hogy képesek és szeretnének is részt venni az őket érintő ügyek formálásában. Az egyetemeknek emellett egy bizonytalan környezetben kellett működnie, a kormányzás centralizáltabb lett, ez az egész intézményen belül befolyásolta a bizalmat. Mindeközben fontos megjegyezni, hogy az egyetem számára előnyös volt a pénzügyi és működési rugalmasság, amit a modell adott. Fontos az is, hogy így a Corvinus hosszú távú stratégiában is tud gondolkodni, az állami fenntartású intézményeket jobban köti az egy éves tervezési időszak. "Szerintem nem az a kérdés, hogy az alapítványi modell sikeres-e, vagy sem, hanem hogy melyik része volt sikeres, és melyik nem" – mondta, hozzátéve, hogy a modellváltással együtt több nemzetközi lehetőség nyílt meg a diákok előtt, és az Erasmusból ugyan kiszorultak, de a helyette bevezetett Pannónia program valójában több forrást jelentett a hallgatóknak.

A szenátus nagyon fontos, hiszen ez az a szerv, ahol a diákok aktívan részt tudnak venni, a stratégiai döntések azonban nem itt dőlnek el

– kritizálta a jelenlegi modellt. Emiatt szerinte strukturált konzultációra van szükség, az egyeztetésekben jelenleg túl nagy az informalitás szerepe. A mai esemény kapcsán kiemelte, hogy ezt a beszélgetést diákok szervezték, mivel "túl fontosnak éreztük ahhoz az ügyet, hogy csupán intézményi és politikai szereplőkre hagyjuk", mivel a döntés az ő mindennapjaikat fogja befolyásolni.

Kováts Gergely oktatáskutató felelevenítette, hogy

a modellváltás vezetett ahhoz, hogy 2,4 milliárd eurónyi uniós forráshoz nem fér hozzá a magyar felsőoktatás.

Ennek két oka van, az EU szerint az alapítványi modell sérti az egyetemi autonómiát, valamint a kuratóriumi vezetők összeférhetetlensége miatt nagy korrupciós kockázatot látnak a rendszerben. A mostani kormány ezen gyorsan változtatni szeretne.

Kováts kiemelte, hogy az akadémiai szabadság megvédésének feltétele, hogy az egyetemi dolgozók meg tudják azt védeni, tehát részt vesznek a fontos döntésekben. Ez jelenleg sérül, hiszen az egyetemet irányító 5 fős kuratóriumnak lehetőségében áll bármiben egyedül, egyoldalúan dönteni – a költségvetésről, a stratégiáról, akármiről.

A gyakorlatban ezt nem teszik meg, de a szabályok nem kötik arra, hogy figyelembe vegyék a jelentős részben hallgatókból és oktatókból szenátus véleményét. A szenátus kapcsán is problémás azonban, hogy a Corvinus esetében 40 százalékát a menedzsment választja, ezzel itt is könnyen érvényesíthetik az akaratukat. A kuratóriumra visszatérve megerősítette, hogy a gond az, hogy kevés ember kezében összpontosul a hatalom, akik ráadásul önmaguk döntenek az utódaikról is.

Ezért Kováts azt javasolja, hogy két lépésben változtassák meg a rendszert, a fokozatosságra az uniós források megszerzéséhez szükséges sürgős reformkényszer miatt van szükség. Először a szenátus korábbi jogait állítaná vissza és a kuratórium hatáskörét nyirbálná meg, az alapítványi forma megtartása mellett. Később a teljes rendszer újragondolására is lehetőség nyílna.

Vissza kell állítani a bizalmat

– mondta, hozzátéve, hogy néhány vezető az egyetemi közösség akarata ellenére lett megválasztva.

Minél többet beszélünk a kekváról, annál inkább azt gondolom, hogy rossz vitában vagyunk. Szerintem nem ez a fő kérdés

– mondta Bruno van Pottelsberghe. A kormány hoz majd egy döntést, hogy hogyan képzeli el a modellt, és meglátják, hogy abban milyen mozgástér marad. Az egyetemnek szerinte az akadémiai kiválóságra kell valójában törekednie, hogy világszinten a legjobb oktatókat és diákokat vonzzák be. Ennek érdekében látja fontosnak az egyetem számára a nemzetköziesedést, illetve azt, hogy minél jobban szerepeljenek a globális rangsorokban. Elismerte, hogy ezek erősen torzítanak, mégis, ha megkérdezi a gyerekeit, hogy melyik egyetemre szeretnének menni, akkor például a Bocconit mondták, hiszen nemzetközileg jegyzettek.

A modellváltás kapcsán elmondta, hogy "a legfontosabb, amiről szinte senki sem beszél: a finanszírozás". Ez az, ami miatt csapatban kell dolgozni, mondta a hallgatóságra nézve.

Ha úgy finanszíroznak minket, mint a többieket, az rossz hír.

– vélekedett.

A rektor ezen kijelentése nem meglepő annak fényében, hogy az állam nagy vagyont ruházott át a Corvinusra, mint az első modellváltó egyetemre, övéjük lett például a Mol és Richter 10 százalékos tulajdonrésze is.

A kekvára visszatérve elmondta, hogy "önmagában a kekva nem a probléma", az EU sem az alapítványi formát kritizálta önmagában, hanem a kuratóriumi tagok politikai kötődését és korlátlan kinevezését. A működést, az akadémiai szabadságot egyébként sem önmagában az intézményi keretek határozzák meg, az emberek viselkedése számít igazán. Ez a gondolata később is visszatért, amikor nézeteltérés alakult ki közte és Kováts között a szenátus szerepére vonatkozóan.

Kováts Gergely amellett érvelt, hogy a szenátusnak joga kell, hogy legyen arra, hogy beleszóljon a költségvetési kérdésekbe. Ez azért fontos, mivel az egyetemi dolgozókat érintő, akadémiai ügyek gyakorlatilag mindegyikének költségvetési vonzata is van. Bruno van Pottelsberghe szerint azonban látni kell, hogy a büdzsé egyik legfőbb tényezője éppen a dolgozók bére, emellett később elmondta, hogy szerinte a döntések meghozatalakor mindig a jövőre kell fókuszálni, és nem a közelmúltra. Emiatt a rektor csak a kuratórium kezében hagyná a költségvetés ügyében való döntést. Szerinte azonban így is kellően be lehet vonni az egyetemi közösséget, amire példaként a Corvinus stratégiájának kidolgozását hozta, amiről minden érintettel széles körben egyeztettek.

A vita során szembetűnő volt, hogy eltérőek az álláspontok arról, hogy a vezetés mennyire csatornázza be az egyetemi közösség véleményét. A rektor hangsúlyozta, hogy az ajtaja nyitva áll és állt, és több példát hozott az egyeztetésekre. Ahogy fentebb írtuk, a hallgatókat képviselő Mészner Gergely szerint azonban sokszor nem hallgatták meg őket, illetve az esemény vége felé egy oktató is ingerülten arra kérte a rektort, hogy hozzon egy példát, amikor igazán számított a szavuk. A rektor úgy reagált, hogy ők igyekeznek a lehető legtöbb embert bevonni, mindenki kérését viszont lehetetlen figyelembe venni.

Kováts azzal egyetértett, hogy az emberek viselkedésének is nagy a súlya az intézményi keretek mellett. Ez részben "rajtunk múlik", részben azonban az menedzsment felelőssége is, hogy éreztesse, hogy a részvételnek van értelme. Ehhez helyre kell állítani a bizalmat.

Éreztetni kell az emberekkel, hogy övék az egyetem. Nem a kuratóriumé, hanem az egyetemi közösségé

– zárta a gondolatot a kutató.

