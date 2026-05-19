Vita a felsőoktatásról a Corvinuson: éreztetni kell az emberekkel, hogy övék az egyetem

Az elmúlt időszakban egyre több szó esik arról, hogy a felsőoktatást és az egyetemek jelentős részének működését meghatározó kekva-modellt át kell alakítani. Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján ugyanakkor elmondta, hogy a pontos reformokról még nincsen döntés, többféle elképzelés van a kormány előtt. A Corvinuson, az elsőként modellváltó egyetemen kedd estére két lehetséges út vitáját szervezték meg a szakkollégiumok: Bruno van Pottelsberghe rektor és Kováts Gergely, a modellváltást kutató szakember, az egyetem oktatója vetették össze víziójukat. A hallgatók álláspontját Mészner Gergely, a Hallgatói Önkormányzat elnöke képviselte.
Az esemény kezdetén Mészner Gergely elmondta, hogy a hallgatók gyakran kimaradtak a döntésekből, pedig a diákok korábban többször is megmutatták, hogy képesek és szeretnének is részt venni az őket érintő ügyek formálásában. Az egyetemeknek emellett egy bizonytalan környezetben kellett működnie, a kormányzás centralizáltabb lett, ez az egész intézményen belül befolyásolta a bizalmat. Mindeközben fontos megjegyezni, hogy az egyetem számára előnyös volt a pénzügyi és működési rugalmasság, amit a modell adott. Fontos az is, hogy így a Corvinus hosszú távú stratégiában is tud gondolkodni, az állami fenntartású intézményeket jobban köti az egy éves tervezési időszak. "Szerintem nem az a kérdés, hogy az alapítványi modell sikeres-e, vagy sem, hanem hogy melyik része volt sikeres, és melyik nem" – mondta, hozzátéve, hogy a modellváltással együtt több nemzetközi lehetőség nyílt meg a diákok előtt, és az Erasmusból ugyan kiszorultak, de a helyette bevezetett Pannónia program valójában több forrást jelentett a hallgatóknak.
A szenátus nagyon fontos, hiszen ez az a szerv, ahol a diákok aktívan részt tudnak venni, a stratégiai döntések azonban nem itt dőlnek el
– kritizálta a jelenlegi modellt. Emiatt szerinte strukturált konzultációra van szükség, az egyeztetésekben jelenleg túl nagy az informalitás szerepe. A mai esemény kapcsán kiemelte, hogy ezt a beszélgetést diákok szervezték, mivel "túl fontosnak éreztük ahhoz az ügyet, hogy csupán intézményi és politikai szereplőkre hagyjuk", mivel a döntés az ő mindennapjaikat fogja befolyásolni.
Kováts Gergely oktatáskutató felelevenítette, hogy
a modellváltás vezetett ahhoz, hogy 2,4 milliárd eurónyi uniós forráshoz nem fér hozzá a magyar felsőoktatás.
Ennek két oka van, az EU szerint az alapítványi modell sérti az egyetemi autonómiát, valamint a kuratóriumi vezetők összeférhetetlensége miatt nagy korrupciós kockázatot látnak a rendszerben. A mostani kormány ezen gyorsan változtatni szeretne.
Kováts kiemelte, hogy az akadémiai szabadság megvédésének feltétele, hogy az egyetemi dolgozók meg tudják azt védeni, tehát részt vesznek a fontos döntésekben. Ez jelenleg sérül, hiszen az egyetemet irányító 5 fős kuratóriumnak lehetőségében áll bármiben egyedül, egyoldalúan dönteni – a költségvetésről, a stratégiáról, akármiről.
A gyakorlatban ezt nem teszik meg, de a szabályok nem kötik arra, hogy figyelembe vegyék a jelentős részben hallgatókból és oktatókból szenátus véleményét. A szenátus kapcsán is problémás azonban, hogy a Corvinus esetében 40 százalékát a menedzsment választja, ezzel itt is könnyen érvényesíthetik az akaratukat. A kuratóriumra visszatérve megerősítette, hogy a gond az, hogy kevés ember kezében összpontosul a hatalom, akik ráadásul önmaguk döntenek az utódaikról is.
Ezért Kováts azt javasolja, hogy két lépésben változtassák meg a rendszert, a fokozatosságra az uniós források megszerzéséhez szükséges sürgős reformkényszer miatt van szükség. Először a szenátus korábbi jogait állítaná vissza és a kuratórium hatáskörét nyirbálná meg, az alapítványi forma megtartása mellett. Később a teljes rendszer újragondolására is lehetőség nyílna.
Vissza kell állítani a bizalmat
– mondta, hozzátéve, hogy néhány vezető az egyetemi közösség akarata ellenére lett megválasztva.
Minél többet beszélünk a kekváról, annál inkább azt gondolom, hogy rossz vitában vagyunk. Szerintem nem ez a fő kérdés
– mondta Bruno van Pottelsberghe. A kormány hoz majd egy döntést, hogy hogyan képzeli el a modellt, és meglátják, hogy abban milyen mozgástér marad. Az egyetemnek szerinte az akadémiai kiválóságra kell valójában törekednie, hogy világszinten a legjobb oktatókat és diákokat vonzzák be. Ennek érdekében látja fontosnak az egyetem számára a nemzetköziesedést, illetve azt, hogy minél jobban szerepeljenek a globális rangsorokban. Elismerte, hogy ezek erősen torzítanak, mégis, ha megkérdezi a gyerekeit, hogy melyik egyetemre szeretnének menni, akkor például a Bocconit mondták, hiszen nemzetközileg jegyzettek.
A modellváltás kapcsán elmondta, hogy "a legfontosabb, amiről szinte senki sem beszél: a finanszírozás". Ez az, ami miatt csapatban kell dolgozni, mondta a hallgatóságra nézve.
Ha úgy finanszíroznak minket, mint a többieket, az rossz hír.
– vélekedett.
A rektor ezen kijelentése nem meglepő annak fényében, hogy az állam nagy vagyont ruházott át a Corvinusra, mint az első modellváltó egyetemre, övéjük lett például a Mol és Richter 10 százalékos tulajdonrésze is.
A kekvára visszatérve elmondta, hogy "önmagában a kekva nem a probléma", az EU sem az alapítványi formát kritizálta önmagában, hanem a kuratóriumi tagok politikai kötődését és korlátlan kinevezését. A működést, az akadémiai szabadságot egyébként sem önmagában az intézményi keretek határozzák meg, az emberek viselkedése számít igazán. Ez a gondolata később is visszatért, amikor nézeteltérés alakult ki közte és Kováts között a szenátus szerepére vonatkozóan.
Kováts Gergely amellett érvelt, hogy a szenátusnak joga kell, hogy legyen arra, hogy beleszóljon a költségvetési kérdésekbe. Ez azért fontos, mivel az egyetemi dolgozókat érintő, akadémiai ügyek gyakorlatilag mindegyikének költségvetési vonzata is van. Bruno van Pottelsberghe szerint azonban látni kell, hogy a büdzsé egyik legfőbb tényezője éppen a dolgozók bére, emellett később elmondta, hogy szerinte a döntések meghozatalakor mindig a jövőre kell fókuszálni, és nem a közelmúltra. Emiatt a rektor csak a kuratórium kezében hagyná a költségvetés ügyében való döntést. Szerinte azonban így is kellően be lehet vonni az egyetemi közösséget, amire példaként a Corvinus stratégiájának kidolgozását hozta, amiről minden érintettel széles körben egyeztettek.
A vita során szembetűnő volt, hogy eltérőek az álláspontok arról, hogy a vezetés mennyire csatornázza be az egyetemi közösség véleményét. A rektor hangsúlyozta, hogy az ajtaja nyitva áll és állt, és több példát hozott az egyeztetésekre. Ahogy fentebb írtuk, a hallgatókat képviselő Mészner Gergely szerint azonban sokszor nem hallgatták meg őket, illetve az esemény vége felé egy oktató is ingerülten arra kérte a rektort, hogy hozzon egy példát, amikor igazán számított a szavuk. A rektor úgy reagált, hogy ők igyekeznek a lehető legtöbb embert bevonni, mindenki kérését viszont lehetetlen figyelembe venni.
Kováts azzal egyetértett, hogy az emberek viselkedésének is nagy a súlya az intézményi keretek mellett. Ez részben "rajtunk múlik", részben azonban az menedzsment felelőssége is, hogy éreztesse, hogy a részvételnek van értelme. Ehhez helyre kell állítani a bizalmat.
Éreztetni kell az emberekkel, hogy övék az egyetem. Nem a kuratóriumé, hanem az egyetemi közösségé
– zárta a gondolatot a kutató.
Címlapkép forrása: Portfolio
Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél
Most kezdődik igazán az AI-alapú internet.
Kiszivárgott a Revolut terve, a világ legnagyobb bankja akar lenni
Brutális terjeszkedésre készül a neobank.
Új szövetség alakul a világ egyik legfeszültebb térségében: összeáll a két katonai hatalom, ez mindent megváltoztat
Régóta érik az együttműködés.
Vita a felsőoktatásról a Corvinuson: éreztetni kell az emberekkel, hogy övék az egyetem
Az eseményt élőben közvetítettük.
Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle
Meglepő nyilatkozatot tett.
Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása
Ezt már a részvényesek is nehezen viselik.
Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója
Fontos szerepet vállalt a fejlesztésben.
Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben
Bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás a gyanú.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.