A centralizáció után: mit kezd az új kormány az önkormányzatokkal?

A közelmúlt története a napnál világosabban mutatta be: a hatalom természetes logikája a központosítás. Ha felmerült a kérdés, hogy ki dönthet arról, mi épül egy településen, vagy gyár kerül-e a lakóházak mellé, a válasz túl sokszor az volt: nem a helyiek. Most esély látszik arra, hogy a közösségek valódi beleszólást kapjanak saját ügyeikbe – ehhez azonban az önkormányzatiság egy sor égető problémájára kell válaszokat találni.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Legyen újra súlya az önkormányzatoknak!

A magyar társadalomban évek óta zajlik egy lassú, csendes, de kitartó és nagy jelentőségű folyamat: egyre erősödik a helyi autonómia iránti igény.

A hatalom logikájából a központosítás következik, de a választók inkább az egyéni szabadság ígéretére vágynak

– fogalmazta meg már 2024-ben, az önkormányzati választásokat követően a neves szociológus páros, Szabó Andrea és Kovách Imre a Telexen.

Az elmúlt évek civil tiltakozásai megmutatták, hogy az emberek igenis vágynak arra, hogy ők dönthessenek arról, hogy mi zajlik a településükön: hová épül gyár, kié a Balaton-part, milyen fejlesztések valósulnak meg. Eközben az önkormányzatokban és a közigazgatásban dolgozók jelentős részében gyűltek az ellenérzések amiatt, hogy pártcélok kiszolgálásában, például a Fidesz-szavazók mozgósításában kellett részt venniük, és a mindennapi politikai vélemény kifejezését is sok esetben retorziók követték. A forrásokat és a hatásköröket az évek során fokozatosan elvonták az önkormányzatoktól, így nem hogy fejlesztésekre nem nyílt lehetőség, hanem sokfelé már a településfenntartás is folyamatos küzdelmet igényel. 2026-ra már többen a Fidesz saját hátországából is arról számoltak be, hogy a jelzéseiket felsőbb szinten nem vették figyelembe.

Mindezen folyamatok eredményeképpen egyre erősödött a helyi közügyekbe való beleszólás igénye, ezzel pedig történelmi lehetőség és felelősség hullott a Tisza Párt ölébe.

Évek óta mást sem lehetett hallani Magyarországon, csak a keserű megjegyzéseket, hogy mi "Kádár népe" vagyunk, és pont megfelel nekünk, ha egy erős vezető hozza a döntéseket helyettünk. Most lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok újra azt érezhessék, hogy van lehetőségük alakítani a környezetüket. Ha ezt sikerül elérni, az teljesen új, a korábbiaknál sokkal erősebb alapokra helyezné az egész magyar demokráciát.

Éppen ezért van hatalmas súlya annak, hogy hogyan fogja újratervezni az új kormány az önkormányzati finanszírozási és feladatrendszert, hiszen ez az emberekhez legközelebbi szint, ahol be lehet csatornázni választópolgári akaratot. Tekintsük hát át, milyen problémákkal küzd az önkormányzati szektor!

Miből tömjék be a kátyút?

Az önkormányzatoknál nem maradt sok hatáskör, de a jelenlegi források sokszor ezeket sem fedezik. Jelenleg a településekhez tartozik:

településüzemeltetés (például közvilágítás),

helyi utak, parkok fenntartása,

óvodák, szociális alapellátás működtetése,

kulturális feladatok,

a nagyvárosokban helyi közlekedés,

helyi fejlesztések.

Az állam a kötelezően előírt feladatokhoz forrásokat is ad (ún. normatívák), a tapasztalat szerint azonban ezek gyakran nem fedezik a valós költségeket.

A települések a legtöbb területen még a kötelező feladatellátásához sem kapják meg a szükséges forrást, a normatívák alultervezettek

– beszélt a jelenségről Ludas László, Nagyatád fideszes polgármestere a HVG-nek.

A legextrémebb példa erre a budapesti közösségi közlekedés: miközben a város várhatóan 192 milliárdot költ idén erre a célra, az államtól 12 milliárdnyi támogatást kap.

Ebből is az látszik, hogy még mielőtt plusz feladatokról és hatáskörökről beszélünk, először egyáltalán a már most is kötelező feladatokra kellene több forrást biztosítani.

A települések rossz költségvetési helyzetéhez hozzájárul a szolidaritási hozzájárulás is, amelynek túlzó mértékéről lényegében oldalaktól függetlenül politikai konszenzus alakult ki. Noha a kifejezést meghallva szinte mindenki Budapestre asszociál, hiszen a főváros már évek óta küzd az elvonás ellen, valójában korántsem csak őt érinti. Az idén befizetésre kötelezettek között szerepel például Ózd (116 millió), Bükkábrány (122 millió), Hajdúböszörmény (400 millió), vagy Nagyoroszi (85 millió) is.

A szolidaritási hozzájárulás mértékének csökkentésére a Tisza többször ígéretet tett, a pontos terveik azonban még nem ismertek ezzel kapcsolatban. Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatójából annyi kiderült, hogy egy hosszabb egyeztetést követően, a költségvetés helyzetének ismeretében szeretnének az új rendszerről dönteni, addig viszont elvárják az adó befizetését.

Az adó mértéke mellett azonban az is problémás, hogy nem tölti be azt a célját, amire hivatalosan létrehozták. Az eredeti elve ugyanis méltányolható lenne, miszerint a tehetősebb önkormányzatok támogassák a rosszabb lehetőséggel rendelkezőket. A gyakorlatban azonban a beszedett pénz nem egy elkülönített, erre a célra létrehozott alapba folyt be, hanem "a nagy közös kalapba", a központi költségvetésbe. Tehát a valóságban ugyanúgy a kormányzati működést finanszírozta, mint például az szja-bevételek. Itt is változtatásra van tehát szükség.

Emellett ott a gépjárműadó helyzete is. Könnyen meg lehet látni a rációt abban a logikában, hogy mivel a településeken az önkormányzatok felelnek az utak minőségéért (a dühös városlakó a polgármesteren kéri számon, hogy miért nincs még valahol kövesút, vagy miért van tele kátyúkkal), ezért az ebből befolyó bevételek legalább egy része az önkormányzatokat gazdagítsa. Ez így is volt, egészen a 2021-ig. Akkor a kormány a járványhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy a korábbi 40 helyett a gépjárműadóból származó bevételek 0 százaléka megy az önkormányzatokhoz. Noha a gépjárműadó az önkormányzatok bevételeinek viszonylag kis része volt, tehát önmagában feltehetően nem nyújt elegendő fedezetet a felújítások elvégzéséhez, azonban minden bizonnyal segítene. Ezen a téren is erős érvek szólnak tehát a változtatás mellett.

Befolyásolni azt, hogy miben élünk

A finanszírozáson kívül komoly problémát jelent az is, hogy az önkormányzatoknak valójában kevés beleszólása maradt abba, hogy ki és hova helyezhet ki plakátokat, vagy hogy hol és milyen beruházásokat lehet folytatni. Ha belegondolunk, hogy valójában mégiscsak a helyiek azok, akik minden nap szembesülnek azzal a köztereken sétálva, vagy például az újonnan felhúzott lakásokba beköltözve, hogy milyen a minket körülvevő épített és természetes környezet, érthetővé válik, hogy az önkormányzatok jelentős része miért szeretne több jogkörrel rendelkezni ezen a téren. Itt egyébként egyértelműen látszik már az új kormány korrigálási szándéka.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter átfogó felülvizsgálatot hirdetett a köztéri reklámok at szabályozó jogszabályok kapcsán. A célja, hogy "a helyhatóságok megtisztíthatják a településeket a településképet elcsúfító, sokszor a közlekedésbiztonságot is veszélyeztető reklámzajtól és politikai propagandától".

at szabályozó jogszabályok kapcsán. A célja, hogy "a helyhatóságok megtisztíthatják a településeket a településképet elcsúfító, sokszor a közlekedésbiztonságot is veszélyeztető reklámzajtól és politikai propagandától". Magyar Péter többször is azt mondta, hogy felülvizsgálják a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat. Amiket problémásnak ítélnek, azokat le is állítják, ha ez még lehetséges.

Ezeken az ügyeken kívül felmerült az is, hogy a települések nagyobb szerepet kapjanak abban, hogy meghatározhassák, hogy hol és milyen épületek, beruházások jöhetnek létre. Noha ebben az ügyben a szabályozói jogkör most is náluk van, az engedélyezés már nem, és a szabályokat is sokszor megkerülték az utóbbi időben az éppen most említett kiemelt beruházásokkal.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról



A Gyurcsány-kormány által bevezetett státusz létrehozásának eredeti oka az volt, hogy megkönnyítsék az EU által támogatott gigaprojektek megvalósítását az engedélyezési eljárások lerövidítésével. A 2010 és 2022 közt összesen több mint negyvenszer módosított törvény alapján azonban mára gyakorlatilag bármi lehet "nemzetgazdasági szempontból kiemelt", az ilyennek minősített beruházások száma ugrásszerűen nőtt. 2020-ban megszületett az a módosítás is, ami alapján elbontható magántulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban lévő épületrész, ha az valamilyen módon akadályozza a kiemelt beruházást.

A cél tehát láthatóan az lett, hogy ha a kormány szeretne megcsinálni egy projektet, akkor ne kelljen a helyiek ellenállásával "piszmogni", vagy hosszan "szöszmötölni" az engedélyekkel: ha elhatároztak valamit, annak úgy is kellett lennie.

Nem csak túlélni, hanem élni

A fenti, mindennapi működés tárgykörébe tartozó kérdéseken túlmutatóan azonban minden polgármester célja az, hogy valódi előrelépést hozhasson a településének, legyen szó akár olyan kisebb dolgokról, mint egy új közösségi tér létrehozása, vagy olyan nagyobb finanszírozási igényű tervekről, mint egy nagyváros buszflottájának megújítása. A legtöbb önkormányzat azonban ma Magyarországon önerőből nem képes ilyen fejlesztéseket megvalósítani. Így jönnek képbe az uniós és az állami támogatások – az utóbbi időszakban viszont mindkét területen voltak problémák.

Az uniós pénzeken viszonylag kevés a magyaráznivaló: mivel a kormány nem felelt meg a Brüsszel által támasztott jogállamisági feltételeknek, ezért Magyarország nagyon sok neki járó pénzhez nem fért hozzá. Ha felidézzük magunkban, hogy a településeken járva mennyiszer találkozunk a "Csipcsirip Óvoda uniós forrásból felújítva" jellegű táblákkal, akkor azonnal érthetővé válik, hogy ez miért jelent problémát a helyi közösségek szempontjából.

Az állami támogatások kapcsán látszik, hogy a településfejlesztés olyan téma volt, amivel az előző kormányzat is foglalkozott: eszünkbe juthat például a Versenyképes Járások, a Modern Városok, vagy a Magyar Falu program. A kis települések fejlesztését a Tisza is szem előtt tartaná: Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy a Szent István program keretében 10 falunként évente 1-1 milliárd forintnyi forrást szeretnének biztosítani, amiről helyben dönthetnének, hogy mire költik el.

Az eddigi településtámogatási gyakorlattal azonban így is volt probléma: túlságosan pártállástól függött, hogy ki jutott pénzhez és ki nem.

Elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek

– mondta ki nyíltan Kósa Lajos a 2019-es önkormányzati választások előtti kampányban, aki egykoron a Modern Városok programot felügyelő tárca nélküli miniszter is volt. Hasonlóról beszélt 2023-ban Lázár János is, aki elmondta: ha a hódmezővásárhelyiek megválasztják Márki-Zay Pétert polgármesternek, "ami persze szíve joguk, és van persze lehetőségük erre, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthatnak". A források odaítélésében megmutatkozó politikai megfontolások a 2019-es választás után már rendszerszintűen, adatalapon is kimutathatóvá váltak. Fontos lenne változtatni ezen a gyakorlaton, amihez jó irány lehet a fentebb is említett módszer, amiben maguk a települések döntenek arról, mire költik a pénzt. (A Versenyképes Járások program is hasonlóan működött.)

Az önkormányzatok természetesen nemcsak állami vagy uniós forrásból, hanem hitelből is teremthetnek pénzt a beruházásokhoz. Persze a túlzott hitelfelvétel veszélyekkel jár, ezt 2010 környékén is láthattuk, amikor a kormánynak át kellett vállalnia a szektor adósságát. A hitelfelvételt akkor miniszteri engedélyhez kötötték, a rendszer azóta is így működik. Arról lehet vitatkozni, hogy ez túl szigorú-e vagy sem, mindenesetre abban a tekintetben még a jelenlegi szisztéma megtartása esetén is reform szükséges, hogy nincsen határidő és indoklási kötelezettség a kérelmek elbírásához. Az önkormányzatok jelenleg azzal szembesülnek, hogy egyszer csak megjelenik egy kormányhatározat benne egy listával és az ítélettel, de a döntés hátteréről hivatalosan semmit sem tudni. Az elbírálásokról szintén ki lehet mondani adatalapon, hogy a politikai kivételezés is szerepet játszott benne.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 24. Milyen hatással lesznek a választások az önkormányzati hitelezésre?

A valódi decentralizáció dilemmája

Sok mindenben szükség lenne tehát változásra, és ezek egy része komoly politikai önkorlátozást követelne az új kormánytól is.

A decentralizáció mellett érvelni könnyű ellenzékből, kormányon azonban minden politikai erő szembesül azzal, hogy a hatalom természetes logikája a központosítás felé húz. Ez alól a Tisza sem kivétel.

Már csak azért sem, mert az önkormányzatok megerősítése rövid távon politikailag és pénzügyileg is kényelmetlen lehet: több forrást kellene biztosítani a szektornak, miközben a helyi döntéshozók között jelenleg sok helyen politikai ellenfeleik vannak többségben. Éppen ezért az önkormányzatiság kérdése jó mércéje lesz annak, hogy az új kormány valóban szakítani akar-e az elmúlt másfél évtized centralizációs logikájával.

Mert végső soron nem csak az a tét, hogy miből tömik be a kátyúkat vagy ki engedélyez egy beruházást. Hanem az, hogy a magyar állampolgárok újra azt érezhetik-e: van értelme részt venni a helyi közügyekben, és van valódi súlya annak, amit a saját közösségük gondol és akar.

Címlapkép forrása: Wikipédia. A képen a székesfehérvári Városháza tér látható.