Beindult az esés az olajpiacon

Jelentős mínuszbe kerültek az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök ismét azt hangoztatta, hogy az iráni háború "nagyon gyorsan" véget ér. A befektetők azonban továbbra is óvatosak a béketárgyalások kimenetelét illetően, miközben a közel-keleti kínálat zavartalanságáról szó sincs.

A Brent nyersolaj 4,6 százalékos mínuszban van, miközben az amerikai WTI 4,4 százalékot esett. Mindkét jegyzés esetében kéthetes csúcsot ért el az áresés mértéke.

Az árak már kedden is mérséklődtek, miután JD Vance alelnök előrelépésről számolt be az amerikai–iráni tárgyalásokon. Trump ugyanakkor azt is közölte, hogy szükség lehet újabb csapásra Irán ellen. Hozzátette, hogy az újabb támadás elrendelésétől mindössze egy óra választotta el a döntéshozókat.

Az elemzők többsége szerint a jelenlegi árszint nem tükrözi a valós kockázatokat.

A Citi rövid távon 120 dolláros Brent-árat vár, mivel szerintük a piac alulárazza az elhúzódó ellátási zavarok esélyét. A Wood Mackenzie becslése szerint az ár akár a 200 dollárt is megközelítheti, ha a Hormuzi-szoros az év végéig nagyrészt zárva marad. A PVM elemzői arra figyelmeztetnek, hogy a globális olajkészletek kritikusan alacsony szintre süllyedhetnek. Ennek ellenére a piaci szereplők feltűnően közönyösen viszonyulnak a konfliktus lehetséges következményeihez.

Az ellátási feszültség egyik fontos mutatója a legközelebbi és a hat hónapos lejáratú Brent-kontraktusok közötti árprémium. Ez jelenleg hordónként mintegy 20 dollár, ami jóval elmarad az előző havi, 35 dollár feletti csúcstól. Szerdán három szupertanker haladt át a Hormuzi-szoroson ázsiai célállomások felé. Ezek a hajók korábban több mint két hónapig vesztegeltek az Öbölben, összesen hatmillió hordónyi közel-keleti nyersolajjal a fedélzetükön. A szoroson áthaladó hajók száma azonban továbbra is messze elmarad a háború előtti, napi mintegy 130-as értéktől.

Az ADNOC vezérigazgatója, Szultán al-Dzsáber szerdán kijelentette, hogy a konfliktus előtti szállítási kapacitások nyolcvan százalékának visszaállításához legalább négy hónapra lesz szükség. Az ellátási hiány pótlására az országok a kereskedelmi és stratégiai készleteiket használják fel. Ennek eredményeként az amerikai nyersolajkészletek a várakozások szerint mintegy 3,4 millió hordóval csökkentek a legutóbbi héten.

A beszűkülő kínálat más területeken is érezteti a hatását. Nagy-Britannia enyhített a szankciókon, így ismét engedélyezte az orosz nyersolajból külföldön finomított dízel és kerozin importját. Szaúd-Arábia márciusban rekordalacsony termelési és exportadatokat közölt. Eközben Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán arról beszélt, hogy egyes országok fokozatosan feloldják az orosz olajra kivetett szankciókat, mivel a globális piac nem tud zavartalanul működni nélküle.

