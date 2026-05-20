Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája
Gazdaság

Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak május 30-tól Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

Május 30-án újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között, így a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai fővonal végre újra teljes hosszában járható lesz

– írta a miniszter.

A vonalat üzemeltető GYSEV május 29-én először a tehervonatokat indítja újra, így tesztelik a biztonságos működést. Másnaptól már személyszállító vonatok is járhatnak, így megszűnik a buszos pótlás.

Ez remek hír, de érdemes emlékezni arra, hogy ezzel egy többéves kálvária ér véget, amely sajnos tökéletes lenyomata volt az elmúlt évek vasútellenes közlekedéspolitikai korszakának

– írta Vitézy Dávid, emlékeztetve, hogy egy korábbi felújítás alatt kispórolt vízelvezetés hiánya vezetett oda, hogy le kellett zárni a teljes szakaszt Veszprém és Ajka között.

Több mint egy évig aztán semmilyen munkálatok nem folytak a szakaszon, végül 2026 februárjában megtörtént a szerződéskötés, és három hónap alatt lezajlott a tényleges felújítás.

A MÁV-csoport közleményében azt írja, a felújítás azt jelenti, hogy

ismét teljes értékű vasúti kapcsolat szolgálja az utazóközönséget – Veszprémen keresztül – Zalaegerszeg, Szombathely és a főváros között.

Megjegyzik, kisebb utómunkálatokra még a vonatközlekedés újraindítását követően is számítani kell a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem akadályozzák.

Az átmeneti, fokozatosan emelt sebességkorlátozások mellett is az eredeti menetrend szerint fognak közlekedni a vonatok, melyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között, a köztes településeket a korábbiaknak megfelelően VOLÁN-járatokkal szolgálják ki.

Bakony és Göcsej InterCityk gyorsvonati kocsikkal és egy InterCity kocsival közlekednek, az utóbbiak légkondicionáltak és kerékpárszállításra is alkalmasak. A megbízhatóbb és pontosabb közlekedés érdekében a vonatok egy részét már korszerű Vectron mozdonyok vontatják – írja a vasúttársaság.

