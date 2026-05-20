Belerokkan az ország a spéci nyugdíjemelésbe, a szakértők szerint fájdalmas útra kell lépnie az Egyesült Királyságnak

A "triple lock", vagyis a hármas zár intézményét 2011-ben vezették be. A szabály lényege, hogy az állami nyugdíjakat évente

az infláció,

a bérnövekedés, vagy

egy fix 2,5 százalékos érték

közül mindig a legmagasabbal emelik.

Az Egyesült Királyság idén várhatóan 154 milliárd fontot költ az állami nyugdíjakra, ez az összeg pedig 2030-ra 180 milliárd fontra emelkedhet.

A Költségvetési Felelősségi Hivatal (Office for Budget Responsibility, OBR) becslése szerint pusztán a hármas zár alkalmazása évi 15,5 milliárd fontos többletköltséget jelent majd az évtized végére.

Az IF jelentésében azt javasolja, hogy a 2030-31-es pénzügyi évig kizárólag az infláció mértékével emeljék a nyugdíjakat. Ezt követően az infláció és a bérnövekedés átlagát vennék alapul. Számításaik szerint ez a módosítás 2035-36-ra évi 19 milliárd font, 2045-46-ra pedig évi 38 milliárd font megtakarítást eredményezne. A szervezet javaslata kiterjed arra is, hogy

az így keletkező megtakarítások 10 százalékát a legszegényebb nyugdíjasoknak osszák vissza, egy heti 30 fontos, jövedelemvizsgálat nélkül járó juttatás formájában.

A jelentés szerzője, Conor Nakkan szerint a hármas zár "jó szándékkal született, de drága és rosszul célzott szakpolitikává vált". Úgy véli, a rendszer jelentős összegeket juttat a jómódú nyugdíjasoknak is, miközben a fiatalabb generációk stagnáló életszínvonallal, magas lakhatási költségekkel és növekvő adóterhekkel küzdenek.

A Later Life Ambitions nevű nyugdíjas érdekképviseleti csoport képviselője, Sally Tsoukaris azonban úgy reagált, hogy a javaslat a legszegényebb időseket sodorná veszélybe. Szerinte a hármas zár létfontosságú védőháló az időskori szegénység ellen. Hozzátette, hogy a nyugdíjkiegészítés (Pension Credit) rendszerére való fokozottabb támaszkodás sem jelent megoldást, mivel a jogosultak közül közel egymillióan jelenleg sem igénylik ezt a támogatást. (Jelenleg a Pension Credit nyugdíjkiegészítő juttatásban részesülők heti jövedelmét akár 238 fonttal egészítik ki, ha egyedülállók, vagy mindösszesen 363,25 fonttal, ha egy párról van szó.)

Az utóbbi hónapokban több brit politikus, köztük Sir Jeremy Hunt és Michael Gove is a hármas zár eltörlése mellett szólalt fel. Sir Tony Blair kutatóintézete eközben egy olyan átfogó reformot vázolt fel, amely az állami nyugdíj és a hármas zár teljes megszüntetésével 2070-re évi 66 milliárd fontos megtakarítást ígér. A jelenlegi kormány azonban a parlamenti ciklus végéig elkötelezte magát a hármas zár fenntartása mellett, ráadásul egyetlen nagyobb politikai párt sem ígérte annak eltörlését.

A pénzügyminisztérium szóvivője közölte: a triple lock révén idén 12 millió nyugdíjas jövedelme emelkedik akár 470 fonttal, miközben továbbra is élvezhetik a G7-országok legmagasabb személyi adómentes keretének előnyeit.

A hármas zárnak köszönhetően idén áprilistól 4,8 százalékkal nőttek a nyugdíjak az átlagos bérnövekedés alapján. Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy az új típusú, egységes összegű állami nyugdíj heti 241,30 fontra (kb. heti 105 ezer forint), míg a régi rendszer szerinti állami alapnyugdíj heti 184,90 fontra (kb. heti 81 ezer forint) emelkedik. Egy tipikus brit nyugdíjas éves jövedelmének kb. 40-50%-a származik az állami nyugdíjból, a fennmaradó részt főként foglalkoztatói és egyéni nyugdíjcélú megtakarítások adják.

