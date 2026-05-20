Benyújtotta első javaslatcsomagját a Tisza-frakció

Bujdosó Andrea Anna, a Tisza-frakció képviselője Facebook-videóban jelentette be, hogy a frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A politikus szerint ez a párt parlamenti munkájának első mérföldköve.
A csomag egyik legfontosabb eleme Magyarország Alaptörvényének módosítása lenne.
Ennek részeként a Tisza két ciklusban, vagyis nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki mandátumot. A javaslat emellett megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A módosítás egyúttal lehetővé tenné ezeknek az alapítványoknak a megszüntetését is.
A frakció benyújtotta a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslatát is. Bujdosó Andrea Anna szerint ez több ezer család helyzetét érintő kérdés.
A Tisza-frakció több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi.
Ezek
- a gyermekvédelmi rendszer válságát,
- a kegyelmi ügy döntéshozatali folyamatát,
- a spontán privatizációt,
- a közvagyon elvesztését,
- valamint az MNB-ügyet vizsgálnák.
A gyermekvédelmi vizsgálóbizottság célja a bejelentés szerint annak feltárása lenne, hogy rendszerszinten miért nem volt képes az állam megvédeni a rábízott gyermekeket. A kegyelmi ügyben a frakció arra keresné a választ, hogyan juthatott el egy pedofil bűncselekményben érintett személy kegyelmi ügye az előkészítéstől a miniszteri ellenjegyzésig.
Külön vizsgálóbizottság foglalkozna a spontán privatizációval és a közvagyon elvesztésével is. A Tisza indoklása szerint ennek célja annak feltárása, milyen politikai, gazdasági és intézményi döntések vezettek ahhoz, hogy a nemzeti vagyon jelentős része kikerült a közvetlen állami kontroll alól.
A javaslatcsomag része a parlamenti vizsgálóbizottságok működésének megerősítése is. A Tisza-frakció azt kezdeményezi, hogy a megjelenés és az adatszolgáltatás kötelező legyen a bizottságok előtt, és aki szándékosan akadályozza a munkájukat, az jogi következményekkel számoljon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
