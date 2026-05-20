Benyújtották a javaslatot, ami megtiltaná, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen
Benyújtotta első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt, amely több ponton is belenyúlna a jelenlegi közjogi rendszerbe. A legfontosabb változás az lenne, hogy a miniszterelnöki megbízatást összesen legfeljebb nyolc évben korlátoznák, méghozzá visszamenőleges számítással, 1990. május 2-tól. A javaslat emellett megágyazna a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének, és visszahozná az állami kontrollt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felett.

Benyújtotta a Tisza Párt az első Alaptörvény-módosítási javaslatát, amelyet Melléthei-Barna Márton és Hantosi István jegyez. Az előterjesztés címe Magyarország Alaptörvényének tizenhatodik módosítása, elfogadásához pedig az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

A javaslat legfontosabb pontja a miniszterelnöki mandátum időbeli korlátozása.

A szöveg szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább nyolc évig betöltötte ezt a tisztséget. A nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. utáni miniszterelnöki megbízatásokat kellene figyelembe venni.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a szabály nem csak a jövőbeli kormányfőkre vonatkozna, hanem az elmúlt több mint három évtized miniszterelnöki ciklusait is beszámítaná. Magyar Péter a kampányban már többször beszélt arról, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnöki mandátumot, és ezt visszamenőlegesen is alkalmaznák.

A módosítás nemcsak az újraválaszthatóságot korlátozná, hanem a hivatalban lévő miniszterelnök megbízatásának megszűnési okai közé is beemelné, ha valaki összesen legalább nyolc évig betöltötte a tisztséget. Vagyis a szabály nem pusztán politikai vállalásként jelenne meg, hanem közvetlen alkotmányos következménye lenne.

A Tisza javaslata egy másik érzékeny politikai területhez is hozzányúlna. Hatályon kívül helyezné az Alaptörvény R) cikkének negyedik bekezdését, az indokolás szerint

ezzel teremtenék meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének alaptörvényi alapját.

Szintén fontos elem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye. A javaslat kimondaná, hogy ezek vagyona nemzeti vagyon, az alapítói jogokat a Kormány gyakorolja, a Kormány dönthet az alapítványok megszüntetéséről, megszűnés esetén pedig az állam lenne az egyetemes jogutód.

Az indokolás szerint erre azért van szükség, mert az alapítványok jelentős közvagyont kaptak, miközben az alapítói jogok kuratóriumokhoz kerültek, ami a javaslat megfogalmazása szerint megszüntette a demokratikus kontrollt a közvagyon felhasználása felett. A Tisza ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a végső felelősség és döntési jog ismét az államnál legyen.

A módosítás a kihirdetését követő napon lépne hatályba, az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét pedig ezt követően haladéktalanul közzé kellene tenni a hivatalos lapban.

