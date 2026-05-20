Bűntett gyanúja merült fel, rendőrségi ügy lett a BYD szegedi beruházásából

A közlemény szerint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal május 12-én tett feljelentést azért, mert a BYD Auto Hungary Kft. nem tett eleget a kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak.
Gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt, szennyezettségi határérték feletti alkil-benzol tartalmú földet több külső helyen rakodták le.
Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság környezetkárosítás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amely szakértők bevonásával folyik.
A kormányhivatal korábban azt közölte az MTI-vel, hogy a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. Az idei első negyedévben a környezetvédelmi szabályok betartásával összefüggő hatósági eljárást indított.
A tényállás tisztázása jelenleg folyamatban van, azonban az eddig rendelkezésre álló információk alapján a beruházási területen kitermelt talajréteg felhasználásával kapcsolatban környezetkárosítás gyanúja merült fel.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt írta, a BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.
