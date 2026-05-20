Durva hőkupolára készülnek Horvátországban

A forró légtömeg először Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot, a Benelux államokat és az Egyesült Királyságot éri el vasárnap, illetve a jövő hét első napjaiban. A hét közepére az átlagosnál jóval melegebb levegő várhatóan Európa északi, középső és keleti területeire is kiterjed.
A meteorológusok figyelmeztetése szerint egyes régiókban a hőmérséklet 12–16 °C-kal is meghaladhatja a május végi sokéves átlagot, helyenként pedig akár ennél is nagyobb eltérés fordulhat elő. A Földközi-tenger térségében, Olaszországban, Közép-Európában és a Balkánon a hőmérséklet szintén fokozatosan megközelíti a 30 °C-ot. A jövő héten Zágrábban és Splitben is elérheti a csúcshőmérséklet ezt az értéket.
A jelenség hátterében egy úgynevezett hőkupola áll
A hőkupola azt jelenti, hogy egy kiterjedt anticiklon, vagyis magas nyomású légköri képződmény tartósan egy helyben marad egy adott terület felett.
Szinte fedőként működve csapdába ejti az alatta lévő meleg levegőt.
A lesüllyedő légrétegek tovább melegszenek, ami rendkívüli hőséget okoz. Az ilyen rendszerek jellemzően a nyár derekán alakulnak ki, ám a jelenlegi légköri helyzet már május második felében szokatlanul magas hőmérsékletet hozhat Európa-szerte.
Az elmúlt években a hőkupolák több rekorddöntő európai hőhullámhoz is hozzájárultak. Emiatt a jelenség egyre nagyobb figyelmet kap a kontinens meteorológiai szolgálatainál.ű
Máshol is berobbant a nyár
A HungaroMet Zrt. is extrém időről ír:
Kelet-Európa jelentős részén, de még Finnország keleti, délkeleti vidékén is a megszokottnál jóval melegebb az idő. Ott mérnek 30-32 fokos maximumokat, ahol most 18-20 fok lenne az átlagos. Mindeközben Törökország több pontján is hűvösebb van, mint például Helsinkiben.
