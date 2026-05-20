  • Megjelenítés
Durva hőkupolára készülnek Horvátországban
Gazdaság

Durva hőkupolára készülnek Horvátországban

Portfolio
Egy szokatlanul hideg időszak után drasztikus fordulat várható Európa időjárásában. A hétvégétől egy Északnyugat-Afrikából érkező hőhullám akár 30 °C feletti hőmérsékletet is hozhat a kontinens nagy részén, így a horvát tengerparton is - jelentette a Croatia Week.

A forró légtömeg először Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot, a Benelux államokat és az Egyesült Királyságot éri el vasárnap, illetve a jövő hét első napjaiban. A hét közepére az átlagosnál jóval melegebb levegő várhatóan Európa északi, középső és keleti területeire is kiterjed.

A meteorológusok figyelmeztetése szerint egyes régiókban a hőmérséklet 12–16 °C-kal is meghaladhatja a május végi sokéves átlagot, helyenként pedig akár ennél is nagyobb eltérés fordulhat elő. A Földközi-tenger térségében, Olaszországban, Közép-Európában és a Balkánon a hőmérséklet szintén fokozatosan megközelíti a 30 °C-ot. A jövő héten Zágrábban és Splitben is elérheti a csúcshőmérséklet ezt az értéket.

A jelenség hátterében egy úgynevezett hőkupola áll

A hőkupola azt jelenti, hogy egy kiterjedt anticiklon, vagyis magas nyomású légköri képződmény tartósan egy helyben marad egy adott terület felett.

Szinte fedőként működve csapdába ejti az alatta lévő meleg levegőt.

Még több Gazdaság

Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája

Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte

Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

A lesüllyedő légrétegek tovább melegszenek, ami rendkívüli hőséget okoz. Az ilyen rendszerek jellemzően a nyár derekán alakulnak ki, ám a jelenlegi légköri helyzet már május második felében szokatlanul magas hőmérsékletet hozhat Európa-szerte.

Az elmúlt években a hőkupolák több rekorddöntő európai hőhullámhoz is hozzájárultak. Emiatt a jelenség egyre nagyobb figyelmet kap a kontinens meteorológiai szolgálatainál.ű

Máshol is berobbant a nyár

A HungaroMet Zrt. is extrém időről ír:

Kelet-Európa jelentős részén, de még Finnország keleti, délkeleti vidékén is a megszokottnál jóval melegebb az idő. Ott mérnek 30-32 fokos maximumokat, ahol most 18-20 fok lenne az átlagos. Mindeközben Törökország több pontján is hűvösebb van, mint például Helsinkiben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility