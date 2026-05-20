Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret

Az összehasonlítás érdekében négy országcsoportot alakítok ki:
- Kelet-EU: Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, és Szlovénia.
- Dél-EU: Görögország, Olaszország, Portugália, és Spanyolország.
- Nyugat-EU: Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, és Németország.
- Észak-EU: Dánia, Finnország, és Svédország.
Az egyes csoportokon belül egyszerű számtani átlagot alkalmazok, nem pedig súlyozott átlagot. Ennek oka, hogy a számtani átlag egy „tipikus” ország kiadási szerkezetét tükrözi, míg a súlyozott átlag esetében a nagyobb országok aránytalanul erősen befolyásolnák a csoportátlagokat.
Ciprust, Írországot, Luxemburgot és Máltát sajátos gazdasági jellemzőik miatt nem veszem figyelembe a vizsgálatban.
A 2024-es adatokat használok, amely a legfrissebb olyan év, amelyre valamennyi vizsgált ország esetében rendelkezésre állnak az adatok.
|1. Táblázat: Államháztartási kiadások főcsoportjai (GDP százalékában), 2024
|Magyarország
|Kelet EU
|Dél EU
|Nyugat EU
|Észak EU
|Összes kiadás
|47,1
|44,6
|46,6
|52,1
|51,8
|Általános közszolgáltatások
|10
|4,7
|6,9
|6
|6,1
|Védelem
|2
|2
|1,3
|1,4
|1,8
|Közrend és közbiztonság
|1,8
|2,2
|1,8
|1,7
|1,3
|Gazdasági ügyek
|7,7
|5,6
|5
|5,8
|4,3
|Környezetvédelem
|0,4
|0,8
|0,9
|1
|0,4
|Lakásügy és közösségi létesítmények
|1
|0,9
|0,6
|0,7
|0,5
|Egészségügy
|4,7
|6,7
|6,4
|8,3
|7,8
|Szabadidő, kultúra és vallás
|2,5
|1,3
|1
|1,3
|1,5
|Oktatás
|4,9
|5,2
|4,1
|5,3
|6,4
|Szociális védelem
|12,3
|15,1
|18,7
|20,8
|21,7
|Forrás: Az Eurostat „Államháztartási kiadások funkciók szerint (COFOG)” adatbázisa.
Magyarország kiemelkedően magas összeget, a GDP 10%-át fordítja általános közszolgáltatásokra,
szemben a többi uniós ország 4,7-6,9% közötti tipikus értékével (1. táblázat). A gazdasági ügyekre jutó kiadások is számottevően magasabbak: Magyarországon ezek aránya a GDP 7,7%-át teszi ki, míg más országcsoportokban 4,3-5,8% között alakul. Ráadásul a 2024 előtt még magasabbak is voltak a magyar gazdasági jellegű kiadások: 2019-2023 között a GDP 8,5%-10,5% között alakultak. A szabadidő, kultúra és vallás területén szintén az átlag felett költ a magyar állam (2,5%), míg az összehasonlított országokban ez az arány jellemzően 1,0-1,5%.
Legutóbb Pitti Zoltán közgazdász írt a magyar államháztartás kiadási szerkezetének alakulásáról, és a magyar sajátosságokról:
Ezzel szemben a szociális védelemre fordított kiadások lényegesen alacsonyabbak: Magyarországon a GDP 12,3%-át teszik ki, míg a többi országcsoportban 15,1-21,7% közötti értékek figyelhetők meg. Hasonlóan alacsony a ráfordítás az egészségügyre is (4,7%), szemben a más országcsoportokban jellemző 6,4-7,8%-kal. A fennmaradó öt fő kiadási területen a magyar adatok nagyjából összhangban vannak az uniós átlagokkal.
Mivel a legnagyobb többletkiadások az általános közszolgáltatások és a gazdasági ügyek területén jelentkeznek, a következő két táblázat e kiadási csoportok részletes összetételét mutatja be.
|2. Táblázat: Az általános közszolgáltatási kiadások alcsoportjai (GDP százalékában), 2024
|Magyarország
|Kelet EU
|Dél EU
|Nyugat EU
|Észak EU
|Általános közszolgáltatások
|9,99
|4,66
|6,91
|5,99
|6,13
|Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek
|3,24
|2,36
|1,93
|1,93
|1,66
|Külföldi gazdasági segélyek
|0,01
|0,05
|0,06
|0,29
|0,56
|Általános szolgáltatások
|1,24
|0,38
|1,22
|1,34
|1,29
|Alapkutatás
|0,26
|0,35
|0,36
|0,78
|1,21
|Államadósság kamat és tranzakciók
|4,97
|1,38
|3,07
|1,58
|1,07
|Egyéb általános közszolgáltatások
|0,28
|0,13
|0,26
|0,06
|0,34
|Forrás: Az Eurostat „Államháztartási kiadások funkciók szerint (COFOG)” adatbázisa.
2024-ben az államadósság kamatszolgálata a GDP közel 5%-át tette ki, ami jóval magasabb bármely más uniós tagállam szintjénél.
A végrehajtó, törvényhozó, pénzügyi és külügyi szervek együttes kiadása a GDP 3,24%-át érte el. Ez jelentősen meghaladja a régiós átlagot (2,36%), valamint a 2004 előtt csatlakozott EU-tagállamok 2% alatti értékeit. Ezek a kiadások főként működési költségeket fedeznek, például a végrehajtó és törvényhozó szervek, a gazdasági minisztérium, az adó- és vámhivatal, a számvevőszék, valamint a külügyminisztérium működését. Ide tartozik továbbá a külföldön működő diplomáciai és konzuli képviseletek, illetve a nemzetközi szervezeteknél dolgozó hivatalok fenntartása, valamint a határon túli információs és kulturális tevékenységek támogatása.
Az általános szolgáltatások területén Magyarország szintén kiemelkedik a régióban: a kiadások aránya csaknem egy százalékponttal haladja meg a régiós átlagot. Ugyanakkor ez a szint nagyjából megfelel a 2004 előtti EU-tagállamokénak. Ide sorolható a személyzeti szolgáltatások irányítása (HR‑politikák, kiválasztás, előléptetés, értékelés), a gazdasági és társadalmi tervezés, valamint a statisztikai rendszerek működtetése (programok kidolgozása, koordinálása és nyomon követése). Emellett ezek a kiadások fedezik az egyéb központi szolgáltatásokat is, mint a beszerzés, a nyilvántartások és archívumok kezelése, az állami épületek és járművek fenntartása, a nyomdai szolgáltatások, valamint az informatikai és adatfeldolgozási rendszerek működtetése.
Ezzel szemben Magyarország az uniós országcsoportokhoz képest kevesebbet költ az alapkutatás támogatására és a külföldi segélyekre.
|3. Táblázat: Gazdasági kiadások alcsoportjai (GDP százalékában), 2024
|Magyarország
|Kelet EU
|Dél EU
|Nyugat EU
|Észak EU
|Gazdasági ügyek
|7,7
|5,6
|4,94
|5,81
|4,26
|Általános gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi ügyek
|1,19
|0,54
|0,87
|1,48
|0,73
|Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat
|0,39
|0,5
|0,34
|0,21
|0,33
|Üzemanyag és energia
|1,54
|0,73
|0,6
|0,47
|0,14
|Bányászat, feldolgozóipar és építőipar
|0,02
|0,19
|0,35
|0,06
|0,05
|Közlekedés
|3,77
|3,16
|2,16
|2,64
|2,7
|Kommunikáció
|0,06
|0,04
|0,1
|0,05
|0,01
|Egyéb iparágak
|0,57
|0,21
|0,15
|0,25
|0,03
|K+F Gazdasági ügyek
|0,07
|0,15
|0,21
|0,56
|0,26
|Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
|0,08
|0,08
|0,17
|0,08
|0,01
|Forrás: Az Eurostat „Államháztartási kiadások funkciók szerint (COFOG)” adatbázisa.
A gazdasági kiadásokon belül különösen magasak az üzemanyag- és energiakiadások: ezek Magyarországon a GDP arányában mintegy kétszeresét teszik ki a régiós átlagnak, és még ennél is nagyobb mértékben haladják meg a 2004 előtt csatlakozott tagállamok szintjét. A magas magyar kiadási szint feltehetően a rezsicsökkentéshez köthető, ugyanakkor részletesebb adatok hiányában ennek pontos vizsgálata nem lehetséges.
A közlekedésre, valamint egyéb iparágak támogatására – ideértve a kereskedelmet, a vendéglátást és a többcélú fejlesztéseket – szintén többet fordít Magyarország, mint a többi vizsgált országcsoport. Az általános gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi ügyek területén is a magyar kiadások jelentősen meghaladják a régiós, valamint a dél- és észak-európai országok átlagát, ugyanakkor elmaradnak a nyugat-európai országok kiadási szintjétől.
Adókedvezmények
Írásomban a kiadási szerkezetet tekintettem át, azonban a bevételi oldal szerkezete, valamint az adókedvezmények is legalább ilyen fontosak, mivel utóbbiak elmaradt bevételeket jelentenek a költségvetés számára. Hivatalos adatbázis hiányában csupán különböző becslések állnak rendelkezésre az elmaradt bevételekről, mint például Redonda, von Haldenwang és Aliu számításai. Ezek szerint a magyar adókedvezmények számottevő összeget tesznek ki, de régiós összehasonlításban nem kirívóak: 2024-ben az elmaradt költségvetési bevétel a GDP 2,4%-át tette ki. Ebből azonosítható módon 0,7% jutott a vállalkozásoknak és 1,2% a lakosságnak, míg a fennmaradó 0,5%-ból mindkét szektor részesült. Szlovákiában az elmaradt adóbevétel 2024-ben a GDP 2,8%-át tette ki, Olaszországban 4,8%-ot, Bulgáriában és Észtországban viszont a magyar érték alatt alakult 2023-ban, a GDP 1,2%-1,4%-a között.
Összegzés
A magyar állam európai összehasonlításban, és különösen a régiós országokhoz képest, kiemelkedően magas összegeket fordít az általános közszolgáltatásokra és a gazdasági kiadásokra. Ennek csak egyik összetevője az államadósság magas terhe.
Az Európai Bizottság számításai szerint az adósságszolgálat GDP-arányos szintje a 2024-es közel 5%-ról 2025-re 4%-ra csökkent. Az elkövetkező években a kamatszintek mérséklődésének hatása azonban csak fokozatosan jelenik majd meg a kiadásokban, mivel a korábban kibocsátott, magas kamatozású kötvényeket csak lejáratuk után váltják fel az alacsonyabb kamatozásúak. A kamatkiadások alakulását jelentősen befolyásolja az is, hogy az új kormányzat milyen ütemben tudja csökkenteni az államadósság GDP-hez viszonyított arányát.
A kamatkiadásokon túl számos más területen is látható jelentős megtakarítási potenciál.
Amennyiben a 2-es és 3-as táblázatokban szereplő kiadási kategóriák közül hétben – (1) végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek; (2) általános szolgáltatások; (3) egyéb általános közszolgáltatások; (4) általános gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi ügyek; (5) üzemanyag és energia; (6) közlekedés; (7) egyéb iparágak – sikerülne a magyar kiadási szintet a régiós átlagra mérsékelni, az a GDP 4,3%-ának megfelelő megtakarítást eredményezne.
Az új kormányzat egyik kulcsfontosságú feladata a kiadási szerkezet átfogó és részletes felülvizsgálata, valamint annak racionalizálása lesz. Ennek egyik kézenfekvő, ám önmagában feltehetően nem elégséges lépése az elhagyható kiadások visszafogása, például a presztízsberuházások és a túlzott kommunikációs kiadások csökkentése. A korrupció visszaszorításával, valamint a közbeszerzéseknél valódi versenyhelyzet megteremtésével várhatóan jelentős összegek takaríthatók meg, ugyanakkor kérdéses, hogy mindez mekkora mértékben és milyen időtávon valósulhat meg. A racionalizálás nagy valószínűséggel egyes állami intézmények és minisztériumi osztályok megszüntetését vagy átszervezését is szükségessé teszi, ami a személyi leépítések miatt komoly kihívást jelent majd. A költségmegtakarításban kiemelt szerepet kell kapnia az alanyi jogon járó támogatások rászorultsági alapra helyezésének is, valamint annak, hogy a fogyasztásarányos támogatásokat rögzített összegű támogatások váltsák fel. Ez különösen az energiafelhasználás területén nemcsak számottevő megtakarítást eredményezhet, hanem a hatékonyabb felhasználás irányába is ösztönözhet.
Címlapkép: Turisták a Karmelita kolostornál (amely az előző kormány idekén Orbán Viktor korábbi miniszterelnök irodájaként is szolgált), miután lebontásra került az épületet övező kordon 2026. május 15-én.forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
