Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret

Az új magyar kormány súlyos költségvetési helyzetet örökölt. A helyzet kezelésének egyik tervezett eszköze az állami kiadások racionalizálása, a pazarlás visszaszorítása, valamint a túlárazott állami beszerzések megszüntetése. Erre valóban jelentős tér mutatkozik, mert a magyar állam működési költségei és a gazdasági kiadásai kirívóan eltérnek (a GDP arányában mérve) az Európai Unió más tagállamaitól. Amennyiben ezen területek egyes tételeinél (a kamatkiadásokat nem számítva) a közép-kelet-európai országok átlagára csökkennének a hazai kiadások, akkor ezzel a GDP 4,3%-ának megfelelő megtakarítást lehetne elérni.

Az összehasonlítás érdekében négy országcsoportot alakítok ki:

Kelet-EU: Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, és Szlovénia.

Dél-EU: Görögország, Olaszország, Portugália, és Spanyolország.

Nyugat-EU: Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, és Németország.

Észak-EU: Dánia, Finnország, és Svédország.

Az egyes csoportokon belül egyszerű számtani átlagot alkalmazok, nem pedig súlyozott átlagot. Ennek oka, hogy a számtani átlag egy „tipikus” ország kiadási szerkezetét tükrözi, míg a súlyozott átlag esetében a nagyobb országok aránytalanul erősen befolyásolnák a csoportátlagokat.

Ciprust, Írországot, Luxemburgot és Máltát sajátos gazdasági jellemzőik miatt nem veszem figyelembe a vizsgálatban.

A 2024-es adatokat használok, amely a legfrissebb olyan év, amelyre valamennyi vizsgált ország esetében rendelkezésre állnak az adatok.

1. Táblázat: Államháztartási kiadások főcsoportjai (GDP százalékában), 2024 Magyarország Kelet EU Dél EU Nyugat EU Észak EU Összes kiadás 47,1 44,6 46,6 52,1 51,8 Általános közszolgáltatások 10 4,7 6,9 6 6,1 Védelem 2 2 1,3 1,4 1,8 Közrend és közbiztonság 1,8 2,2 1,8 1,7 1,3 Gazdasági ügyek 7,7 5,6 5 5,8 4,3 Környezetvédelem 0,4 0,8 0,9 1 0,4 Lakásügy és közösségi létesítmények 1 0,9 0,6 0,7 0,5 Egészségügy 4,7 6,7 6,4 8,3 7,8 Szabadidő, kultúra és vallás 2,5 1,3 1 1,3 1,5 Oktatás 4,9 5,2 4,1 5,3 6,4 Szociális védelem 12,3 15,1 18,7 20,8 21,7 Forrás: Az Eurostat „Államháztartási kiadások funkciók szerint (COFOG)” adatbázisa.

Magyarország kiemelkedően magas összeget, a GDP 10%-át fordítja általános közszolgáltatásokra,

szemben a többi uniós ország 4,7-6,9% közötti tipikus értékével (1. táblázat). A gazdasági ügyekre jutó kiadások is számottevően magasabbak: Magyarországon ezek aránya a GDP 7,7%-át teszi ki, míg más országcsoportokban 4,3-5,8% között alakul. Ráadásul a 2024 előtt még magasabbak is voltak a magyar gazdasági jellegű kiadások: 2019-2023 között a GDP 8,5%-10,5% között alakultak. A szabadidő, kultúra és vallás területén szintén az átlag felett költ a magyar állam (2,5%), míg az összehasonlított országokban ez az arány jellemzően 1,0-1,5%.

Ezzel szemben a szociális védelemre fordított kiadások lényegesen alacsonyabbak: Magyarországon a GDP 12,3%-át teszik ki, míg a többi országcsoportban 15,1-21,7% közötti értékek figyelhetők meg. Hasonlóan alacsony a ráfordítás az egészségügyre is (4,7%), szemben a más országcsoportokban jellemző 6,4-7,8%-kal. A fennmaradó öt fő kiadási területen a magyar adatok nagyjából összhangban vannak az uniós átlagokkal.

Mivel a legnagyobb többletkiadások az általános közszolgáltatások és a gazdasági ügyek területén jelentkeznek, a következő két táblázat e kiadási csoportok részletes összetételét mutatja be.

2. Táblázat: Az általános közszolgáltatási kiadások alcsoportjai (GDP százalékában), 2024 Magyarország Kelet EU Dél EU Nyugat EU Észak EU Általános közszolgáltatások 9,99 4,66 6,91 5,99 6,13 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek 3,24 2,36 1,93 1,93 1,66 Külföldi gazdasági segélyek 0,01 0,05 0,06 0,29 0,56 Általános szolgáltatások 1,24 0,38 1,22 1,34 1,29 Alapkutatás 0,26 0,35 0,36 0,78 1,21 Államadósság kamat és tranzakciók 4,97 1,38 3,07 1,58 1,07 Egyéb általános közszolgáltatások 0,28 0,13 0,26 0,06 0,34 Forrás: Az Eurostat „Államháztartási kiadások funkciók szerint (COFOG)” adatbázisa.

2024-ben az államadósság kamatszolgálata a GDP közel 5%-át tette ki, ami jóval magasabb bármely más uniós tagállam szintjénél.

A végrehajtó, törvényhozó, pénzügyi és külügyi szervek együttes kiadása a GDP 3,24%-át érte el. Ez jelentősen meghaladja a régiós átlagot (2,36%), valamint a 2004 előtt csatlakozott EU-tagállamok 2% alatti értékeit. Ezek a kiadások főként működési költségeket fedeznek, például a végrehajtó és törvényhozó szervek, a gazdasági minisztérium, az adó- és vámhivatal, a számvevőszék, valamint a külügyminisztérium működését. Ide tartozik továbbá a külföldön működő diplomáciai és konzuli képviseletek, illetve a nemzetközi szervezeteknél dolgozó hivatalok fenntartása, valamint a határon túli információs és kulturális tevékenységek támogatása.

Az általános szolgáltatások területén Magyarország szintén kiemelkedik a régióban: a kiadások aránya csaknem egy százalékponttal haladja meg a régiós átlagot. Ugyanakkor ez a szint nagyjából megfelel a 2004 előtti EU-tagállamokénak. Ide sorolható a személyzeti szolgáltatások irányítása (HR‑politikák, kiválasztás, előléptetés, értékelés), a gazdasági és társadalmi tervezés, valamint a statisztikai rendszerek működtetése (programok kidolgozása, koordinálása és nyomon követése). Emellett ezek a kiadások fedezik az egyéb központi szolgáltatásokat is, mint a beszerzés, a nyilvántartások és archívumok kezelése, az állami épületek és járművek fenntartása, a nyomdai szolgáltatások, valamint az informatikai és adatfeldolgozási rendszerek működtetése.

Ezzel szemben Magyarország az uniós országcsoportokhoz képest kevesebbet költ az alapkutatás támogatására és a külföldi segélyekre.

3. Táblázat: Gazdasági kiadások alcsoportjai (GDP százalékában), 2024 Magyarország Kelet EU Dél EU Nyugat EU Észak EU Gazdasági ügyek 7,7 5,6 4,94 5,81 4,26 Általános gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi ügyek 1,19 0,54 0,87 1,48 0,73 Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat 0,39 0,5 0,34 0,21 0,33 Üzemanyag és energia 1,54 0,73 0,6 0,47 0,14 Bányászat, feldolgozóipar és építőipar 0,02 0,19 0,35 0,06 0,05 Közlekedés 3,77 3,16 2,16 2,64 2,7 Kommunikáció 0,06 0,04 0,1 0,05 0,01 Egyéb iparágak 0,57 0,21 0,15 0,25 0,03 K+F Gazdasági ügyek 0,07 0,15 0,21 0,56 0,26 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 0,08 0,08 0,17 0,08 0,01 Forrás: Az Eurostat „Államháztartási kiadások funkciók szerint (COFOG)” adatbázisa.

A gazdasági kiadásokon belül különösen magasak az üzemanyag- és energiakiadások: ezek Magyarországon a GDP arányában mintegy kétszeresét teszik ki a régiós átlagnak, és még ennél is nagyobb mértékben haladják meg a 2004 előtt csatlakozott tagállamok szintjét. A magas magyar kiadási szint feltehetően a rezsicsökkentéshez köthető, ugyanakkor részletesebb adatok hiányában ennek pontos vizsgálata nem lehetséges.

A közlekedésre, valamint egyéb iparágak támogatására – ideértve a kereskedelmet, a vendéglátást és a többcélú fejlesztéseket – szintén többet fordít Magyarország, mint a többi vizsgált országcsoport. Az általános gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi ügyek területén is a magyar kiadások jelentősen meghaladják a régiós, valamint a dél- és észak-európai országok átlagát, ugyanakkor elmaradnak a nyugat-európai országok kiadási szintjétől.

Adókedvezmények

Írásomban a kiadási szerkezetet tekintettem át, azonban a bevételi oldal szerkezete, valamint az adókedvezmények is legalább ilyen fontosak, mivel utóbbiak elmaradt bevételeket jelentenek a költségvetés számára. Hivatalos adatbázis hiányában csupán különböző becslések állnak rendelkezésre az elmaradt bevételekről, mint például Redonda, von Haldenwang és Aliu számításai. Ezek szerint a magyar adókedvezmények számottevő összeget tesznek ki, de régiós összehasonlításban nem kirívóak: 2024-ben az elmaradt költségvetési bevétel a GDP 2,4%-át tette ki. Ebből azonosítható módon 0,7% jutott a vállalkozásoknak és 1,2% a lakosságnak, míg a fennmaradó 0,5%-ból mindkét szektor részesült. Szlovákiában az elmaradt adóbevétel 2024-ben a GDP 2,8%-át tette ki, Olaszországban 4,8%-ot, Bulgáriában és Észtországban viszont a magyar érték alatt alakult 2023-ban, a GDP 1,2%-1,4%-a között.

Összegzés

A magyar állam európai összehasonlításban, és különösen a régiós országokhoz képest, kiemelkedően magas összegeket fordít az általános közszolgáltatásokra és a gazdasági kiadásokra. Ennek csak egyik összetevője az államadósság magas terhe.

Az Európai Bizottság számításai szerint az adósságszolgálat GDP-arányos szintje a 2024-es közel 5%-ról 2025-re 4%-ra csökkent. Az elkövetkező években a kamatszintek mérséklődésének hatása azonban csak fokozatosan jelenik majd meg a kiadásokban, mivel a korábban kibocsátott, magas kamatozású kötvényeket csak lejáratuk után váltják fel az alacsonyabb kamatozásúak. A kamatkiadások alakulását jelentősen befolyásolja az is, hogy az új kormányzat milyen ütemben tudja csökkenteni az államadósság GDP-hez viszonyított arányát.

A kamatkiadásokon túl számos más területen is látható jelentős megtakarítási potenciál.

Amennyiben a 2-es és 3-as táblázatokban szereplő kiadási kategóriák közül hétben – (1) végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek; (2) általános szolgáltatások; (3) egyéb általános közszolgáltatások; (4) általános gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi ügyek; (5) üzemanyag és energia; (6) közlekedés; (7) egyéb iparágak – sikerülne a magyar kiadási szintet a régiós átlagra mérsékelni, az a GDP 4,3%-ának megfelelő megtakarítást eredményezne.

Az új kormányzat egyik kulcsfontosságú feladata a kiadási szerkezet átfogó és részletes felülvizsgálata, valamint annak racionalizálása lesz. Ennek egyik kézenfekvő, ám önmagában feltehetően nem elégséges lépése az elhagyható kiadások visszafogása, például a presztízsberuházások és a túlzott kommunikációs kiadások csökkentése. A korrupció visszaszorításával, valamint a közbeszerzéseknél valódi versenyhelyzet megteremtésével várhatóan jelentős összegek takaríthatók meg, ugyanakkor kérdéses, hogy mindez mekkora mértékben és milyen időtávon valósulhat meg. A racionalizálás nagy valószínűséggel egyes állami intézmények és minisztériumi osztályok megszüntetését vagy átszervezését is szükségessé teszi, ami a személyi leépítések miatt komoly kihívást jelent majd. A költségmegtakarításban kiemelt szerepet kell kapnia az alanyi jogon járó támogatások rászorultsági alapra helyezésének is, valamint annak, hogy a fogyasztásarányos támogatásokat rögzített összegű támogatások váltsák fel. Ez különösen az energiafelhasználás területén nemcsak számottevő megtakarítást eredményezhet, hanem a hatékonyabb felhasználás irányába is ösztönözhet.

Címlapkép: Turisták a Karmelita kolostornál (amely az előző kormány idekén Orbán Viktor korábbi miniszterelnök irodájaként is szolgált), miután lebontásra került az épületet övező kordon 2026. május 15-én.forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert