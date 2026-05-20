Egy hét múlva ilyenkor már dübörög a Portfolio egyik legizgalmasabb konferenciája, az AI in Energy - ne maradj le a jövőről!

A május 27-én, a budapesti Marriott Hotelben megrendezett konferencia második blokkja az „Adatalapú működés a gyakorlatban” címet viseli, és
azokra a gyakorlati megoldásokra fókuszál, amelyek már most is alakítják az ipari és energetikai vállalatok működését.
A szekció központi kérdése, hogy hogyan lehet a digitalizációból és az AI-ból valódi üzleti előnyt teremteni – és hol húzódik a határ a megtérülő fejlesztések és a drága technológiai zsákutcák között. A résztvevők betekintést kapnak abba, hogyan működnek a valós idejű monitoring rendszerek, miként lehet prediktív modellekkel előre jelezni a fogyasztást és a termelést, illetve hogyan jelenik meg az automatizált optimalizáció az ipari energiarendszerekben és a villamosenergia-kereskedelemben.
- A szekció kiemelten foglalkozik az AI-alapú menetrendezéssel, portfólióoptimalizálással és automatizált kereskedéssel, amelyeknél a gyorsaság, az adatminőség és az előrejelzési képesség már közvetlen versenyelőnyt jelent.
- Emellett szó lesz a hibrid energiarendszerek optimalizálásáról, a digitális iker modellekről és a prediktív karbantartásról is – vagyis azokról a megoldásokról, amelyek a decentralizált, megújulóalapú energetikai rendszerben egyre fontosabbá válnak.
A gyakorlati példákat többek között Petis László, az IL-PE Kft. cégvezetője mutatja be, míg Dolányi Mihály, a sight-E vezérigazgatója arról beszél majd,
hogyan válik az AI az energiakereskedelemben nem egyszerű eszközzé, hanem gyakorlatilag magává a kereskedővé.
Az ipari AI-trendeket Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Siemens AI & Robotics üzletágának termékfejlesztési vezetője ismerteti, aki a 2026-os ipari mesterséges intelligencia-fejlesztések irányairól tart előadást.
A szekciót egy gyakorlati fókuszú panelbeszélgetés zárja „A mesterséges intelligencia már a spájzban van – gyakorlati megoldások az energetikában” címmel. A beszélgetés résztvevői Farkas Péter (ArchonLayer), Hajós Balázs (Schneider Electric) és Dr. Jánki Zoltán (SZTE) lesznek, akik arról beszélgetnek majd, hogy az AI milyen konkrét üzleti és működési előnyöket tud már ma is biztosítani az energetikai szereplők számára.
