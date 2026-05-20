Eltűnik több termék az Aldi-üzletekből - Ezeket hamarosan hiába keresed
Gazdaság

Hamarosan az Aldi Magyarország összes üzletéből eltűnnek az újságok és a magazinok. A kiskereskedelmi lánc az országos szintű kivezetést a működési hatékonyság növelésével és a termékkínálat optimalizálásával indokolja - írja a Média1.

A változásra egy vásárlói megkeresés nyomán derült fény, miután egy nemrég átalakított boltban már nem kapott helyet a sajtósarok. Az áruházlánc ügyfélszolgálata megerősítette, hogy nem egyedi esetről van szó.

A nyomtatott sajtótermékek értékesítése a hálózat minden egységében megszűnik.

A kivezetés fokozatosan történik. Az újságárusítást az üzletek átrendezésével és átalakításával egy időben szüntetik meg. A vállalat tájékoztatása szerint a lépés mögött alapos megfontoláson alapuló üzleti döntés áll.

A lépés jelentős fejlemény a hazai nyomtatott sajtó terjesztése szempontjából. Az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok ugyanis számos településen és városrészben az újságok és magazinok legfontosabb, legkönnyebben elérhető értékesítési pontjainak számítanak.

Bernhard Haidert, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója nemrég arról beszélt lapunknak, a kiskereskedelmi lánc új üzletkoncepcióval alakítja át magyarországi boltjainak mintegy háromnegyedét. Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része. Az is kiderült, hogy tizenhárom hónapja folyamatosan csökken az Aldi magyarországi alkalmazottainak száma: egy év alatt 1280 fővel lettek kevesebben, februárban már csak 4573-an dolgoztak a cégnél. Ez a cég azzal magyarázta lapunknak, hogy

az ALDI Süd csoport története egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. Megváltozik az üzletek belső elrendezése, az árucsoportok kihelyezése és prezentációja. Ez az átállás az áruházakban a korábbinál kevesebb folyamatot és feladatot jelent az értékesítés területén dolgozó kollégák számára, így az utóbbi másfél évben folytatott tesztek alapján kisebb létszámot igényel, hiszen alacsonyabb létszámmal is üzemeltethetők az áruházak.

