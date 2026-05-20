Fed jegyzőkönyv: egyre többen kamatemelést akarnak

A szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a résztvevők túlnyomó többsége jelezte, hogy megnőtt az inflációs kockázat. Úgy látják, hogy az áremelkedés üteme a korábban vártnál lassabban térhet vissza a Fed 2 százalékos céljához.

A jegybank áprilisban, immár harmadik egymást követő alkalommal hagyta változatlanul az irányadó kamatot a 3,5-3,75 százalékos sávban. Három regionális Fed-elnök ugyanakkor a döntés ellen szavazott, mivel azt szerették volna elérni, hogy a közleményből távolítsák el a kamatcsökkentésre utaló megfogalmazást.

A dokumentumból az is kiderül, hogy sok döntéshozó támogatta az úgynevezett semleges iránymutatásra való áttérést. Ez azt jelenti, hogy a következő lépés kamatcsökkentés és kamatemelés egyaránt lehet,

ami az első szükséges lépés a monetáris szigorítás felé.

Jerome Powell Fed-elnök már az áprilisi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy egyre többen támogatják ezt a váltást. Emellett a döntéshozók többsége hangsúlyozta: amennyiben az infláció tartósan 2 százalék felett ragad, további kamatemelésekre lehet szükség.

A jegybankárok rámutattak, hogy a magasabb üzemanyagárak már begyűrűztek a szállítási költségekbe, a repülőjegyek árába és a műtrágyapiacra is. Emellett az informatikai és a szoftveripar közelmúltbeli áremelései szintén fokozták az inflációs nyomást.

A pénzpiacok egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy idén újabb kamatemelés következik. A származtatott piacokon a kereskedők már 60 százalékos valószínűséget áraznak egy decemberi szigorításra.

A Fed élére kinevezett Kevin Warsh várhatóan pénteken teszi le hivatali esküjét a Fehér Házban. Warsh a Donald Trump elnök által szorgalmazott gyors kamatcsökkentéseket támogatja. Elemzők szerint azonban a Fed többi tagja valószínűleg nem egyezik bele a monetáris lazításba mindaddig, amíg a tartós infláció veszélye fennáll. Kedden maga Trump is elismerte, hogy a júniusi Fed-ülésen még nem várható kamatcsökkentés.

