Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

A múlt heti hidegebb időjárást követő éles váltás mögött egy Északnyugat-Afrikából felépülő, majd

Nyugat- és Közép-Európa fölé terjeszkedő magassági gerinc áll, amely elterjedtebb nevén egy hőkupolát hoz létre a kontinens nyugati részén.

A tartós anticiklon mintegy hőszigetelő fedőként működik. A benne lesüllyedő levegő folyamatosan összenyomódik és felmelegszik, így a felszín közelében ejti csapdába a forró légtömeget.

A Severe Weather Europe cikke szerint Ibériai-félszigeten az idei év első hivatalos hőségnapjaira készülnek.

Spanyolországban és Portugáliában a csúcshőmérséklet a 35–38 Celsius-fokos tartományba emelkedhet. A meleg légtömeg fokozatosan terjeszkedik észak és kelet felé.

A hétvégétől Nagy-Britanniában, Franciaországban és a Benelux államokban is 25 fok feletti, helyenként a 30 fokot is elérő értékeket mérhetnek a délutáni órákban. Londonban például a május végi sokévi átlagot akár 15 Celsius-fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet.

Az ECMWF és a GFS modellek nyomásmintázatai alapján a késő tavaszi időszak idején kifejezetten szokatlan troposzférikus helyzet jön létre a jövőhét folyamán. A felszíni légnyomás a kontinens nagy részén jóval az átlag fölé emelkedik. Egyedül Európa délkeleti, valamint északi peremvidékein maradhat változékonyabb az időjárás az aktívabb fronttevékenység miatt.

Kép forrása: Weather on Maps

A hőkupola keleti peremén hozzánk észak-északnyugati irányból érkezik a levegő, ami így is meleg lesz, de rekordokat nem dönt majd. A csapadékmentes idő azonban borítékolható

- írják a Weather on Maps meteorológusai a hőhullám Magyarországra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

Kép forrása: Weather on Maps

A szakemberek szerint a jövő héten Nyugat-Európa a sokéves átlagnál 8-10 fokkal magasabb hőmérséklettel szembesülhet.

