  • Megjelenítés
Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz
Gazdaság

Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

Portfolio
Alig néhány nappal a hagyományos fagyosszentek időszakával egybeeső, szokatlanul hideg sarkvidéki légtömegbetörés után Európa időjárása gyökeres fordulatot vesz. A kontinens nagy részén rekordközeli hőhullám alakulhat ki május utolsó két hetében, írta meg Severe Weather Europe. A Weather on Maps, magyar időjárási szakblog meteorológusai szerint Magyarországot észak, észak-nyugati irányból éri majd el a hőhullám, aminek hazánk nem esik a középpontjába, így rekordmeleg hőmérséklet nem várható. Valószínűleg azonban csapadékmentes időt eredményez.

A múlt heti hidegebb időjárást követő éles váltás mögött egy Északnyugat-Afrikából felépülő, majd

Nyugat- és Közép-Európa fölé terjeszkedő magassági gerinc áll, amely elterjedtebb nevén egy hőkupolát hoz létre a kontinens nyugati részén.

A tartós anticiklon mintegy hőszigetelő fedőként működik. A benne lesüllyedő levegő folyamatosan összenyomódik és felmelegszik, így a felszín közelében ejti csapdába a forró légtömeget.

A Severe Weather Europe cikke szerint Ibériai-félszigeten az idei év első hivatalos hőségnapjaira készülnek.

Még több Gazdaság

Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája

Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte

Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret

  • Spanyolországban és Portugáliában a csúcshőmérséklet a 35–38 Celsius-fokos tartományba emelkedhet. A meleg légtömeg fokozatosan terjeszkedik észak és kelet felé.
  • A hétvégétől Nagy-Britanniában, Franciaországban és a Benelux államokban is 25 fok feletti, helyenként a 30 fokot is elérő értékeket mérhetnek a délutáni órákban. Londonban például a május végi sokévi átlagot akár 15 Celsius-fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet.

Az ECMWF és a GFS modellek nyomásmintázatai alapján a késő tavaszi időszak idején kifejezetten szokatlan troposzférikus helyzet jön létre a jövőhét folyamán. A felszíni légnyomás a kontinens nagy részén jóval az átlag fölé emelkedik. Egyedül Európa délkeleti, valamint északi peremvidékein maradhat változékonyabb az időjárás az aktívabb fronttevékenység miatt.

701437454_122181015668647895_8715851649060942535_n
Kép forrása: Weather on Maps

A hőkupola keleti peremén hozzánk észak-északnyugati irányból érkezik a levegő, ami így is meleg lesz, de rekordokat nem dönt majd. A csapadékmentes idő azonban borítékolható

- írják a Weather on Maps meteorológusai a hőhullám Magyarországra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

703075537_122181015728647895_152160980639705388_n
Kép forrása: Weather on Maps

A szakemberek szerint a jövő héten Nyugat-Európa a sokéves átlagnál 8-10 fokkal magasabb hőmérséklettel szembesülhet.

Kapcsolódó cikkünk

Durva hőkupolára készülnek Horvátországban

Megjött az előrejelzés a pünkösdi hétvégére: jön a várva várt nyári idő Magyarországra, de már látszik a fordulat

Elképesztő mennyiségű csapadék hullott a múlt héten – Térképeken mutatjuk, a májusi eső valóban aranyat ért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility