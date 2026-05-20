Hatalmas áttörés történt a rettegett genetikai betegség megelőzésében: úttörő vizsgálatot hajtott végre a Semmelweis Egyetem
Egészségesen született és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincvelő-eredetű izomsorvadás (SMA) betegséget. A vizsgálatot teljes egészében állami keretek között a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon.
Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálatot végeztek, vagyis még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA továbbörökítését.

Kósa János biológus, az egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriuma tudományos főmunkatársa elmondta: a módszer célja felismerni azokat az SMA-hoz hasonló súlyos, öröklődő genetikai kórképeket, amelyek kiszűrésével esélyt adhatnak a pároknak arra, hogy egészséges utódjuk születhessen.

A megtermékenyülés után a preembrióknál már 5 naposan elvégezhető az a DNS-vizsgálat, amellyel megállapítható, érintettek-e az adott betegségben – tette hozzá.

Az egyetem egy korábbi közléséből kiderül, a lombikprogram (IVF) keretében megtermékenyített 5 napos embriókból (70-100 sejtes stádiumban) 5-10 sejtet távolítanak el lézerrel, majd ezeket a sejteket fejlett molekuláris genetikai módszerekkel elemzik.

Beke Artúr, a szülészeti és nőgyógyászati klinika molekuláris diagnosztika szakorvosa hozzátette:

az eljárás során csak azokat az embriókat választják ki visszaültetésre, amelyek nem örökölték a súlyos génhibákat, így növelve az egészségesen születés lehetőségét.

A beavatkozással egyebek között olyan súlyos betegségeket lehet azonosítani, mint a cisztás fibrózis, az SMA, a Huntington-kór, a Turner-szindróma vagy a veleszületett szivárványhártya-hiány – ismertették.

Az egyetem közölte azt is, hogy a magyar orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a lombikprogramban részt vevő párok számára.

Ez az első eset Magyarországon, amikor ezzel az eljárással, teljes egészében állami keretek között, egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya.

A kisfiú és édesanyja jól van, egy hete elhagyhatták a Semmelweis Egyetem klinikáját – tudatták a közleményben.

